8 podcasts esenciales para comprender el conflicto en Israel

Durante el curso de la guerra multinacional de Israel con Hamas, Hezbolá, los hutíes y más allá, he recibido gran parte de mis noticias de podcasts. Si, antes del 7 de octubre de 2023, estaba enganchado a la cultura pop, la historia y programas de audio con mentalidad científica como Fresh Air, RadioLab y This American Life, últimamente mis AirPods han estado sintonizados a una frecuencia digital más centrada en Israel.

Aquí tienes ocho podcasts esenciales en inglés que me han mantenido informado.

‘Unholy: Two Jews on the News’

Mi escucha habitual de los viernes por la mañana viene de dos periodistas veteranos - Yonit Levy, presentadora principal de noticias del Canal 12 de Israel; y Jonathan Freedland de The Guardian en el Reino Unido. Los dos abordan los temas de tendencia de la semana, generalmente con un invitado especial, como el ex director de la CIA David Petraeus; el columnista del New York Times Thomas Friedman; el historiador Simon Montefiore; y Rachel Goldberg y Jon Polin, padres del rehén asesinado Hersh.

Levy tiende a inclinarse hacia una experiencia israelí más centrista, mientras que Freedland presenta una opinión contraria que a menudo se desvía hacia la izquierda. Cada episodio termina con un premio semanal de "mensch" y "chutzpah".

'Llámame de vuelta'

Dan Senor coescribió Start-Up Nation y The Genius of Israel con su cuñado Saul Singer. Las credenciales de Senor lo colocan ostensiblemente en la derecha: trabajó como asesor de política exterior del senador Mitt Romney, pero mantiene sus opiniones políticas cerca de su pecho. El senador estadounidense Mitt Romney (R-UT) durante una rueda de prensa en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, el 7 de marzo de 2023. (credit: REUTERS/BONNIE CASH)

Entrevista a comentaristas regulares, como Nadav Eyal de Yediot Aharonot y Tal Becker, miembro principal del Instituto Hartman (y exasesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores).

El periodista Ronen Bergman, cuyo libro Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations causó revuelo, también ha aparecido en el programa.

'Por el amor de Dios'

Donniel Hartman creció en Jerusalén y es el presidente del Instituto Shalom Hartman. Yossi Klein Halevi emigró de Brooklyn a Israel en 1982 después de desavenencias con un pasado algo turbio, como se narra en su libro Memorias de un extremista judío, cuando era un joven acólito del inflamatorio MK Rabbi Meir Kahane. Klein Halevi posteriormente escribió la muy elogiada Cartas a mi vecino palestino.

Su podcast aborda temas morales tanto como las noticias, con Hartman interpretando al pacifista mientras Klein Halevi actúa como su foíl más militarista pero siempre angustiado.

'Israel desde adentro'

El rabino Daniel Gordis, prolífico autor y uno de los fundadores del Shalem College de Jerusalén, publica en su boletín y podcast de Substack a diario e incluye una variedad de puntos de vista de izquierda, derecha y centro, desde el demócrata Gilad Kariv hasta Moshe Koppel, uno de los arquitectos detrás de la legislación del golpe judicial de Yariv Levin.

Gordis traduce incansablemente la prensa hebrea para sus oyentes de habla inglesa: subió una versión del video de fantasía de paz impulsado por inteligencia artificial de Yoni Bloch del que escribí anteriormente, con útiles subtítulos.

'Estado de Tel Aviv'

Vivian Berkovici se desempeñó como embajadora de Canadá en Israel de 2014 a 2016. Se mudó a Tel Aviv en 2021 y luego a un kibutz no lejos de la Franja de Gaza. Cada semana aproximadamente, ya sea el exeditor en jefe del Jerusalem Post Yaakov Katz o el ex portavoz de las FDI Jonathan Conricus se unen al podcast para compartir sus perspectivas.

Una reciente serie de dos partes exploró la trágica explosión de antisemitismo en Canadá. Mi única queja con State of Tel Aviv, y es una que también tengo con otros podcasts basados en Substack, es que ponen gran parte de su mejor material detrás de un muro de pago. ¡Si pagara por cada podcast que escucho, no podría permitirme mi falafel semanal!

'El Podcast del Pueblo Judío'

Hablando de Yaakov Katz, ha estado ocupado en los dos años desde que dejó el Post (donde todavía escribe una columna imperdible los viernes). Antiguo analista de defensa y corresponsal militar, ha escrito libros como Israel vs. Irán: La Guerra en la Sombra; y Ataque a la Sombra: Misión Secreta de Israel para Eliminar la Energía Nuclear Siria.

Ahora colaborador del Instituto de Política del Pueblo Judío, Katz presenta el podcast de la organización, donde invita a invitados especiales antes de discutir las noticias de la semana con los panelistas recurrentes Prof. Gil Troy de la Universidad McGill; Dr. Shuki Friedman, vicepresidente del JPPI; y el colaborador senior del JPPI (y autor del libro imperdible #Judaísmo Israelí) Shmuel Rosner.

'Historias de Israel'

Originalmente concebido como una versión local de This American Life, el podcast de Historias de Israel, presentado por Mishy Harman, fue el primero de Israel en el que me enganché. Me gustó tanto que incluso produje un episodio premiado sobre Better Place, basado en mi libro sobre la empresa de autos eléctricos israelí en quiebra.

Tras la mega atrocidad de Hamas el 7 de octubre de 2023, Historias de Israel cambió su enfoque para contar las historias de sobrevivientes, familias de rehenes e israelíes comunes que lidian con una nueva realidad. Me cuesta escuchar historias tan crudas; espero el día en que Historias de Israel regrese a su misión original.

'Francamente'

Bari Weiss lanzó su podcast político en 2021 después de acusar públicamente al equipo de noticias de The New York Times, donde trabajaba, de antisemitismo desenfrenado. Dejó el Times y aunque su publicación resultante, The Free Press, no se trata exclusivamente de Israel, Weiss y su equipo regresan frecuentemente al tema.

Ha reclutado comentaristas de todos los lados del espectro político, como Matti Friedman, autor de libros aclamados como Quién por fuego: Leonard Cohen en el Sinaí, y Espías de ningún país; el historiador de derecha Eli Lake; y el periodista férreamente pro-Israel Douglas Murray, quien recientemente se presentó en una serie de "conferencias" a estadio lleno en Israel.

Cuando lo pones todo junto, por el amor de Dios, honestamente tienes una historia impía dentro de Israel del estado del pueblo judío de Tel Aviv. ■

El libro del escritor Totaled: The Billion-Dollar Crash of the Startup that Took on Big Auto, Big Oil and the World ahora está disponible como audiolibro en Amazon y otros vendedores de libros en línea. brianblum.com