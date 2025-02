Las intenciones ocultas de Netanyahu en el acuerdo de rehenes son preocupantes - opinión

El pasado sábado por la mañana, cuatro de nuestras cinco soldados de vigilancia femeninas cautivas - Liri Albag, Daniella Gilboa, Karine Ariev y Naama Levy - fueron liberadas por Hamas en manos de la Cruz Roja.

La Cruz Roja luego condujo a las cuatro al personal de las FDI en la Franja de Gaza, quienes las llevaron al campamento militar de Re'im en Israel, donde se encontraron con sus padres. Fueron luego transportadas en helicóptero al Centro Médico Rabin-Beilinson en el campus de Petah Tikva.

Fue una vista alegre. Todas las mujeres de 19 a 20 años se veían mucho mejor de lo que cualquiera hubiera esperado o deseado, aunque no hay duda de que Hamas había utilizado todo tipo de métodos cosméticos y médicos para lograr este resultado. El verdadero estado de su salud está siendo evaluado actualmente, pero ciertamente hay motivos para ser optimistas.

También estábamos agradecidos de que en la breve ceremonia organizada por Hamas antes de entregar a los cuatro a la Cruz Roja, a ninguno de los cuatro se le ordenó presentar un breve discurso lleno de gratitud a sus captores de Hamas (o Yihad Islámica) en árabe, lo cual algunos observadores en Israel temían que ocurriera, pero las autoridades israelíes hicieron grandes esfuerzos diplomáticos para prevenirlo.

Una vista menos agradable fue ver a un gran número de hamasniks, en uniforme y armados, dirigiendo el espectáculo, acompañados por miles de entusiastas civiles gazatíes.

Es bastante impactante ver los escenarios cuidadosamente preparados (edificios menos destruidos) y accesorios (banderas y carteles, etc.), después de haber sido informados continuamente por políticos y militares de que Hamas había sido casi totalmente aplastado y derrotado después de 15 meses de intensos combates.

Causamos una destrucción masiva en la Franja de Gaza, y según el Ministerio de Salud de Hamas, matamos a decenas de miles de civiles gazatíes.

Sin embargo, hemos fracasado totalmente en crear una apariencia de un gobierno alternativo a Hamas en Gaza, lo que, a pesar del evento preparado el sábado por la mañana, hizo que la actuación de bravuconería de Hamas pareciera, al menos en la superficie, auténtica. Terroristas de Hamás entregan a cuatro rehenes israelíes a la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, el 25 de enero de 2025 (credit: REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

Es un pensamiento deprimente que durante las próximas cinco semanas veremos actuaciones similares repetidas otras cinco veces, cuando los 26 rehenes restantes en esta fase sean liberados.

A esto se suma que entre estos 26 rehenes habrá un número desconocido de personas en mal estado de salud, posiblemente incluso en sillas de ruedas o en camillas, y en bolsas de plástico negro o ataúdes. Debemos prepararnos para algunas experiencias emocionales extremadamente difíciles.

Sin embargo, la perspectiva de que el proceso se interrumpa ya sea por decisión israelí o palestina es aún más deprimente.

Esto se debe a que principalmente nuestros rehenes, tanto israelíes como no israelíes, son los que probablemente pagarán con sus vidas por un evento así, mientras que es muy probable que la abrumadora mayoría de los prisioneros palestinos en cárceles y campos de detención israelíes sobrevivan, aunque sus vidas no sean un paseo por el parque.

Desde que Itamar Ben-Gvir se convirtió en Ministro de Seguridad Nacional hace poco más de dos años, sus condiciones de vida han sido deliberadamente degradadas, y debo admitir que esta fue una decisión política que se había demorado.

Odeh recibiendo críticas

La semana pasada, el MK Ayman Odeh (Hadash-Ta'al) recibió críticas de los MKs de Likud y llamados para su remoción de la Knesset después de que celebrara el acuerdo para devolver a los rehenes israelíes y prisioneros palestinos a sus hogares.

Estoy de acuerdo en que es erróneo comparar a rehenes inocentes con prisioneros encarcelados por actos de terror en los que fueron asesinados civiles inocentes, pero no creo que sea un pecado tan terrible que justifique pedir la remoción de Odeh de la Knesset.

Odeh criticó a Hamas por sus actos criminales el 7 de octubre, aunque no su derecho real a luchar contra la ocupación. Debería haber expresado su esperanza de que los prisioneros palestinos liberados no vuelvan al terrorismo mientras llevan a cabo su lucha.

En cuanto a lo que sucederá después de que se complete la primera etapa del acuerdo de cese al fuego de los rehenes, me preocupa las verdaderas intenciones de Netanyahu.

A pesar de seguir haciendo declaraciones vagas sobre la devolución de todos los rehenes, también sigue haciendo declaraciones en el sentido de que Israel no continuará el cese al fuego más allá de la etapa actual del acuerdo.

Esto va en contra del acuerdo firmado por Israel y Hamas el 15 de enero, según el cual los combates cesarán por completo una vez que todos los rehenes y los prisioneros palestinos designados sean liberados.

Se dice que las declaraciones de Netanyahu están destinadas a los oídos de Ben-Gvir y el Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Ambos se oponen, en principio, al intercambio de palestinos con sangre judía en sus manos por nuestros rehenes, y a terminar la guerra en Gaza antes de que Hamas sea completamente eliminado.

Ben-Gvir ha renunciado al gobierno por estas razones pero no ha ocultado sus planes de regresar pronto si se crean condiciones apropiadas. Smotrich no ha abandonado el gobierno pero ha declarado que si Israel no cambia su rumbo después de que se complete la etapa actual del acuerdo, él también renunciará.

¿Ha decidido Netanyahu que le preocupa menos el regreso de todos los rehenes, antes de que ninguno de ellos quede vivo, que la supervivencia de su gobierno actual? La Izquierda, el Centro-Izquierda en Israel y los derechistas menos extremos creen que la situación actual es una oportunidad perfecta para deshacerse del peor ministro de seguridad nacional y ministro de finanzas que Israel haya tenido, ambos de los cuales también apoyan políticas que la mayoría de los ciudadanos israelíes rechazan.

Es difícil comprender que Netanyahu, quien el 17 de febrero de 2021 declaró en una entrevista con Channel 12 News que "Ben-Gvir no será un ministro en el gobierno", haya cambiado su postura sobre el tema en cerca de cuatro años y esté dispuesto a sacrificar a los rehenes restantes para que Ben-Gvir regrese al gobierno del cual había renunciado.

También es difícil comprender que Netanyahu, uno de los ministros de finanzas más exitosos de Israel, esté dispuesto a hacer el mismo sacrificio para mantener en el gobierno a alguien que cree que "cuanto más Israel promueva la Torá y el judaísmo, Dios nos otorgará una mayor abundancia" (entrevista de Smotrich a la revista jaredí semanal Mishpacha, 7 de diciembre de 2022).

Parece que estamos obligados a depositar nuestra plena confianza en el presidente Donald Trump para una vez más presionar a Netanyahu a hacer lo que debería hacer por voluntad propia: traer de vuelta a todos los rehenes restantes. ¿En caso necesario, entregará el caprichoso Trump?

La escritora trabajó en la Knesset durante muchos años como investigadora, y ha publicado extensamente tanto artículos periodísticos como académicos sobre temas actuales y política israelí. Su libro más reciente, Miembros de la Knesset de Israel - Un estudio comparativo de un trabajo indefinido, fue publicado por Routledge.