Israel anuncia el fin de la guerra con una victoria que cambia la región - Opinión

La guerra ha terminado. La catástrofe que comenzó con el ataque sorpresa de 6,000 pistoleros a 32 comunidades israelíes ha terminado, porque incluso si Gaza regresa a escupir fuego, como es probable que lo haga, no volverá a encender la guerra regional que desató en octubre de 2023.

La guerra de 15 meses que terminó el domingo tenía tres niveles: el militar, el geopolítico y el ideológico.

La guerra militar fue entre las FDI y los ejércitos yihadistas que atacaron al estado judío, uno desde el sur, otro desde el norte y dos desde lejos. La guerra geopolítica enfrentó a Israel contra el eje yihadista y sus dos superpotencias de apoyo. Y la guerra ideológica se trató de la idea yihadista que impulsó a los ingenieros de esta guerra.

La guerra ideológica está lejos de terminar, pero esa guerra no es solo contra Israel, y no es algo que Israel pueda ganar. Es la humanidad la que debe ganar esta guerra. En las otras dos guerras, el resultado es inequívoco: Israel ganó. El resultado militar de la guerra se insinuó desde el primer día. Sí, las motocicletas, botes, camionetas y planeadores de Hamas cruzaron la frontera con éxito, y sus 6,000 jinetes hicieron mucho daño y saquearon, pero en apenas 48 horas se mató, hirió, capturó y se persiguió y se alejó a toda la fuerza invasora, hasta el último hombre.

El plan de los invasores, de llegar a Cisjordania y unirse con sus propios militantes, fue frustrado, a pesar de la lamentable falta de preparación de las FDI. El combatiente de Gaza, una vez en combate, demostró estar militarmente mal entrenado y logísticamente desprovisto. Para llevar a cabo la invasión más profunda que Hamas tenía en mente, tenía que suministrar a sus tropas con comida, gas y municiones. Si tenía tales capacidades, nunca las mostró.

Terroristas palestinos de Hamás desfilan mientras se preparan para entregar a la Cruz Roja a los rehenes secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel (credit: Dawoud Abu Alkas/Reuters)

Esta falla táctica fue agravada por fatales errores estratégicos

La suposición de Hamas, de que Hezbolá invadiría Galilea mientras ellos invadían el Negev, resultó ser equivocada, pero fue el error más pequeño. Hamas no logró prever que Hezbolá sería derrotado, de múltiples maneras: su liderazgo fue aniquilado, sus tropas fueron diezmadas, su hardware fue incinerado y sus puestos fueron arrasados.

Hamas ciertamente no logró prever la caída política de Hezbolá, ya que sus rivales libaneses instalaron un presidente al que Hezbolá se oponía, rompiendo así el control de Hezbolá sobre la política libanesa.

Los cálculos erróneos de Hamás sobre Israel fueron aún peores. Las suposiciones generales de su invasión, de que las FDI no se atreverían a entrar en la densa urbanidad de Gaza y de que los israelíes habían perdido la voluntad de luchar, resultaron infundadas.

Gaza fue invadida a gran escala; los soldados de Israel lucharon con uñas y dientes; las tropas de Hamás fueron asesinadas por miles; y las casas, calles, plazas y aceras de Gaza se convirtieron en montones de escombros, cemento y polvo.

Sí, la ofensiva de Hamás, como se mencionó aquí la semana en que se lanzó, será contada entre los ataques sorpresa más exitosos de la historia militar. Sin embargo, al mismo tiempo, el dilettantismo estratégico de sus planificadores será contado junto con el de Hitler cuando asaltó Stalingrado y el de Japón cuando bombardeó Pearl Harbor. No tenían idea de lo que estaban provocando.

Se ha hablado mucho sobre los fallos de inteligencia israelíes que permitieron el fiasco del 7 de octubre. Sin embargo, los planificadores de la masacre, todos los cuales ya no están con nosotros, tuvieron sus propios fallos de inteligencia: la ignorancia de las capacidades de las FDI y la subestimación de su espíritu de cuerpo.

Esto se suma a los fracasos más amplios de la guerra que inició Hamás, fracasos que no podía haber previsto, pero que siguen siendo resultados de su ataque.

El ataque de Hamás desencadenó los ataques de Irán contra Israel, lo que resultó en los contraataques de Israel, que expusieron la debilidad militar de Irán. El ataque de Hamás también causó la caída de Hezbolá, porque le dio a Israel el pretexto para lanzar el ataque sin guantes que había preparado durante años.

Por último, el ataque de Hezbolá causó la caída del régimen sirio y la demolición de su ejército por parte de las FDI. Hezbolá proporcionó a los mejores guerreros que enfrentaron a los enemigos de Assad en la guerra civil siria. La derrota de Hezbolá llevó a los rebeldes sirios a decidir que era el momento de atacar Damasco.

Sí, fue una reacción en cadena, y deja a Hamás completamente solo, mirando a la derrota a través de los túneles en ruinas de Gaza y la niebla de su tierra quemada.

Esto no significa que la victoria de Israel sea completa. No lo es. Los rehenes aún no han regresado a casa, Hamás aún no ha sido reemplazada, y el dolor de nuestras pérdidas -1,844 muertos y 23,907 heridos, mientras que 143,000 israelíes fueron desplazados- nos perseguirá durante décadas.

Aun así, la guerra tal como se desarrolló desde octubre del '23 ha terminado, y terminó en victoria israelí, porque Hamas perdió su cobertura iraní, su patio trasero libanés, su flanco sirio, y también su paraguas geopolítico, después de la pérdida por parte de Rusia de su fortaleza siria.

Es un increíble resultado, un cataclismo, de hecho, y la pregunta es quiénes son los israelíes que lo hicieron posible. Los PRIMEROS vencedores en esta guerra son los soldados israelíes de a pie, los regulares de edad universitaria que asaltaron a Hamas y Hezbolá, y cada uno de los 300,000 reservistas que dejaron sus hogares, familias y trabajos para arriesgar sus vidas en múltiples frentes de esta guerra.

Los segundos vencedores son las mismas fuerzas de seguridad cuyas fallas permitieron el desastre del 7 de octubre: las agencias de inteligencia que localizaron y neutralizaron a los líderes de Hamas y Hezbolá en Gaza, Beirut y Teherán; las fuerzas terrestres que tomaron Gaza y el sur de Líbano; y la fuerza aérea que lanzó ataques impecables en múltiples áreas entre Líbano, Siria, Yemen e Irán.

Más allá de ellos acechaban las industrias militares, cuyos drones hicieron maravillas en los callejones y túneles de Gaza, y cuyos interceptores ayudaron a repeler unos 350 misiles balísticos y de crucero disparados desde Irán hacia aquí.

En medio de todo esto, un hombre se destaca como la personificación de lo que hemos pasado desde el ataque del 7 de octubre: el Jefe de Estado Mayor, Tte. Gral. Herzi Halevi

Halevi será recordado como el soldado cuyos fracasos de juicio, sabiduría operativa, resistencia mental y liderazgo humilde encapsularon todo lo que sucedió aquí durante la guerra que comenzó con la masacre de Hamas y terminó con la derrota de sus mentes maestras. www.MiddleIsrael.net

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es autor del exitoso libro Mitzad Ha'ivelet Ha'yehudi (La Marcha Fúnebre Judía, Yediot Sefarim, 2019), una historia revisionista del liderazgo político del pueblo judío.