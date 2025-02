La fantasía de Trump de vaciar Gaza podría sacudir la realidad de Israel - opinión

Desde el inicio del conflicto israelí-palestino ha habido judíos que desearían que los árabes simplemente no estuvieran aquí, y viceversa.

No era necesario ser un nacionalista extremo en ninguno de los lados para pensar eso, incluso muchas personas comunes sentían que la tierra era demasiado pequeña para dos pueblos igualmente tercos y diferentes.

Sin embargo, solo los extremistas realmente pensaron que las expulsiones eran una buena idea.

La partición de la Tierra Santa en dos estados o en un estado binacional único, ya sea con derechos iguales o no, parecía ser las únicas alternativas reales, y eso sigue siendo así.

En esta realidad compleja y psicología social matizada ahora se adentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un plan mal concebido para desplazar a los dos millones de gazatíes mientras Estados Unidos se hace cargo de la franja y construye "magníficos" resorts allí, para quiénes exactamente, no está claro.

Si uno tomara en serio los comentarios de Trump, el martes, en la Casa Blanca, habría muchas preguntas que hacer. Izzat el-Reshiq, alto cargo de Hamás, sentado en su despacho de Doha (Qatar) esta semana. Qatar, donde Estados Unidos tiene influencia, debe presionar a Hamás para que se haga a un lado como condición para entregar las decenas de miles de millones en ayuda para la reconstrucción casi total de Gaza (credit: Imad Creidi/Reuters)

Trump quiere que se implemente el acuerdo de alto el fuego hasta el final para que los rehenes regresen, lo que significa que Hamas se quedará por ahora mientras las fuerzas israelíes abandonan la Franja de Gaza. ¿Es esto una carta blanca para que Israel luego reanude la guerra para acabar con Hamas?

¿Quiere que los Marines de EE. UU. luchen contra Hamas en Jabalya en su lugar? ¿Espera que el mundo árabe convenza a Hamas de irse?

¿Se verían los palestinos de alguna manera obligados a reubicarse? ¿Se permitiría a los que se van regresar?

Por otro lado, probablemente no sea necesario analizar demasiado todo esto, ya que la propuesta, si se le puede llamar así, es una carta muerta.

Algunos estados árabes la han rechazado vehementemente y así lo ha hecho el liderazgo palestino, lo cual no sorprende, ya que el apego fanático a Palestina es su ethos nacional definitorio.

Todavía hay palestinos que caminan con llaves de casas destruidas hace mucho tiempo desde 1948, mucho después de que paquistaníes, indios y alemanes, por millones, aceptaran su desplazamiento alrededor de la misma época.

Además, el pueblo estadounidense no tolerará otro atolladero militar en Medio Oriente para complacer las fantasías de Trump; seguramente ni él mismo quiere uno.

MÁS PROBABLE, si hay alguna estrategia en absoluto, es una dual - y puede que no sea tan estúpida.

A corto plazo, esto probablemente resuelve los problemas de coalición de Netanyahu; la extrema derecha, cuyas mayores fantasías de expulsión han sido asombrosamente complacidas, ahora tiene su excusa para permanecer en el gobierno un poco más tiempo incluso si la guerra termina y Hamas permanece, por el momento.

El primer ministro Benjamin Netanyahu - uno de los políticos más afortunados que he visto - podría sobrevivir en el cargo hasta 2026; eso, creo, es la principal preocupación de este hombre.

El posible éxito de Trump a través de su propuesta

Y en otro nivel más interesante, al elevar tanto la locura, Trump podría haber logrado preparar a los jugadores para lo que realmente necesita ocurrir, y que realmente puede ocurrir. Y eso es esto:

Primero, los estados árabes, incluido Qatar, donde EE. UU. tiene influencia, deben presionar a Hamas para que se aparte como condición para entregar decenas de miles de millones en ayuda para la reconstrucción casi total de Gaza, y deben transmitir este mensaje de una manera que genere apoyo palestino: Gaza puede seguir en su situación actual con Hamas, o ser realmente transformada, esta vez de verdad, sin Hamas - ustedes deciden.

La opinión pública palestina puede ser frustrantemente miope, pero comenzará a cambiar y esto podría tener un impacto potencialmente transformador. Esto requiere persuadir a los estados árabes moderados para que finalmente no sean inútiles y dejen de indulgir en fantasías maximalistas palestinas.

En segundo lugar, un gobierno civil de tecnócratas debería establecerse en Gaza, que tenga lazos con la Autoridad Palestina de Cisjordania pero que también sea creíblemente diferente y pueda ofrecer un ejemplo menos corrupto y disfuncional.

Deberá trabajar en conjunto con Egipto y los estados del Golfo, con el respaldo occidental en silencio, para establecer una administración adecuada que pueda proporcionar un camino creíble hacia la independencia futura.

En tercer lugar, las naciones árabes y posiblemente Occidente deben acordar enviar fuerzas de seguridad a Gaza para ayudar a las nuevas autoridades.

El liderazgo de Hamas y cualquier hombre armado podrían necesitar ser ofrecidos el exilio, esa es la transferencia de población que necesita suceder.

DONDE TRUMP tiene razón es que las personas no deberían estar efectivamente encarceladas en Gaza, ya que el lugar realmente es bastante inhóspito.

Incluso antes de la guerra, las condiciones eran terribles: el gobierno de Hamás dejó a la población empobrecida y cada vez más adoctrinada, y la densidad de Gaza la convirtió en una olla de presión de desesperación.

Supervisé la oficina de Gaza de AP durante años, y muchos de mis amigos y colegas allí habrían estado felices de mudarse a otro lugar -de hecho, como yo y muchos de los lectores nos hemos mudado por todo el mundo, ellos, de forma injusta e idiotizada, en su mayoría fueron bloqueados para hacerlo, incluido por Israel-.

Ahora, después de más de un año de guerra, la destrucción es asombrosa. La mayoría de los edificios han sido dañados, y la idea de reconstruir bajo el gobierno de Hamás es, básicamente, tan fantástica como la idea de la expulsión.

Los gazatíes que realmente quieran irse deberían ser bienvenidos en varios países y, sin duda, se les debería permitir mudarse a Cisjordania.

Es crucial que cualquier persona que se vaya reciba una garantía sólida de que pueda regresar en el momento que elija. Israel debería estar obligado a ofrecer garantías de que no pondrá obstáculos en su camino.

La pregunta, en última instancia, es cómo asegurar que cualquier reubicación sea voluntaria.

Si la ayuda se retiene hasta que se vayan y sin derecho a regresar – es fácil ver al gobierno de Netanyahu intentando diseñar tal escenario – el resultado sería ampliamente visto como una limpieza étnica.

Eso sería un crimen de guerra que complicaría aún más la situación legal de Israel mucho después de que Trump se haya ido.

Es un equilibrio delicado.

La ira en respuesta al desplazamiento palestino

LA IRA POR el desplazamiento palestino tiene raíces profundas en su historia: La Guerra de Independencia de 1948 [iniciada por Egipto, Transjordania y Siria atacando al recién declarado estado judío] desplazó a más de 600,000 árabes, moldeando su identidad colectiva desde entonces y básicamente forjando el sentido de nación palestina.

Esto ha sido perpetuado por la UNRWA, una agencia de las Naciones Unidas que existe únicamente para este grupo y que mantiene la dependencia en un extraño estatus de refugiado hereditario, y por los estados árabes que históricamente se han negado a otorgar la plena ciudadanía a los palestinos.

La propuesta de Trump añade una nueva capa a esta realidad volátil. Y sin embargo, si indirectamente mueve a los actores regionales hacia un arreglo realista en la posguerra, podría haber cumplido un propósito. El verdadero problema, entonces, es obligar a los estados árabes a presionar a Hamas.

Aquí veo un paralelo con los Acuerdos de Abraham de 2020. Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin habían condicionado previamente la paz a la creación de un estado palestino, pero finalmente se conformaron con Israel retrocediendo de su amenaza de anexionar partes de Cisjordania.

De manera similar, el shock del presidente de Estados Unidos proponiendo realmente la despoblación de Gaza podría cambiar el juego y llevar a los saudíes y otros a bajar su precio, hacer la paz con Israel y hacer lo necesario para ayudar a los palestinos de una manera real.

Eso significa retirar hasta la última onza de legitimidad que los estados árabes hayan otorgado a Hamas en lo que ha sido una psicosis regional masiva de cobardía y deshonestidad.

Si ese es el resultado, entonces Trump, a pesar de toda su aparente simpleza, habrá manifestado el arte del trato.

El escritor es el ex jefe editor de Associated Press en Europa, África y Medio Oriente, ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén y autor de dos libros sobre Israel. Síguelo en danperry.substack.com.