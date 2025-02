Todos los rehenes deben volver a casa antes de que sea demasiado tarde

El año era 1944. Bombarderos estadounidenses volaban sobre Polonia ocupada, atacando objetivos nazis para debilitar la máquina de guerra de Hitler. Pasaron a pocos kilómetros de Auschwitz, el infame campo de exterminio donde más de un millón de judíos perecieron.

Los sobrevivientes recordaron más tarde ver aviones estadounidenses en el cielo, una luz de esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien detendría los horrores que ocurrían adentro. Pero los bombarderos nunca dirigieron su atención a las cámaras de gas.

El ejército estadounidense argumentó que un ataque a Auschwitz "no era una prioridad". La historia no ha sido amable con esa decisión. Ahora nos encontramos en otro momento que exige claridad moral y acción inmediata.

Setenta y seis rehenes israelíes permanecen en cautiverio de Hamas, atrapados en túneles subterráneos, hambrientos y maltratados. Los tres hombres liberados durante el fin de semana - Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami - apenas eran reconocibles.

Esquelético, hundidos y con ojos huecos, sus cuerpos eran un escalofriante recordatorio de lo que sucede cuando el mundo mira cómo el mal prevalece.

Las Brigadas Al-Qassam entregan rehenes israelíes a la Cruz Roja, como parte del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, en Deir al Balah, 8 de febrero de 2025. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Si esto es cómo lucen 491 días de cautiverio por parte de Hamas, ¿cómo estarán los demás? ¿Qué pasa con los niños? ¿Los ancianos? ¿Cuánto tiempo les queda?

Acción audaz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nunca ha temido tomar acciones audaces. Trasladó la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén cuando otros dudaban. Mediante los Acuerdos de Abraham, logró un acuerdo que nadie esperaba.

Y ahora, ha presentado la visión más radical hasta el momento para el futuro de Gaza: una toma de control liderada por Estados Unidos, la eliminación de su población palestina y la promesa de reconstruirla como una economía floreciente.

Pero antes de que ocurra cualquier cosa, antes de la diplomacia, antes de la reconstrucción, antes de las grandes visiones del futuro, los rehenes deben regresar a casa.

A Trump le importa su legado, y esto podría ser su mayor logro hasta ahora. Ha construido su reputación en hacer que lo imposible suceda. La guerra debe terminar, los rehenes deben ser liberados y Israel debe avanzar. Trump tiene el poder, la influencia y la credibilidad para hacer que esto suceda.

Imagínese, Sr. Presidente, si uno de sus propios hijos estuviera atrapado bajo tierra. No dormiría. No pararía hasta que estuvieran libres. Haría lo que sea necesario: llamadas, presiones, acuerdos, acción militar, cualquier cosa para traerlos a casa.

Las familias israelíes que esperan a sus seres queridos no tienen poder, no tienen influencia, no tienen acceso a los líderes mundiales. Pero usted sí. Y le están suplicando que actúe.

Todo lo demás puede esperar.

Estados Unidos podría haber terminado la Segunda Guerra Mundial antes. Las fuerzas estadounidenses podrían haber detenido a los nazis antes, salvando millones de vidas judías. En cambio, la indecisión y la vacilación costaron vidas.

Sr. Presidente, no esté del lado equivocado de la historia.

La comunidad internacional ha fallado a los rehenes. La ONU, que se apresura a condenar a Israel en cada momento, no ha hecho nada para obligar a Hamas a liberar a sus cautivos.

La Cruz Roja, que visita regularmente a presos palestinos en cárceles israelíes, nunca vio a un solo rehén israelí, porque Hamas no lo permitía. Y sin embargo, el mundo permanece en silencio. Usted es el único que puede cambiar esto.

El Enviado Especial de EE.UU. Steve Witkoff, su asesor de confianza, ya ha ayudado en negociaciones pasadas. Ahora, debe movilizar cada punto de presión diplomática y financiera disponible para forzar la mano de Hamás.

El Secretario de Estado Marco Rubio y el Asesor de Seguridad Nacional Michael Waltz deben asegurarse de que cualquier discusión futura sobre el futuro de Gaza incluya la liberación de rehenes como un primer paso innegociable.

Señor Presidente, sus votantes quieren fuerza, liderazgo y acción decisiva. Quieren que esta guerra termine, pero quieren que termine en términos que garanticen la seguridad y la humanidad de Israel.

Usted ha puesto fin a guerras antes. Se mantuvo firme cuando otros flaquearon. Y ahora tiene otra oportunidad para lograr la paz, la justicia y la victoria.

No hay mayor victoria que traerlos de vuelta.

No hay mayor derrota que dejarlos atrás.

La historia recordará lo que haga a continuación.

Señor Presidente, la historia está observando.

Los rehenes no pueden esperar. Sus familias no pueden esperar. Israel no puede esperar.

Su nombre quedará escrito en la historia por lo que ocurra a continuación. No deje pasar este momento.

Actúa ahora, antes de que sea demasiado tarde.