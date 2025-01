¿Por qué persiste la resistencia palestina? Conoce la lógica de Hamas

La lógica en la estrategia de guerra se basa enteramente en la teoría de juegos: si quieres coaccionar a tu enemigo hacia la derrota, le impones un precio tan alto que incentivas su capitulación. Esta lógica no funciona para Israel al tratar con los palestinos y Hamas.

Hay varias razones para esto, pero la principal es que Israel y los EE. UU. (y otros actores internacionales), que presionan a Israel, crean un marco en el que la idea de resistencia (Muquwamah) para los palestinos continúa siendo lógica. Para que Israel gane, tiene que recrear las reglas del conflicto donde la Muquwamah no sea valiosa, no funcione a largo plazo y, por lo tanto, no tenga sentido a los ojos de los palestinos.

El ethos palestino, en su esencia, es la resistencia. La idea formulada en una oración: Israel es el mal cósmico supremo, el proveedor de todo lo que está mal en el mundo, y la respuesta a la pregunta del significado de la vida para un palestino es luchar contra Israel, sacrificarse a sí mismo (y a su familia) para causar el mayor daño posible a Israel.

No importa si la resistencia mejora la vida de los palestinos porque no es un ethos constructivo que se preocupe por construir algo, sino más bien con la destrucción de Israel. Si causar daño a Israel también causa daño a la propia sociedad, es un esfuerzo valorado. Esto fue reiterado por el líder de Hamas en un discurso dado después de que se anunciara el alto el fuego: "Seguiremos por el camino de los líderes martirizados hasta lograr la victoria o el martirio, si Alá quiere".

El ethos palestino descansa en Israel y basa toda su identidad en oposición a éste. En resumen, el ethos palestino necesita que Israel exista para darle propósito, un objeto de odio y en el que proyectar todo el mal. La causa palestina y su ideología, "palestinismo", es para Israel lo que el Joker es para Batman. Si Israel desapareciera mañana, los propagadores del palestinismo no sabrían qué hacer consigo mismos, al igual que la existencia del Joker se basa en luchar contra Batman.

Un manifestante PRO-PALESTINO sostiene un cartel que dice: ''Gloria a los mártires, victoria a la resistencia'', en el campus de la Universidad de Columbia, en el primer aniversario del ataque de Hamás contra Israel. El islam fundamentalista y la violencia palestina no representan a todo el islam (credit: Mike Segar/Reuters)

Punto de vista palestino

Desde el punto de vista palestino, nunca hay una pérdida. Cada pérdida de vida en la Mukawamah es un sacrificio por una causa mayor, lo que hace que el sacrificio no solo sea sagrado, sino también motivo de celebración. Cuanto más sufran los palestinos, más "sumud" o resistencia demuestran tener. Cuanto más sufras, más eres elogiado: la victimización se convierte en heroísmo. Tras el alto el fuego, los propagandistas palestinos presentaron al pueblo de Gaza como una nación de "leones" después de "sobrevivir a un genocidio".

Bajo este marco de pensamiento, es casi imposible disuadir a los palestinos porque no establecen la conexión entre la acción y la consecuencia. Simplemente no ven la destrucción en Gaza que Hamas ha traído sobre ellos como resultado directo de la agresión de Hamas el 7 de octubre. No hay una autoevaluación reflexiva o autocrítica. El sufrimiento que soportan es parte del precio que pagan por su heroico "sumud". De hecho, de alguna manera, incluso celebran la destrucción en Gaza porque creen que será reconstruida en el futuro, y prevalecerán. El tema "la noche es más oscura antes del amanecer" es evidente en la mayoría de los videos de propaganda de Gaza en estos días. Esta es la razón por la que realmente se ven a sí mismos como vencedores, no solo para salvar la cara en los videos de propaganda.

Un principio del pensamiento islámico que los palestinos utilizan es la "Saber" o paciencia. Esta idea significa que puedes vencer a cualquier oponente si juegas en el momento adecuado y estás más decidido que ellos. Puedes sufrir más que tu oponente, pero si logras esperarlos, eventualmente ganarías. Bassam Naim, otro funcionario de Hamas, ha dicho: "El golpe que comenzó el 7 de octubre, y la firmeza y resistencia que le siguieron, demuestran que los pueblos son capaces de alcanzar los medios y las condiciones que les convienen para lograr sus grandes metas de libertad e independencia". Esto subraya que creen que la resistencia en realidad produce ganancias.

El ciclo de "resistencia" palestina desde el exterior puede parecer no solo insostenible, sino también carente de lógica. No importa lo que suceda, los palestinos lo verían como una victoria, incluso cuando se destruyen a sí mismos. Khaya dijo en su discurso que "el 7 de octubre seguirá siendo una fuente de orgullo para nuestro pueblo y nuestra resistencia".

Si intentamos ver la guerra desde la perspectiva palestina, su comportamiento autodestructivo tiene una lógica. Una lógica retorcida y enferma, que Israel hace sonar inadvertidamente.

Después de que los arquitectos del terrorismo de Hamas que cometen actos atroces son condenados, suelen dar un discurso que se supone que es heroicamente desafiante y romántico antes de ir a la cárcel. Básicamente dicen que a veces saben que serán liberados, y su espíritu de resistencia no se quiebra a pesar de que Israel los encarcele. Odio decirlo, pero no están equivocados.

Siempre que un terrorista es enviado a la cárcel y cree religiosamente que será liberado en un futuro acuerdo, se basa en la corta vista de Israel y en un pensamiento excesivamente sentimental. Los palestinos siempre han utilizado la "vulnerabilidad" de Israel, el ethos colectivo de no dejar a nadie atrás, para avanzar en su futurismo terrorismo. Los terroristas saben que en el futuro, se secuestrarán rehenes, lo que les servirá como un pase de salida de la cárcel.

Hamas está celebrando su "victoria" con multitudes de palestinos gritando "Khaybar ya yahud" porque sobrevivieron a la guerra, y Hamas sigue estando en control. Se dan cuenta de que el mundo no permitiría que Israel ganara siempre y cuando la estrategia de Hamas implique aumentar deliberadamente las bajas en Gaza. Pueden usar su "sable" y esperar, y eventualmente, Trump y el mundo no tolerarían la continuación de la guerra.

No podemos permitir que la retorcida lógica de la resistencia tenga sentido para los palestinos. Si ven que esta estrategia realmente da resultados, que los terroristas son liberados y que Israel está dispuesto de hecho a abandonar su objetivo de guerra de eliminar a Hamas solo para sacar a algunos rehenes, seguirán por el camino de la resistencia. Hamas ha obtenido ganancias políticas en Gaza, Judea y Samaria por "lograr" la liberación de terroristas de todas las facciones como parte del acuerdo.

La idea cancerosa de la resistencia se mantiene por sí sola no solo por la narrativa romántica sino porque Israel nunca mató realmente la idea mostrando que en realidad no predice el futuro y no proporciona "ganancias" a los palestinos.

Israel necesita volver a la idea fundamental de nuestra seguridad nacional: el Muro de Hierro. Esto significa que la dinámica de gato y ratón de liberar terroristas por rehenes desde el acuerdo de Jibril de 1985 debe detenerse. El desastroso acuerdo de rehenes es el resultado de que los palestinos/Hamas simplemente adaptaron su estrategia basándose en los incentivos que Israel y EE.UU. crearon para que operaran.

No podemos matar la idea de la Muqawamah si nos aseguramos de que genere ganancias para los palestinos. El único camino hacia la paz eventual solo se puede lograr si suficientes palestinos abandonan esta idea porque no tendrá sentido.

El escritor es un analista de investigación en el Foro de Defensa y Seguridad de Israel-Habithonistim, especializado en los campos de la deslegitimación, las relaciones entre Estados Unidos e Israel, y Hezbollah. Actualmente está cursando una Maestría en Ciencia de Datos en la Universidad Hebrea.