El lenguaje del antisemitismo: Un odio sin fin - opinión

Hay un agujero negro en el corazón de la civilización, un abismo en el que la razón, la decencia y la memoria histórica han colapsado una y otra vez. Ha devorado imperios, corrompido ideologías y manchado la conciencia de la humanidad con una marca indeleble. Es el agujero negro del odio a los judíos, una aflicción tan antigua, tan irracional, tan perversamente adaptable que sigue siendo, incluso ahora, una patología definitoria de nuestros tiempos.

Y ¿qué es el antisemitismo, sino el odio más persistente y cambiante? No es simplemente una forma habitual de intolerancia; es un mundo falsificado completo, una grotesca inversión del espejo de la realidad, donde el judío es siempre a la vez demasiado débil y demasiado poderoso, demasiado asimilado y demasiado extranjero, el banquero capitalista y el subversivo revolucionario.

Es un odio que no requiere razón, no exige pruebas y no se somete al rigor del pensamiento racional. Es el odio del obsesivo, del conspirador, del trastornado, pero prospera tanto en los salones de la sociedad educada como en los sótanos de los fanáticos.

Kanye West, en su última inmersión en el abismo, simplemente ha vocalizado lo que ha estado acechando debajo de la superficie. "Los judíos eran mejores como esclavos", dijo. "Debes poner a tus judíos en su lugar y convertirlos en tus esclavos".

Uno podría sentirse tentado a desestimar esto como el parloteo de una mente inestable, como los murmullos patológicos de un hombre desequilibrado. Pero eso sería un error. Porque West no está solo en su trastorno. Simplemente ha expresado lo no dicho, arrastrado a la luz del día una ideología supurante que durante demasiado tiempo se le ha permitido mutar en las sombras.

Esto no es solo el lenguaje del odio personal; es el lenguaje de un fenómeno más grande y peligroso: un mundo que, una vez más, se encuentra seducido por el placer de hacer al judío chivo expiatorio. Lo que ha dicho West - su fantasía de los judíos como esclavos, su insistencia en que deben ser "puestos en su lugar" - no es alguna aberración, alguna locura singular nacida de la caída en desgracia de una celebridad. Es una destilación de algo más antiguo, algo mucho más arraigado en el tejido mismo de la historia humana.

Hay algo inquietante en la persistencia de la retórica antisemita. El judío como amo, el judío como esclavo, el judío como titiritero, el judío como amenaza: estos tópicos aparecen una y otra vez como un sueño febril del que la humanidad no puede despertar. No hay coherencia lógica en ellos, ni consistencia interna, sin embargo, persisten con una fuerza casi sobrenatural, desafiando el tiempo, la geografía y la ideología. Kanye West asiste al partido de los Cincinnati Bengals contra Los Angeles Rams en el SoFi Stadium a principios de este año. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports) (credit: REUTERS)

Los antiguos griegos veían a los judíos como peligrosos por su negativa a asimilarse. La Iglesia medieval los veía como peligrosos por su supuesta infiltración en la sociedad cristiana. Los teóricos raciales del siglo XIX veían a los judíos como un contaminante biológico. Los comunistas del siglo XX los veían como opresores capitalistas, mientras que los fascistas los veían como agitadores revolucionarios.

Y ahora, en nuestro tiempo, la extrema derecha los ve como globalistas, la extrema izquierda los ve como colonialistas, y los islamistas los ven como infieles.

¿Qué dice esto sobre el mundo, que un pueblo tan escaso en número, tan golpeado por la historia, permanezca en el centro de una conspiración siempre cambiante? ¿Qué revela sobre aquellos que se aferran a esta ilusión, que su odio no requiere evidencia, ni lógica, simplemente la certeza de que el judío es culpable de algo?

Ya no está de moda admitir ser antisemita. Ningún político de reputación, ningún académico respetado, ningún llamado activista quiere ser sorprendido abrazando la retórica del Tercer Reich o los libelos medievales.

Odio en evolución

Y así, el odio ha evolucionado, como siempre lo hace. Se esconde detrás de eslóganes, se envuelve en el lenguaje de los derechos humanos y se viste con las certezas morales del progresismo. Ya no se odia simplemente a "el judío" - es al sionista, al israelí, al colonizador, al opresor. Los blancos cambian; la lógica fundamental del odio no lo hace.

Las palabras de Kanye West son simplemente una versión grosera de lo que se está hablando en universidades, en ciertos medios de comunicación y en supuestas organizaciones de derechos humanos.

Cuando terroristas de Hamas toman mujeres judías y las desfilan por las calles de Gaza, se nos dice que no reaccionemos exageradamente. Cuando se atacan sinagogas, se explica como una "reacción" a las acciones de Israel. Cuando las turbas cantan "Gas a los judíos", se nos informa que lo que realmente quieren decir es "Palestina libre".

La inversión está completa. La víctima es ahora el opresor, el rehén es ahora el criminal, y las personas que sufrieron genocidio ahora son acusadas de cometer uno. Esto no es simplemente la corrupción de la historia, es su asesinato sistemático.

El antisemitismo siempre ha sido un barómetro de la civilización misma. La forma en que una sociedad trata a sus judíos no se trata en absoluto de los judíos, se trata de la claridad moral de esa sociedad.

¿Y qué estamos viendo hoy? Un mundo donde las acusaciones más grotescas contra los judíos son recibidas con indiferencia. Un mundo donde las fantasías violentas de tiranos, terroristas y demagogos son excusadas como quejas.

Un mundo donde los defensores de la civilización son acusados de ser su mayor amenaza, y los verdaderos bárbaros son tolerados como víctimas incomprendidas.

Cuando un Kanye West puede decir lo que ha dicho y aún tener una plataforma, aún tener defensores, y aún tener sus palabras ignoradas como mera provocación, todos deberíamos estar alarmados. Porque esto no se trata del desahogo de un solo hombre, se trata de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar.

El antisemitismo no es solo un problema judío. Es una enfermedad societal, una podredumbre intelectual, un colapso espiritual. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que lo que comienza con los judíos nunca termina en los judíos.

La pregunta ahora no es si este odio existe - lo vemos, lo escuchamos, sabemos que está vivo. La pregunta es: ¿Quién tendrá el coraje de oponerse a él?

El escritor es el director de We Believe in Israel.