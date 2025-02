Robo histórico: Un nuevo antisemitismo deliberado que borra a los judíos

En el 2021, David Baddiel, un comediante británico judío, guionista y autor, escribió un brillante, incisivo y revelador libro titulado "Los judíos no cuentan".

En él, Baddiel argumenta que los judíos son tratados de manera diferente a todas las demás minorías, percibidos como "demasiado blancos" para merecer la misma consideración que otras víctimas del racismo.

Él sostiene que el antisemitismo es un "racismo de segunda clase", uno que es tolerado o incluso ignorado por aquellos que dicen luchar contra la intolerancia en todas sus formas.

Cuando leí el libro por primera vez, antes de los eventos sísmicos de los últimos dieciséis meses, sentí que debería ser lectura obligatoria para todos.

Explica, con una claridad extraordinaria, el fenómeno moderno del odio hacia los judíos, que persiste incluso en círculos supuestamente progresistas. Para una exploración más matizada y expansiva históricamente del tema, solo hace falta recurrir a los escritos del fallecido y gran Rabino Lord Jonathan Sacks zt”l. El rabino Jonathan Sacks, 1948-2020. (credit: The Rabbi Sacks Legacy)

El rabino Sacks escribió extensamente sobre la mutación del antisemitismo a lo largo de la historia. Primero nos odiaron por nuestro Dios. Luego nos odiaron porque "matamos a su Dios". Luego nos odiaron porque éramos diferentes. Luego nos odiaron porque intentamos ser iguales. Después, nos vilipendiaron como una raza subhumana sin un hogar propio, culminando en el Holocausto. Y ahora, en una perversa ironía histórica, nos odian porque sí tenemos un hogar propio, y porque nos atrevemos a defenderlo.

La última mutación: Robo histórico

Ahora, ha surgido una nueva mutación del antisemitismo, que se basa en la observación de Baddiel de que "los judíos no cuentan" y que ha alcanzado un nivel aún más maligno: el robo histórico.

Esto implica la alteración deliberada de la historia para borrar a los judíos de su propia narrativa. Facilita la grotesca inversión de que somos "recién llegados", usurpadores coloniales que intentan desplazar a un pueblo indígena.

Este fenómeno no es nuevo. Comenzó hace décadas con los palestinos creando su propio "antiguo" pueblo al mismo tiempo que niegan el nuestro.

Con la ayuda de las Naciones Unidas descaradamente anti-Israel, antisemitas, corruptas y moralmente en bancarrota, la realidad bíblica e histórica de la existencia judía en la Tierra de Israel durante más de 3,000 años ha sido erosionada de manera constante.

El mundo, en gran medida ignorante e indiferente, ha sido condicionado para aceptar la ficción como hecho.

Sin embargo, la semana pasada, este robo histórico descendió a un nivel que ni siquiera el judío más cínico y hastiado del mundo podría haber creído.

El borrado de Auschwitz

En Good Morning Britain, el programa estrella de la mañana de ITV, una de las mayores redes de radiodifusión del Reino Unido, se llevó a cabo un impactante acto de revisionismo histórico.

Durante un segmento sobre el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, al que asistió el Rey Carlos, la presentadora Ranvir Singh declaró: "Seis millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, así como millones de otras por ser polacas, discapacitadas, homosexuales, o pertenecer a otro grupo étnico".

Seis millones de personas. No seis millones de judíos.

Comprensiblemente, la comunidad judía en Gran Bretaña reaccionó con indignación.

Se presentaron quejas ante Ofcom, el regulador de radiodifusión, lo que llevó a ITV a emitir una disculpa poco convincente:

"En las noticias de ayer, cuando informamos sobre los eventos conmemorativos en Auschwitz, dijimos que seis millones de personas murieron en el Holocausto, pero no mencionamos crucialmente que eran judíos. Ese fue nuestro error, por el cual pedimos disculpas."

¿Un error? El Diccionario de Cambridge define un error como "una acción o decisión que es incorrecta o produce un resultado que no es correcto o no es intencionado".

Pero, ¿realmente fue no intencionado?

El borrado deliberado del sufrimiento judío

Yo, por mi parte, me niego a creer que cualquier persona educada en el mundo occidental pueda simplemente "olvidar" mencionar a los judíos en el contexto del Holocausto y Auschwitz. Esto no fue un error. Fue un intento calculado y deliberado de borrar a los judíos del crimen más horrendo y atroz de la historia, porque reconocer la victimización judía ya no se ajusta a la narrativa de moda de los judíos como opresores, nazis y asesinos genocidas.

En esta ideología retorcida, los judíos no pueden ser víctimas, porque supuestamente somos los opresores.

Esta es la forma más reciente insidiosa y peligrosa de antisemitismo, perpetrada por las mismas sociedades que dicen ser defensoras de la tolerancia y los derechos humanos.

Después de una breve pausa en el antisemitismo luego de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades occidentales han vuelto a sus viejas costumbres, incubando esta nueva y maligna mutación - el robo histórico - y difundiéndola a través de las redes sociales, emisiones televisivas principales y a cualquier audiencia receptiva dispuesta a escuchar. Y, desafortunadamente, hay muchos dispuestos a aceptarlo.

¿Qué se puede hacer?

No hay una solución simple para este problema profundamente arraigado, pero la lucha debe comenzar con la educación.

El libro de David Baddiel, "Los Judíos No Cuentan", debería ser de lectura obligatoria para cualquiera que desee comentar sobre el antisemitismo.

Las obras del difunto Rabino Lord Sacks deberían ser estudiadas como textos históricos y filosóficos esenciales. Pero más allá de los libros, necesitamos educación inmersiva: visitas a museos del Holocausto, conversaciones con sobrevivientes y un compromiso inquebrantable con la verdad histórica.

Cada periodista, presentador y productor involucrado en el segmento de Good Morning Britain debería estar obligado a hacer un recorrido por el Museo Nacional del Holocausto, o su equivalente en sus respectivos países.

Deberían ser obligados a enfrentar la realidad que tan casualmente borraron. Me ofrezco como guía turístico.

Las amplias implicaciones del robo histórico

Este problema no es solo un problema judío, es un problema de la sociedad. La distorsión de la historia es un precursor de peligros más significativos.

Si la verdad histórica puede ser manipulada tan fácilmente, entonces cualquier grupo, en cualquier momento, puede ser vilipendiado, marginado o borrado.

Hemos visto este patrón antes. Comienza con los judíos, pero nunca termina con los judíos.

Aquellos que participan en este vandalismo intelectual, ya sea en los medios de comunicación, la academia o la política, deben ser señalados y responsabilizados.

Ya no podemos aceptar disculpas débiles e insinceras después de que se ha causado el daño. Ya no podemos permitir que nuestra historia sea reescrita ante nuestros propios ojos.

El antisemitismo ha sobrevivido durante milenios adaptándose a las ideologías predominantes de la época. Ahora se ha adaptado una vez más, transformándose en un robo histórico, una negación no solo del sufrimiento judío sino de la existencia judía misma.

Si no luchamos con toda la fuerza de la verdad y la educación, esta erradicación continuará sin control. Y la historia nos ha demostrado, una y otra vez, que cuando se permite que el antisemitismo florezca, el mundo sufre junto a nosotros.

La pregunta ahora es: ¿Permitiremos que esta última mutación se afiance, o nos levantaremos y reclamaremos nuestra historia antes de que nos la roben para siempre?

El escritor es un rabino y médico que vive en Ramat Poleg, Netanya. Es cofundador de Techelet-Inspiring Judaism.