500 días después: ¿Podríamos haber mantenido con vida a más rehenes? - opinión

Mi primera visita a Israel fue en el verano de 2005. A la edad de 14 años, era un adolescente ideológico, quizás incluso enfáticamente de derecha, llegando a un país que había soñado con visitar durante mucho tiempo.

Nos habíamos abstenido de visitar debido a los riesgos de los ataques terroristas diarios durante la Segunda Intifada, pero finalmente puse un pie en Israel en un momento crucial, en medio del debate nacional sobre la inminente retirada de los asentamientos judíos en la Franja de Gaza conocida como Gush Katif.

En ese entonces, estaba convencido de que retirarse era un grave riesgo, pero confiaba en el liderazgo de Israel para tomar las mejores decisiones en beneficio del pueblo judío. ¿Estaba equivocado?

Un contrato roto

La principal responsabilidad de un gobierno es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Esto es especialmente cierto para Israel, donde el contrato social entre el estado y su pueblo está profundamente arraigado, y las fallas históricas de las sociedades occidentales y de Oriente Medio para proteger a sus segmentos de la Diáspora Judía se han entrelazado tan profundamente con nuestras políticas de seguridad y el deseo cultural de ser fuertes.

El 7 de octubre de 2023, este contrato tan importante fue destrozado de una manera que una vez creí imposible. Prisioneros palestinos que fueron liberados en un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás llegan a la ciudad cisjordana de Ramala, 15 de febrero de 2025. (credit: FLASH90)

El fracaso del liderazgo de Israel para prevenir la infiltración de terroristas de Hamas y su respuesta inadecuada en el día llevó al desastre más traumático dirigido a la nación judía desde las secuelas de la revuelta de Bar Kochba en el año 135 d.C.

Si bien el Holocausto fue una catástrofe mucho mayor en términos de pérdida humana, no fue un ataque a un estado judío soberano con un gobierno y un ejército funcionales, sino más bien contra personas y, por lo tanto, no es comparable en las mismas métricas.

Pero los fracasos del gobierno no terminaron con la invasión terrorista. Al permitir que se tomaran 251 rehenes, el gobierno falló no solo en su deber de proteger a sus ciudadanos, sino también en salvaguardar el tejido psicológico y social de la sociedad israelí.

¿Por qué tomar rehenes?

Esto plantea una pregunta esencial: ¿Por qué Hamas y otras facciones terroristas tomaron rehenes en primer lugar? ¿Por qué arriesgar su propia retirada de regreso a Gaza solo para capturar civiles? Seguramente habría sido más simple para aquellos que cometieron actos tan malvados asesinar a más israelíes.

La respuesta radica en el compromiso de larga data de Israel de redimir a los cautivos, sin importar el costo.

Posiblemente el ejemplo más famoso de esto fue la Operación Trueno en julio de 1976, cuando las fuerzas especiales de las FDI volaron a Entebbe, Uganda, irrumpieron en una terminal custodiada por militares ugandeses, palestinos y revolucionarios comunistas alemanes, y rescataron a rehenes israelíes y judíos. La misión fue casi un milagro, aunque cinco vidas judías se perdieron, incluyendo la del teniente coronel Yonatan Netanyahu, hermano del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Tal vez en los primeros días de las operaciones de las FDI en Gaza, Netanyahu esperaba que sus antiguos camaradas de Sayeret Matkal pudieran replicar el éxito histórico de su hermano mayor. La unidad ha logrado hazañas extraordinarias desde el 7 de octubre, pero la expectativa de un nuevo Entebbe era irreal.

A cualquier costo

Nosotros, como nación-estado soberana y como sociedad, debemos hacer todo lo posible para traer a casa a todos los rehenes, sea cual sea su situación. Sin embargo, hay una diferencia notable en la forma en que debemos proceder para devolver a nuestros rehenes vivos y a aquellos que desafortunadamente han perdido la vida.

Incluso cuando un gobierno falla a su pueblo, aún así debe hacer todo lo posible para traer a sus ciudadanos a casa – vivos; incluso a riesgo de más bajas. En mi opinión, no hay precio demasiado alto para asegurar la liberación de rehenes vivos de la cautividad de Hamás.

La ley judía hace eco de este principio. Dos de sus mandamientos más fundamentales son pikuach nefesh (salvar una vida) y pidyon shvuyim (redimir cautivos). Ambos son enfatizados repetidamente en el discurso halájico como priorizando casi todas las demás obligaciones. Sin embargo, una vez más, hemos fallado.

El martes pasado, se confirmó que Shlomo Mantzur, un sobreviviente de 85 años del pogromo de Farhud de 1941 en Bagdad, fue asesinado por Hamás el 7 de octubre. De alguna manera, tomó 16 meses confirmar su muerte. A la familia Mantzur y sus seres queridos, les fallamos. El gobierno les falló. Las FDI les fallaron. La sociedad les falló. No hay nada que podamos hacer para traer a Shlomo a casa vivo.

No me sorprendió cuando escuché la noticia, pero aun así lloré. Me seguía preguntando: ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder?

La trampa moral

Israel se ha comprometido a liberar a prisioneros palestinos, muchos de ellos condenados por terrorismo, a cambio de rehenes. Pero, ¿qué sucede cuando esos rehenes ya están muertos? Esta es la trampa moral en la que nos encontramos.

Si un rehén está fallecido, un intercambio de prisioneros ya no cumple con el principio de pikuach nefesh o pidyon shvuyim. Peor aún, crea un precedente peligroso, uno que desincentiva a Hamas de mantener con vida a los rehenes. Mientras Hamas crea que Israel intercambiará prisioneros por cuerpos, no tiene razón para asegurarse de que los cautivos permanezcan ilesos. Por devastador que sea, debemos enfrentar esta realidad.

Es probable que Israel se enfrente a más ataques terroristas y crisis de rehenes en el futuro. Es posible que no podamos prevenirlos. Sin embargo, debemos cambiar la estructura de incentivos para nuestros enemigos. Si Hamas sabe que Israel solo negociará por rehenes vivos, podría incentivar a los terroristas a optar por mantener con vida a los cautivos en lugar de ejecutarlos.

De los 73 rehenes que aún se encuentran en Gaza, se estima que aproximadamente la mitad ya han sido asesinados. Si nuestra política hubiera sido diferente, ¿cuántos de ellos podrían seguir con vida?

Elección imposible, pero necesaria

Bajo el actual acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes, la tercera fase se supone que incluirá el intercambio de rehenes asesinados por terroristas palestinos muertos. Si bien esto resuelve un problema importante con respecto al intercambio de terroristas por nuestros compatriotas asesinados, por sí solo no evita que los horrores del 7 de octubre de 2023 vuelvan a ocurrir en el futuro.

No afirmo tener las respuestas. No estoy seguro de que nadie las tenga y, de hecho, desconfiaría mucho de cualquiera que afirmara saberlo con certeza. Aun así, sé esto: Nuestro enfoque actual se siente equivocado. Permitió que demasiados rehenes fueran brutalmente asesinados por terroristas.

También sé que han pasado 500 días desde el 7 de octubre; tal vez si ya hubiéramos implementado este cambio, más de los rehenes mantenidos por terroristas de Hamas seguirían con vida.

Primer Ministro Netanyahu, nunca he sido partidario de su liderazgo. Pero te ruego: deja de lado tu ego y la política de coalición. Haz lo que deba hacerse para traer a casa a cada rehén, ya sea que todavía estén vivos o hayan sido asesinados. Luego, utiliza tu vasta influencia para cambiar el statu quo que ha permitido que este ciclo de fracasos persista.

No permitas que esto vuelva a ocurrir.

El escritor tiene una Maestría en seguridad y diplomacia de la Universidad de Tel Aviv, sirvió durante 20 meses en la Unidad de Cooperación Internacional de las FDI, y trabajó como analista de inteligencia de fuentes abiertas centrado en la región de Oriente Medio y especializado en movimientos terroristas yihadistas globales y su retórica. Actualmente trabaja en The Jerusalem Post como editor de noticias de última hora. Las opiniones expresadas aquí son suyas y no necesariamente reflejan la opinión editorial del Post.