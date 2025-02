Juramos "nunca más", sin embargo los rehenes israelíes regresan esqueléticos y torturados

Los rostros son espeluznantes: Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami. Demacrados y huecos, sus cuerpos frágiles cuentan la historia de 491 días en cautiverio de Hamas. Ojos hundidos, huesos sobresalientes y estructuras esqueléticas resuenan de inmediato para israelíes y judíos en todas partes: sobrevivientes del Holocausto, los Muselmann de los campos de concentración y los que se desnutrieron al borde de la muerte.

Pero cuando estos rehenes regresaron precisamente 80 años después de la caída del régimen nazi, la respuesta del mundo fue increíblemente distante.

La BBC, siempre selectiva en su indignación moral, convenientemente omitió su sufrimiento de su página de inicio. CNN, por otro lado, consideró apropiado resaltar la condición "demacrada" de prisioneros palestinos liberados en un intercambio, prisioneros que, hay que decirlo, recibieron tres comidas al día, atención médica y visitas familiares. La comparación no solo es absurda; es obscena.

El mito del 'sufrimiento de los prisioneros' palestinos

Pongamos las cosas en claro. Los prisioneros palestinos en cárceles israelíes no son rehenes; son criminales condenados, muchos culpables de terrorismo y asesinato. Sus detenciones siguen juicios, evidencia y debido proceso, lujos que Hamas no otorga a sus cautivos.

Comparar sus condiciones es un crimen.

Los prisioneros palestinos en Israel reciben atención médica completa, servicios dentales y comidas nutritivas. No son hambrientos, golpeados o privados de necesidades humanas básicas. Cada prisionero palestino tiene derecho a visitas familiares supervisadas por la Cruz Roja.

¿Rehenes israelíes en Gaza? Estaban encerrados en la oscuridad, sin contacto con sus seres queridos. Algunos de ellos fueron operados sin anestesia; otros tuvieron lesiones graves durante más de un año sin recibir ningún tratamiento médico. Nissan Calderon, el hermano del rehén liberado Ofer Calderon habla durante una conferencia de prensa en Tel Aviv el 6 de febrero de 2025. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

Los prisioneros palestinos pueden impugnar su detención en los tribunales israelíes y con la ayuda de abogados. Los rehenes en Gaza no tenían derechos, no tenían juicios, solo la misericordia de sus captores.

Te sorprendería escuchar que los prisioneros palestinos tienen acceso a libros, televisión, periódicos e incluso, en algunos casos, programas de educación superior. Mientras tanto, los rehenes israelíes se estaban consumiendo en mazmorras subterráneas, privados de luz solar, dignidad humana y atención médica adecuada, y mucho menos agua y aire limpios.

Equiparar estas dos realidades es un insulto a la moralidad. Aquellos que repiten la propaganda de Hamas sobre el maltrato a los prisioneros deberían pasar una sola noche en cautiverio de Hamas, si tienen la suerte de sobrevivir.

El brutal espectáculo de Hamas

Hamas desfiló a nuestros rehenes antes de su liberación, obligándolos a estar en un escenario frente a una multitud de gacelas jubilantes. La crueldad fue calculada. Los terroristas de Hamas se aseguraron de que el mundo viera el sufrimiento israelí como un espectáculo antes de entregarlos a regañadientes a la Cruz Roja.

Y hablando de la Cruz Roja, se les permite visitar a los prisioneros palestinos en cárceles israelíes, mientras que ningún rehén israelí se reunió con ellos durante todo su tiempo de cautiverio. Y sin embargo, algunos en la comunidad internacional todavía compran la narrativa de víctima de Hamas, de "sufrimiento humanitario" en Gaza, como si aquellos que retienen a rehenes en jaulas y túneles subterráneos pudieran ser considerados oprimidos.

¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde están las protestas de las mismas voces que, en un momento u otro, se unieron rápidamente para condenar en voz alta a Israel? Están calladas, sin preocuparse por las víctimas israelíes a menos que la tragedia de alguna manera pueda ser retorcida para convertirse en parte de una condena al estado judío.

El regreso de Or, Eli, y Ohad debería sonar como una especie de llamada de atención. Todavía quedan 76 rehenes en Gaza, algunos de ellos muertos, todos ellos sometidos a condiciones inhumanas. Las imágenes escalofriantes de estos cautivos liberados dejan una cosa clara: cada momento que permanecen en manos de Hamás es otro momento de daño físico y psicológico irreversible.

Y sin embargo, mientras las familias israelíes lloran por sus seres queridos, mientras una nación lucha con el horror de estas imágenes, los políticos continúan jugando sus juegos.

El líder de la oposición, Yair Lapid, aprovechó el momento para acusar al primer ministro Benjamín Netanyahu de no actuar antes. Simultáneamente, Netanyahu prometió represalias, su gobierno emitiendo promesas vagas de "acción apropiada". Pero ¿dónde está el plan concreto? ¿Dónde está la estrategia para traerlos a todos de vuelta, vivos, antes de que sea demasiado tarde?

El Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar lo dijo sin rodeos: “Las imágenes no mienten: Los terroristas de Hamas y los residentes de Gaza se ven muy bien. Los rehenes israelíes se ven como sobrevivientes del Holocausto”.

De hecho, el contraste no podría ser más marcado. Los cuerpos esqueléticos de los rehenes son una acusación viviente de la barbarie de Hamas, un crimen innegable contra la humanidad. El hecho de que algunos todavía relativicen, que aún intenten equilibrar ambos lados de este horror, es una mancha en la conciencia del mundo.

Debemos ser claros: Hamas no toma rehenes. Toma vidas humanas y las reduce a fichas de negociación. Nunca Más es ahora. Y si Israel no actúa con determinación, si la comunidad internacional no reconoce finalmente este mal por lo que es, corremos el riesgo de fallar a aquellos que aún están atrapados en las profundidades de Gaza.

Deben ser liberados antes de que sea demasiado tarde.