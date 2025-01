Alto el fuego en Gaza y acuerdo de rehenes: la rendición condicionada de Israel - opinión

El 7 de mayo de 1945, en Rheims, Francia, el Alto Mando alemán instruyó a sus oficiales a firmar una rendición incondicional al Comandante Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas y el Ejército Ruso.

Cuatro meses después, el 2 de septiembre de 1945, representantes del Emperador de Japón, el gobierno japonés y el Cuartel General Imperial Japonés firmaron en la Bahía de Tokio su aceptación de las disposiciones de las Potencias Aliadas para una rendición incondicional.

Después de la destrucción masiva de ciudades europeas, puertos y centros de producción, incluidos los bombardeos incendiarios, el lanzamiento de dos bombas atómicas en ciudades japonesas y la estimación de las muertes de 15 millones de soldados y 38 millones de civiles, entre ellos los 6 millones de víctimas judías de un Holocausto industrial iniciado por los nazis, terminó la Segunda Guerra Mundial.

Las fuerzas aliadas ocuparon y administraron Japón por siete años más hasta el 28 de abril de 1952. De la misma manera, Alemania fue ocupada y administrada por los Aliados hasta el establecimiento de Alemania Occidental en mayo de 1949. A diferencia de Japón ocupado, el estado nazi alemán fue despojado de su soberanía y su antiguo estatus como estado.

En este momento, Israel ha aceptado los términos de un alto el fuego con las fuerzas terroristas de Gaza en el que las hostilidades han cesado temporalmente para permitir la liberación de sus rehenes, tanto los vivos como los fallecidos. Por su parte, más de 1600 palestinos que participaron en acciones violentas, incluyendo bombardeos de autobuses, apuñalamientos y tiroteos, que resultaron en el asesinato de varias docenas, están siendo liberados de las cárceles israelíes.

Un terrorista de Hamás encima de un vehículo de la Cruz Roja durante la liberación de tres rehenes israelíes en la Franja de Gaza, 19 de enero de 2025. (credit: SCREENSHOT/X, SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Hamas no ha sido derrotado

No hay duda de que Hamas y los otros grupos terroristas en la Franja de Gaza no han sido derrotados y ciertamente no se han rendido, condicional o incondicionalmente.

Según informes desde Egipto, aproximadamente 300 camiones de ayuda ya están en camino hacia los cruces de Al-Auja y Kerem Shalom. Cientos de camiones adicionales de grupos humanitarios dentro de Gaza que han sido descuidados u otros que se han negado a recoger, han estado esperando en los cruces durante semanas.

Ya sea por presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitida por su enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, o en respuesta a las presiones internas en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu consideró que el momento actual era adecuado para el acuerdo. En cualquier caso, todas las miradas deben estar puestas en el futuro inmediato y cercano.

Por un lado, la próxima administración parece estar formada por nombramientos muy pro-Israel, desde los secretarios de Defensa y Estado hasta la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, el embajador americano en Israel, y más.

Por otro lado, hay otros, como Witkoff.

En 2023, Witkoff logró vender una propiedad que poseía, el Hotel Park Lane de Manhattan, al Fondo de Inversión de Catar, el fondo soberano del país, por $623 millones. También tomó una participación el fondo soberano de Abu Dabi. Y mientras la política puede hacer extrañas alianzas, el dinero hace que las alianzas sean aún más extrañas.

De esta situación surge la necesidad de fortalecer y profundizar los aliados pro-Israel en el Congreso y, como ha demostrado la legislación anti-BDS, también en las legislaturas estatales. Un movimiento acogido con satisfacción es el de la congresista Claudia Tenney de Nueva York y el senador Tom Cotton de Arkansas. Han comenzado la adopción de la "Ley de Reconocimiento de Judea y Samaria".

El propósito de esa ley es asegurar que en todos los materiales oficiales del gobierno, "el Gobierno de los Estados Unidos debería referirse a la tierra anexada por Israel de Jordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967 con sus nombres históricos de Judea y Samaria. Además, "no debería usar más el término 'Cisjordania' en los materiales oficiales del gobierno".

Si me hubieran consultado, habría sugerido reemplazar el término "anexión" por "administrado", pero quizás eso se haga en una etapa posterior del proceso legislativo.

La ley es una indicación de que los partidarios pro-Palestina ya no podrán usar una de las armas más poderosas de la diplomacia pública que tienen, que es dominar la narrativa, una que han corrompido y tergiversado con éxito.

Volviendo al tema de Gaza.

La conexión más estrecha con Qatar en estos últimos años debería encender algunas alarmas. Yigal Carmon del Instituto de Investigación de Medios del Medio Oriente es muy crítico de su "influencia corrosiva", en sus palabras, en la sociedad occidental.

A través de su poder financiero, inversiones en sectores empresariales estadounidenses y financiamiento a universidades e instituciones culturales, Qatar está llevando a cabo una campaña para debilitar a las potencias occidentales y aumentar la influencia islámica, incluso mientras se beneficia económicamente.

Si los asesores cercanos de Trump también están involucrados, se debe establecer una supervisión.

Por supuesto, escuchar que Trump podría estar contemplando una transferencia temporal de la población de Gaza a Indonesia mientras se lleva a cabo la reconstrucción (como si Hamas no iniciara otra ronda de combates solo para destruir Gaza una vez más) es un movimiento inesperado, aunque solo sea una idea. En cualquier caso, sería una mejor ubicación que Groenlandia.

Sin estar al tanto de esa conferencia de Shabbat que Netanyahu llevó a cabo con el enviado de Trump, Witkoff, antes de la aceptación de los términos del alto el fuego por parte de Israel, se asume que el primer ministro de Israel consideró que era lo mejor para los intereses actuales y futuros de Israel.

Después de todo, el asesor de seguridad nacional entrante, Mike Waltz, dijo a CBS que si Hamas incumple el acuerdo de alto el fuego por los rehenes de Gaza, Estados Unidos apoyará a Israel "en hacer lo que tenga que hacer". Agregó que "Hamas nunca gobernará Gaza. Eso es completamente inaceptable".

Si esas fueron algunas de las condiciones del trato, entonces tal vez Israel, si se ve impedido en lograr una rendición incondicional en Gaza, finalmente pueda beneficiarse de una rendición neo-condicional. Para mejorar la próxima vez, sin embargo, dependerá de un mejor mando militar.

El nuevo comandante en jefe que será designado y los generales compañeros deben estar más comprometidos con una victoria, una en el campo que permita a Israel una victoria en la mesa diplomática.

El escritor es un investigador, analista y comentarista de asuntos políticos, culturales y mediáticos.