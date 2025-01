El Ministro de Defensa Katz cree que los israelíes son idiotas - opinión

En sus primeros dos meses como ministro de Defensa, Israel Katz personificó la pérdida de contacto del partido gobernante con las expectativas, necesidades y la ira del público.

Él piensa que somos idiotas.

Con todos esperando su tan esperado proyecto de reclutamiento obligatorio, el ministro de Defensa Israel Katz no presentó ningún proyecto de ley, solo "directrices" para un proyecto de ley que se resume en una colección de promesas vagas que tienen una palabra escrita por todas partes: rendirse.

La declaración de Katz el martes en el Knesset de que su proyecto de ley, una vez escrito, reclutará a la mitad de los hombres ultraortodoxos de 18 años, y solo durante siete años, significa que la evasión de la conscripción de los ultraortodoxos continuará de manera constante. De hecho, no solo será patrocinado por el estado, sino también grabado en piedra legal.

Lo mismo ocurre con la promesa de Katz de que las personas que no se alisten serán sancionadas, y las yeshivás que no envíen a sus chicos al ejército perderán presupuestos. No presentar números y no mostrar un proyecto de ley real significa que Likud sigue siendo adicto al acuerdo que sustenta su hegemonía política.

También significa que Katz, el jefe del partido del Likud desde hace mucho tiempo, ahora tiene la tarea de cumplir con el esquivar el reclutamiento que exigen los aliados del Likud.

El problema es más profundo. A juzgar por sus dos primeros meses como ministro de Defensa, la otra tarea de Katz es la de trasladar la culpa por el fiasco del 7 de octubre desde los políticos hacia los generales.

El ministro de Defensa, Israel Katz, en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa en la Knesset, el 14 de enero de 2025 (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

El claro objetivo de Katz

KATZ dejó claro este objetivo en dos fases. La farsa del proyecto de conscripción fue la segunda. Antes de eso vino la humillación al comandante y al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

A el teniente general Herzi Halevi, Katz le dijo, en un comunicado ofensivo a los medios de comunicación, que instruye al jefe del Estado Mayor General "a cooperar plenamente" con las investigaciones del Contralor del Estado sobre los eventos del 7 de octubre.

Las insinuaciones fueron tan transparentes como groseras. La primera insinuación fue que el ejército no estaba cooperando con la investigación civil. Eso es una difamación.

Pero Katz no estaba tratando de servir a la verdad. Estaba tratando de servir al Likud, de crear la impresión de que la investigación del contralor es un sustituto para el establecimiento de una comisión judicial de investigación, lo cual el partido gobernante teme y hará cualquier cosa para evitar.

Peor aún, la humillación de Halevi fue diseñada para desviar el fuego de cualquier investigación del gobierno hacia el ejército. Por eso la declaración engañosa de Katz decía: "Es inconcebible que las FDI parezcan tener miedo a la crítica frente a la gravedad de los eventos del 7 de octubre".

Sí, es inconcebible, pero las FDI no temen ser investigadas. Katz sí, al igual que el resto de los políticos que invirtieron en Hamás, desde Benjamín Netanyahu hacia abajo, y que ahora se niegan a lanzar una comisión judicial de investigación.

Como era de esperar, las FDI respondieron al ataque de Katz con un comunicado propio, diciendo que estaban cooperando plenamente con los investigadores del Contralor del Estado, y que las disputas entre el ejército y el ministerio de defensa se deberían resolver en un diálogo entre el ministro y el jefe de estado mayor, "no a través de los medios de comunicación".

En ese momento, en lugar de poner fin a la disputa, Katz se rebajó aún más, arrojando lodo al portavoz, el Brigadier General Daniel Hagari, acusándolo de "incumplimiento de autoridad" y advirtiéndole que "una disculpa no será suficiente".

El objetivo de Katz es claro: la guerra. Una guerra no con nuestros enemigos, sino con nuestros generales, incluso un oficial de segundo nivel como Hagari, un comando naval que ha estado haciendo un trabajo impresionante a lo largo de una guerra agotadora.

Evidentemente, Katz fue instalado en el ministerio de defensa no para servir al interés nacional, como todos sus predecesores desde David Ben-Gurion intentaron hacerlo lo mejor posible. Katz está ahí para servir a su partido.

Independientemente de su duración y daño, su mandato como ministro de defensa coronará adecuadamente una carrera pública de 45 años que reflejó el surgimiento, la corrupción y el deterioro de una hegemonía política.

A punto de cumplir 70 años el próximo otoño, el robusto Katz completó su servicio militar como teniente en la Brigada de Paracaidistas justo después de la ascensión de Likud al poder en 1977. Luego, como estudiante de la Universidad Hebrea, Katz se unió a la célula del campus de Likud, que luego lo convirtió en líder de la unión de estudiantes.

Fue el comienzo de una destacada carrera política que pronto lo llevó a un trabajo como asistente de Ariel Sharon cuando era ministro de Industria, y luego pasó al Knesset, donde Katz sería legislador durante casi tres décadas, y al gobierno, donde se unió por primera vez hace 22 años como ministro de agricultura.

Lo más crucial, durante los últimos 20 años Katz ha sido presidente del secretariado del Likud, una posición en la que dirige el aparato del partido y supervisa gran parte del sistema de reparto de beneficios en el que se alimentan sus secuaces.

La amplitud y duración de la carrera política de Katz son excepcionales, pero aún más impresionante es la variedad de ministerios que ha encabezado. Solo otros tres israelíes - Shimon Peres, Benjamin Netanyahu y Avigdor Liberman - han servido como ministros de defensa, finanzas y asuntos exteriores.

Esta prominencia siguió a una década en la que Katz se desempeñó como ministro de transporte, una posición en la que fue realmente efectivo, demostrando una habilidad para hacer que una burocracia funcione y lanzar y completar enormes proyectos de obras públicas.

Mostró que podía ejecutar. No mostró que pudiera ser un líder nacional, mucho menos un estadista. Esa incapacidad pronto quedó al descubierto cuando, como ministro de exteriores, Katz resultó lamentablemente incapaz de liderar, o incluso simplemente unirse, a la guerra de imagen de Israel.

Sin embargo, como ministro de defensa, Katz emerge aún peor: un esclavo político que, al igual que su partido, ha perdido la capacidad de comprender las expectativas, necesidades y furia del público; la expectativa de que el ministro de defensa trate con respeto a los generales que, a diferencia de él, acaban de luchar en la guerra más larga de Israel; la necesidad de un ministro de defensa que ayude a un IDF herido a recuperarse, no agravar sus heridas; y la ira de los israelíes cuya repugnancia por el sucio acuerdo que está luchando por preservar, finalmente acabará con la hegemonía de su partido y enterrará su propia carrera.

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es autor del exitoso Mitzad Ha’ivelet Ha’yehudi (La Marcha de la Locura Judía, Yediot Sefarim, 2019), una historia revisionista del liderazgo político del pueblo judío.