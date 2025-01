Los peligros a largo plazo del acuerdo de rehenes

Oh, en alguna parte de esta tierra favorecida el sol brilla brillante,

La banda está tocando en algún lugar, y en algún lugar los corazones están ligeros;

Y en algún lugar los hombres se ríen, y en algún lugar los niños gritan,

Pero hay poco gozo en Israel - el poderoso Bibi ha fallado.

(Con disculpas a Ernest Lawrence Thayer)

Aquellos de ustedes que han seguido mis columnas a lo largo de los años saben que cuando se trata de Israel y nuestro lugar único en la historia, soy un optimista eterno. Y aún ahora, sigo creyendo que de alguna manera perseveraremos y continuaremos nuestra marcha implacable hacia la redención. Pero esa marcha ha sido, al menos temporalmente, gravemente desviada en medio del horrendo acuerdo de "paz" que se está poniendo en marcha esta semana.

Sí, me doy cuenta de que muchos me llamarán gruñón por no resaltar lo positivo. Es cierto que algunos de nuestros rehenes finalmente regresarán a casa, y eso es algo bueno, por supuesto. Nuestras fuerzas combatientes pueden tener un breve respiro de su interminable servicio en los campos de batalla, y tal vez habrá un descanso en la huida diaria - o nocturna - hacia los refugios por temor a los misiles hutíes. A corto plazo, al dar la bienvenida a los secuestrados a casa, habrá un estallido de alivio, alegría y emoción.

Pero la euforia se desvanecerá a medida que presenciemos a hordas de los asesinos palestinos más sedientos de sangre ser liberados, y comencemos a comprender que, a largo plazo, hemos puesto a nuestro amado país en peligro mortal para las generaciones venideras. ELEGIR LA SOLUCIÓN A CORTO PLAZO acaba generando una crisis existencial. (credit: SHUTTERSTOCK)

En mi primera visita a Israel, asistí a una reunión de las Viudas Negras, mujeres que habían perdido a sus maridos en la Guerra de los Seis Días. Ellas me explicaron su pena particular: "Israel y todo el mundo judío están extasiados por la impresionante victoria en esta guerra, pero para nosotras, todo nuestro mundo ha sido destruido".

Desde el punto de vista de las familias de los rehenes, este es realmente un momento para regocijarse. Pero se entenderá si los soldados que perdieron sus piernas en el último año y más no corren a unirse a la celebración; se comprenderá si aquellos que perdieron sus manos y brazos no aplauden esta rendición masiva al frenesí manipulado por los medios y al fervor de políticos deshonrados buscando desesperadamente salvación.

Este "acuerdo" increíblemente desequilibrado está siendo celebrado en Tulkarm, Rafah y Nablus, mientras que los iraníes están extasiados; proclaman: "Los israelíes han sido derrotados", "Los judíos son débiles y no son rival para la desafío y determinación islámica".

Siempre hemos creído en el "juego largo", la necesidad de prepararnos para el futuro incluso a costa del presente. Abraham pagó una fortuna para comprar la Cueva de Macpela en Hebrón porque estaba comprando la permanencia judía en la Tierra de Israel. Isaac estuvo dispuesto a sacrificarse en el Monte Moriah, implantando esa cualidad en nuestro ADN espiritual. Y Jacob desafió a un ángel hasta que finalmente reclamó la victoria, ganando así el nombre "Israel" para la eternidad. Elegir la solución a corto plazo puede traer un suspiro de alivio, pero en última instancia genera una crisis existencial que puede llevarnos a todos cautivos.

BUSCANDO CONSUELO y serenidad, me dirigí a la porción semanal de la Torá, ya que todo lo que sucede en la vida puede encontrarse dentro de la sidra semanal.

Allí vi que la segunda porción de Shemot -que esencialmente comienza la saga del Éxodo- extrañamente oculta los nombres de todos los protagonistas, y solo utiliza pronombres para identificarlos. Los rabinos explican que mientras el Libro del Génesis es la historia de individuos celebrados y heroicos, Éxodo se trata de la nacionalidad, y el pueblo en su conjunto siempre debe tener prioridad sobre esta persona o aquella, incluso alguien tan grande e indispensable como Moisés.

La Torá registra que surgió un faraón "que no conocía a José", y hay un debate clásico sobre si este líder era realmente un nuevo rey o simplemente el existente que cambió sumariamente sus políticas y su postura hacia los israelitas.

Esta semana, mientras un nuevo "rey" toma el trono de la presidencia de Estados Unidos, nos preguntamos, ¿seguirá Trump con su admirable y firme apoyo a Israel, tal vez dando luz verde para finalmente derrocar al régimen iraní? ¿Es esto lo que convenció al gobierno israelí de aceptar "el trato" y liberar, o más bien, desatar, a miles de terroristas? ¿O Trump decidirá redoblar la apuesta y, ahora en racha, presionará a Israel para que acepte la aún más precaria "solución de dos estados" que otorga mucho más poder a nuestros adversarios?

Leemos que Dios se apareció a Moisés en un zarzal ardiente. Rashi, el gran comentarista, dice que esto era un zarzal, elegido específicamente para indicar al gran liberador que nuestro viaje a lo largo de la historia sería espinoso y complejo, lleno de dilemas dolorosamente difíciles y sin salida. Saldríamos heridos de esas espinas, pero el zarzal, Israel, nunca sería consumido; nuestra luz seguiría ardiendo para siempre.

Cuando Moisés le pregunta a Dios, "¿Cuál es Tu nombre, para que pueda describirte a los Hijos de Israel?" Dios responde: "Yo seré lo que seré". Rashi explica el significado de esta frase misteriosa: "Estaré con ellos en esta dificultad, y también estaré con ellos en futuras dificultades". Si la crisis constante es nuestro destino en la vida, al menos viene con la promesa de que nunca enfrentaremos esas pruebas y tribulaciones solos.

Moisés, humilde en extremo, no tiene deseos de ser el líder. Ruega a Dios que alguien más sea designado, pero el Todopoderoso insiste: Moisés es el único adecuado para este trabajo. En lo que parece ser encogimiento de hombros y un grito de desesperación, Moisés suelta, "Envía a quienquiera que envíes". Rashi también interviene aquí y explica que Moisés no estaba tratando de evadir responsabilidades. Como profeta, Moisés vio que aunque tendría éxito en sacar a los judíos de Egipto, vendrían otros exilios, otras eras de subyugación en nuestra larga historia. Por lo tanto, en su profundo amor por Israel, le pidió a Dios que enviara al redentor último y final para guiar a los judíos hacia la gloria completa y duradera.

La jornada histórica no es lineal

Pero Dios le explicó que nuestra jornada histórica no es lineal; está destinada a ondular a través de los altibajos de la experiencia humana. A lo largo de este camino, experimentaremos tanto el éxito milagroso como la tragedia casi fatal, y todos - desde Moisés en adelante - deben hacer su parte para avanzar en nuestro camino. No podemos abdicar nuestra responsabilidad hacia la nación; debemos servir tanto en los buenos tiempos como en los malos.

Temo por lo que nos depara el futuro cercano de nuestra nación. Las lágrimas de alegría que compartimos hoy al regresar nuestros seres queridos bien podrían convertirse en lágrimas de tristeza cuando presenciemos cómo la ley y el orden son destruidos mientras los brutales asesinos van libres y cometen crímenes aún más atroces.

Oramos por líderes que no tengan miedo de liderar, que tengan el mismo valor que nuestros valientes soldados que no se rindieron ni retrocedieron, incluso en las circunstancias más adversas.

Pero si, Dios no lo quiera, sufriéramos, nunca seremos silenciados o sometidos. Sobreviviremos. 

El escritor es director del Centro de Alcance Judío de Ra'anana; rabbistewart@gmail.com. Su hijo, el Sargento Ari Weiss, cayó en batalla contra Hamás en Nablus en 2002.