Israel debe prepararse para un conflicto con Irán tras la toma de Trump

La renovada entrada del presidente Trump a la Casa Blanca señala una nueva era en Washington, y ojalá también en las relaciones entre EE. UU. e Israel.

El primer y más crítico y significativo tema en la agenda debería ser la lucha conjunta y determinada contra el programa nuclear de Irán, su comportamiento regional y su apoyo a organizaciones terroristas en toda la región.

En días recientes, Rafael Grossi, Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), abordó la posibilidad de atacar instalaciones nucleares. Argumentó que Irán debe llegar a entendimientos con la administración de Trump respecto a sus actividades nucleares para evitar otra confrontación militar en Oriente Medio.

Este es un enfoque muy erróneo y peligroso, especialmente considerando el actual estado frágil de Irán: el colapso de su plan de crear un "anillo de fuego" alrededor de Israel, el severo daño a sus sistemas estratégicos de defensa aérea, sus capacidades de producción de misiles balísticos y el continuo colapso de su economía.

A pesar de estos desafíos, Khamenei continúa avanzando en su ambicioso plan de destruir a Israel utilizando medios convencionales bajo un "paraguas nuclear" para el 2040, como lo indica el reloj de cuenta regresiva en la Plaza Palestina en Teherán.

Un misil iraní se muestra durante un mitin que marca el Día anual de Quds, o Día de Jerusalén, el último viernes del mes sagrado del Ramadán en Teherán, Irán 29 de abril 2022. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Cuando el presidente Biden fue elegido, hace aproximadamente 4 años, anunció su intención de volver a negociar con Irán. Incluso sus asesores prepararon un documento que examinaba un rápido regreso al imperfecto acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA). Naturalmente, Israel estaba muy preocupado por este enfoque porque el acuerdo, del cual Trump sabiamente se retiró en 2018, le daba a Irán un camino peligroso y garantizado hacia un arma nuclear.

Afortunadamente para Israel y el mundo, Irán se sintió muy fortalecido contra la administración débil y vacilante de Biden y rápidamente reveló sus verdaderas intenciones al violar el acuerdo de numerosas maneras, sin una respuesta real por parte de Estados Unidos o Europa, aparte de algunas declaraciones débiles sin acciones.

Esencial para evitar una repetición

Ahora Israel debe demostrar unidad y explicar por qué siquiera considerar iniciar negociaciones con Irán es extremadamente peligroso. Es crucial asegurar que este mensaje sea respaldado por los socios de Oriente Medio, los firmantes de los Acuerdos de Abraham y Arabia Saudita, todos los cuales comparten preocupaciones similares sobre Irán y sus intenciones nucleares. Estados Unidos ignoró estas preocupaciones en el pasado, es esencial evitar una repetición.

Las actividades hostiles de Irán aumentaron significativamente después de la elección de Biden (y no después de la retirada de Trump del acuerdo, como muchos creen erróneamente).

Desde la elección de Biden, el régimen ha intensificado su extorsión nuclear, enriquecido cientos de kilogramos de uranio a niveles altos (60%), desarrollado, producido e instalado centrifugadoras avanzadas en instalaciones subterráneas, construido nuevas instalaciones y tomado otros pasos peligrosos, incluso en las actividades del programa de armamentismo, bajo la excusa de un propósito de doble uso.

El OIEA y algunos de sus estados miembros han publicado informes especialmente duros sobre las actividades nucleares de Irán a lo largo de los años, revelando claras violaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y otros acuerdos que Irán ha firmado, así como violaciones del acuerdo nuclear. Estos informes no tuvieron respaldo en sanciones o acciones concretas.

El estado actual del programa nuclear no permite un nuevo acuerdo que pueda ser sostenible. Todos desean un buen acuerdo, pero el diablo está en los detalles. Un buen acuerdo no debería permitir que Irán continúe con sus actividades nucleares en absoluto, y no hay posibilidad de que Irán acepte esos términos. El acuerdo no puede parecerse o ser similar al acuerdo anterior con mejoras menores. No hay justificación para la absurdidad de un "programa nuclear civil" en instalaciones subterráneas.

Cualquier solución debe abordar los tres elementos del programa nuclear de Irán: material fisible, sistemas de armas y medios de entrega. Las discusiones solo pueden comenzar después de que Irán regrese al estado en el que debería haber estado si hubiera cumplido con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad impuestas después de su gran decepción y construcción no autorizada de instalaciones nucleares hace casi dos décadas.

Los materiales fisionables (uranio y plutonio) y la tecnología para producirlos deben estar completamente prohibidos en suelo iraní y ser monitoreados por el OIEA. Todas las capacidades existentes, instalaciones de conversión y enriquecimiento, centrifugadoras de todo tipo, materiales enriquecidos en todos los niveles, reactores de agua pesada con potencial plutogénico y cualquier otra capacidad, deben ser completamente destruidos. No hay margen de negociación en este asunto.

Monitorear el desarrollo de las actividades de militarización es extremadamente desafiante, como claramente mostraron los hallazgos del archivo atómico de Irán en el pasado. Antes de considerar cualquier nuevo acuerdo, Irán debe declarar todas sus actividades pasadas y abordar todas las preguntas no resueltas en los archivos del OIEA. Las negociaciones no pueden comenzar sin resolver las violaciones y declaraciones previas relacionadas con los almacenes y equipos pasados de Irán.

Abordar los medios de entrega requiere mucho más que resoluciones ambiguas de la ONU. Un acuerdo debe detener por completo el desarrollo de misiles balísticos capaces de transportar armas nucleares.

El acuerdo anterior incluía cláusulas extremadamente peligrosas de "sunset". Cualquier negociación, después de cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, debe aclarar que todas las restricciones a Irán, si se llega a un acuerdo, solo expirarán en varias décadas. Irán no debe creer que tiene un camino futuro hacia armas nucleares.

Parece que todas estas condiciones nunca serán aceptadas por el régimen actual de Teherán. Aunque esta suposición sea correcta, la administración Trump debe dejar claro a los iraníes que estas son sus demandas, si Irán quiere evitar otro tipo de solución, y que no está abierto a negociaciones.

El comportamiento negativo de Irán ha llevado a una situación en la que las negociaciones solo pueden comenzar después de la destrucción de Natanz, Fordow, Isfahan y muchos otros sitios y instalaciones de producción nucleares.

Hasta que todas las instalaciones y capacidades sean desmanteladas por Irán, voluntaria o por fuerzas externas, la administración Trump debe regresar al programa de "máxima presión", incluidas sanciones muy severas, y dejar claro a Irán que las amenazas sobre una acción militar real por parte de EE. UU. y sus aliados no son palabras vacías.

Dada la alta probabilidad de que Irán, a pesar de su estado crítico, tanto en términos de seguridad debido a los ataques israelíes, como regionalmente debido al colapso de la mayoría de sus "proxies" del "anillo de fuego", no coopere voluntariamente con la destrucción acordada de sus capacidades, Israel debe prepararse para un enfrentamiento con Irán y sus instalaciones nucleares, preferiblemente con la cooperación de Estados Unidos, al mismo tiempo que aumenta los esfuerzos para debilitar al régimen, con la esperanza de su derrocamiento por parte del pueblo iraní, que ha sido oprimido por el régimen de los ayatolás durante demasiado tiempo.

El Brigadier General (Retirado) Profesor Jacob Nagel es Senior Fellow en la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) y Profesor Visitante en el Technion. Anteriormente se desempeñó como Asesor de Seguridad Nacional del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y Jefe Interino del Consejo de Seguridad Nacional.