Los rehenes pagan el precio mientras Occidente ignora la propaganda de Hamás

Durante casi 500 días, 79 rehenes israelíes han soportado un sufrimiento inimaginable en los calabozos subterráneos de Hamás: hambrientos, golpeados y torturados psicológicamente. Sus captores, los mismos terroristas que masacraron a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre, incluyendo familiares y amigos de los rehenes que ahora mantienen, han revelado una vez más su verdadera naturaleza genocida este fin de semana.

Las apariciones de Ohad Ben Ami y Eli Sharabi, sacados de sus hogares en el Kibbutz Be'eri, y de Or Levy, secuestrado del festival de música Supernova, han sacudido al mundo hasta su núcleo.

Si bien se suelen evitar las comparaciones con el Holocausto, la transformación horrorosa de estos rehenes los hace imposibles de ignorar. Tras 491 días de crueldad implacable: palizas físicas, hambre, tortura psicológica y privación total en los túneles del terror de Hamás, los propios sobrevivientes del Holocausto han hablado, trazando paralelos escalofriantes con los campos de concentración.

Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia del trato inhumano de Hamas hacia los rehenes, un número creciente de personas en Occidente están encubriendo sus atrocidades, cayendo en la propaganda de Hamas e incluso justificando los crímenes del grupo.

Durante las liberaciones de rehenes, algunos medios de comunicación y activistas occidentales se apresuraron a amplificar la óptica montada por Hamas, afirmando que los rehenes sonreían y saludaban o que habían recibido "bolsas de regalo" como si hubieran sido bien cuidados.

¿La realidad? Hamas está montando un grotesco espectáculo de propaganda destinado a los útiles idiotas de Occidente. Los tres rehenes liberados durante el fin de semana revelaron que habían sido deliberadamente privados de comida, incluso perdiendo hasta tres tallas de ropa, solo para recibir ligeramente más alimentos en los días previos a su liberación, un esfuerzo de Hamas para engañar al mundo haciéndoles creer que habían sido tratados humanamente. Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, son liberados por militantes de Hamás en el marco de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel en Deir Al-Balah (credit: Hatem Khaled/Reuters)

Pero aún así, muchos se niegan a reconocer lo que es claramente evidente. En las últimas semanas, las redes sociales se han inundado de publicaciones que sugieren que Hamas no fue tan brutal como Israel afirma y que los rehenes parecían "bien".

Ahora, a medida que la verdad se hace más difícil de negar, los medios continúan blanqueando la realidad, utilizando frases como "Israel condena apariencia frágil" o "Rehén israelí liberado parece demacrado, según familia británica".

Esta deliberada minimización del sufrimiento de los rehenes no solo es engañosa, sino un intento peligroso de oscurecer la brutalidad de un régimen terrorista.

Tortura psicológica ignorada

La tortura psicológica fue ignorada, como en el caso de Eli Sharabi, quien fue deliberadamente mantenido en la oscuridad sobre el destino de su familia y luego obligado a decir que estaba emocionado por reunirse con ellos. Hamas sabía que su esposa e hija habían sido asesinadas el 7 de octubre. Aun así, lo obligaron a decirlo.

Hamas ha comprendido desde hace tiempo que, aunque no puede vencer a Israel militarmente, puede ganar la guerra de percepción pública. Se apoya en una audiencia dispuesta de activistas, periodistas y académicos que, ya sea por ignorancia, celo ideológico o un puro sesgo anti-Israel, repiten sin dudar sus argumentos.

Algunos medios de comunicación occidentales, incluyendo la BBC, incluso han hecho comparaciones obscenas entre los rehenes mantenidos por Hamas y los prisioneros palestinos en cárceles israelíes, ignorando convenientemente el hecho de que esos prisioneros fueron condenados por crímenes reales, incluyendo asesinato y terrorismo.

Equipararlos con civiles inocentes secuestrados de sus hogares no solo es engañoso, es obsceno.

Tomemos el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Rápidamente expresó su indignación por las pulseras dadas a los prisioneros palestinos que llevaban la inscripción en hebreo: "El estado eterno de Israel vive, no olvidamos, y perseguiremos a nuestros enemigos con todo lo que tenemos".

El CICR consideró esto "deshumanizante". Sin embargo, no ha dicho nada sobre cómo Hamas obliga a los rehenes a participar en vídeos de propaganda, los obliga a agradecer a sus captores, los pone en escena después de apenas sobrevivir a intentos de linchamiento, y les ordena sonreír para las cámaras, todo mientras los funcionarios de la Cruz Roja firman los certificados de Hamas y estrechan la mano de terroristas, legitimando su gobierno.

La disposición a creer en la propaganda de Hamás no es solo ingenua, sino que pone en peligro activamente a aquellos que aún están en cautiverio. Al menos 76 rehenes siguen en Gaza, soportando la misma pesadilla que Ohad, Eli y Or lograron sobrevivir. Cada intento de limpiar la imagen de Hamás dificulta la aplicación de la presión internacional necesaria para asegurar su liberación.

Al justificar a Hamás, los activistas occidentales y figuras mediáticas son cómplices en prolongar el sufrimiento de los rehenes. Le están dando a la organización terrorista exactamente lo que desea: legitimidad global y la cobertura para continuar su campaña de terror.

Las historias de Ohad, Eli y Or deberían ser una llamada de atención. El mundo no puede permitirse ser engañado por la propaganda cuidadosamente elaborada de Hamás. Los rehenes no eran "prisioneros". Eran víctimas de un régimen terrorista que prospera con el sufrimiento humano.

Es hora de hacer responsables a aquellos que blanquean el sufrimiento de civiles inocentes en nombre de su odio hacia el Estado judío.

El escritor es cofundador y CEO de Social Lite Creative, una firma de marketing digital especializada en geopolítica.