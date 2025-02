Gracias a Trump, finalmente se puede lograr la verdadera paz en el Medio Oriente - opinión

En noviembre de 2023, un mes después de que Hamas arrasara el sur de Israel, asesinando a más de 1.200 israelíes mientras hería, violaba y mutilaba a muchos otros, escribí ("La victoria es una oportunidad para Israel en medio de la crisis", 19 de noviembre de 2023) una visión audaz de cómo asegurar que tal masacre nunca volvería a ocurrir.

En los días posteriores al ataque, mi equipo en el Ministerio de Inteligencia y yo examinamos todas las posibles opciones para asegurar que Gaza nunca fuera una amenaza para Israel nuevamente.

Señalé que la desvinculación, el enriquecimiento, la gestión de conflictos y la construcción de altos muros con la esperanza de mantener a los monstruos de Hamas fuera de Israel han fallado.

Mi sugerencia fue "promover el reasentamiento voluntario de palestinos en Gaza, por razones humanitarias, fuera de la Franja".

Al principio, esta idea fue recibida con incredulidad o falta de imaginación por muchos en Israel y en todo el mundo, incluidos aquellos en puestos de toma de decisiones.

Sin embargo, persistimos en impulsar el concepto a los niveles más altos e incluso nos comunicamos con ciertos países para ver si estarían interesados en la reubicación de gazatíes, algunos de los cuales respondieron favorablemente. (I-D) El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, Washington DC, 4 de febrero de 2025 (credit: Avi Ohayon/GPO)

Durante los meses siguientes, lo llevamos a todos los niveles y reuniones con la certeza de que era la única solución posible al problema en nuestra frontera sur.

Como una vez escribió el famoso escritor y futurista inglés Arthur C. Clarke: "Las nuevas ideas pasan por tres períodos: 1) No se puede hacer. 2) Probablemente se puede hacer, pero no vale la pena hacerlo. 3) ¡Siempre supe que era una buena idea!"

Afortunadamente, ahora hemos llegado a la última etapa.

En su conferencia de prensa con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los palestinos no tienen "otra alternativa" más que abandonar Gaza.

"Si pudiéramos encontrar el lugar adecuado, o varios lugares, y construirles algunos lugares realmente agradables con mucho dinero en la zona, creo que sería mucho mejor que regresar a Gaza", dijo el Presidente Trump.

Esta visión del presidente Trump, que sugerí por primera vez en las etapas iniciales del conflicto, está lejos de ser perfecta y viene con sus desafíos y limitaciones.

Sin embargo, me alegra escuchar que el líder del mundo libre ha adoptado nuestra iniciativa y la ha respaldado públicamente. De mis conversaciones de meses atrás, estoy seguro de que muchos más prestarán su apoyo, aunque no lo hagan públicamente al principio.

Como dice el refrán, buscar la perfección a menudo es enemigo del progreso. Aunque este plan no es perfecto, es el único que puede lograr todos nuestros objetivos.

Necesitamos traer a todos los rehenes a casa y poner fin al régimen militar y gobernante de Hamás y otros grupos terroristas.

No podemos permitir que la Autoridad Palestina tome el control de Gaza, ya que hemos visto la ineficacia de esta política en el pasado cuando sus líderes fueron arrojados desde edificios altos por Hamás.

Además, el comportamiento de la Autoridad Palestina, elogiar la masacre del 7 de octubre, pagar estipendios a los involucrados y seguir incitando y buscando el fin del estado judío, debería ser suficiente para asegurar que se la vea como parte del problema y no parte de la solución.

Después del 7 de octubre, es hora de encontrar nuevas soluciones

No podemos seguir mirando constantemente el mismo problema y buscando la misma solución, esperando resultados diferentes.

Hemos considerado todas las posibles alternativas, y cada una nos llevó a un callejón sin salida o de vuelta al mismo problema. ¿Cuánta más sangre debe ser derramada hasta que finalmente entendamos que no hay otra solución para nuestro conflicto en Gaza?

También es mucho más claro, incluso más que cuando escribí el primer artículo de opinión, que muchos gazatíes quieren irse, especialmente las secciones más jóvenes de la población.

Los gazatíes siguen siendo la única población en la Tierra completamente prohibida por la comunidad internacional de abandonar una zona de guerra y buscar refugio en otro lugar.

Esta anomalía única y aparentemente sin sentido demuestra acertadamente que hay, y ha habido, un aspecto político en esta negativa, mostrando la complicidad de muchas naciones, instituciones multilaterales globales y ONG internacionales en el continuo sufrimiento de los gazatíes comunes a quienes dicen apoyar.

Lo que es aceptable en cualquier otro conflicto en la historia moderna es de alguna manera inaceptable para Gaza. Debemos aplicar los mismos estándares que utilizamos en otros conflictos.

'Una solución beneficiosa para todos'

Esta es una oportunidad para aquellos que dicen apoyar al pueblo palestino para demostrar que estas no son solo palabras vacías.

En lugar de intentar reconstruir Gaza a un costo de miles de millones de dólares, la comunidad internacional puede colaborar en los costos de reasentamiento, ayudando a la gente de Gaza a construir nuevas vidas en sus nuevos países de acogida.

Como escribí hace 14 meses, "Podría ser una solución beneficiosa para todos: un triunfo para aquellos civiles de Gaza que buscan una vida mejor y un triunfo para Israel después de esta tragedia devastadora".

El reasentamiento voluntario de los gazatíes fuera del enclave es una idea cuyo momento ha llegado finalmente.

Es realista; ofrece la única seguridad potencial a largo plazo para el Estado de Israel y puede asegurar, después de una guerra tan devastadora, que finalmente habrá paz y un fin a este conflicto.

El escritor es el ministro de Innovación, Ciencia y Tecnología, miembro del gabinete de seguridad y exministro de inteligencia.