Un nuevo frente: Irán está convirtiendo a Argelia en un puesto avanzado de la IRGC

El cada vez más profundo enredo de Argelia con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) debería enviar temblores a través de las capitales occidentales, sin embargo, la respuesta hasta ahora ha sido de miopía estratégica.

La IRGC, desde hace mucho tiempo la punta de lanza de las ambiciones expansionistas de Teherán y un estado dentro de un estado que prospera en la desestabilización, ahora encuentra en Argelia un nuevo teatro para sus operaciones.

Esto no es simplemente un asunto de cooperación bilateral entre Argel y Teherán; es el presagio de una lucha más amplia que corre el riesgo de envolver el norte de África, desestabilizar la puerta de Europa y desplazar el equilibrio geopolítico del Mediterráneo de formas profundamente perjudiciales para los intereses de las democracias.

Durante décadas, Argelia se ha envuelto en el manto de la no alineación, presentándose como un firme defensor de la soberanía e independencia, una potencia regional no sujeta a ningún poder. Pero bajo esta fachada cuidadosamente mantenida, su creciente colusión con la IRGC es emblemática de una nueva y peligrosa desviación.

Informes de inteligencia, informes diplomáticos y análisis bien fundamentados convergen ahora en una realidad única: Argelia está lista para convertirse en la base de operaciones avanzada de Irán en el norte de África. A través de ella, Teherán busca no solo ejercer influencia ideológica, sino operacionalizar su visión más amplia de dominio estratégico, amenazando la seguridad de Europa y más allá. Un manifestante ondea una bandera argelina (credit: REUTERS/CHRISTIAN HARTMANN)

El PRIMER teatro de este arraigo progresivo es, indudablemente, el Sahel. Una región que ya se tambalea en el borde debido a insurrecciones yihadistas, sindicatos del crimen y un débil control estatal, el Sahel ofrece terreno fértil para que los proxies iraníes se integren.

Argelia, acusada durante mucho tiempo de apoyar tácitamente a actores desestabilizadores cuando le conviene a sus intereses, ahora es acusada de permitir que las redes vinculadas a la IRGC se establezcan, entrenen militantes, canalicen armas y exporten la doctrina de revolución militante de Teherán.

Cómo Irán está impactando en las operaciones del Frente Polisario en el Sáhara Occidental

Aún más preocupante, las huellas de la IRGC son cada vez más visibles en las operaciones del Frente Polisario en el Sáhara Occidental, un eco alarmante de la estrategia bien establecida de Irán de aprovechar actores no estatales para expandir su alcance, ya sea Hezbolá en el Líbano o los hutíes en Yemen.

Por supuesto, el IRGC no está solo en sus maniobras, se necesitan dos para bailar. El uso ingenioso de tácticas de subversión por parte de Argelia, que disfraza instalaciones militares detrás de infraestructuras civiles y emplea el lenguaje de la liberación para fines imperialistas, se remonta décadas atrás. Un informe desclasificado de la CIA fechado en abril de 1967 alertó sobre la acumulación militar de Argelia en el Aeropuerto de Tinduf, ubicado a menos de 25 km del territorio en disputa del Sáhara Occidental.

Desde entonces, el área de Tinduf se ha convertido en un bastión del Frente Polisario, reetiquetado como "campo de refugiados" por las autoridades argelinas únicamente con el fin de recibir ayuda humanitaria que la milicia explota inevitablemente para apoyar sus grotescas violaciones de derechos humanos y actividades terroristas.

La comunidad internacional ha optado convenientemente por ignorar que las operaciones del Estado Islámico en la región del Sahel fueron lideradas por antiguos combatientes del Polisario. Con su amor compartido por la yihad y el caos, Argel y Teherán son una combinación hecha en el cielo.

Sin embargo, este no es simplemente un asunto de guerra subestatal o memorandos superficiales. Las ambiciones de Irán en Argelia se extienden a los ámbitos económico y estratégico, donde el control sobre arterias comerciales vitales y el acceso a recursos naturales forman parte de una estrategia más amplia de influencia.

Argelia, rica en hidrocarburos, estratégicamente ubicada a lo largo de las rutas comerciales del Mediterráneo y con acceso directo al África subsahariana, ofrece a Irán el puente perfecto para ejercer presión sobre los mercados europeos.

Si la IRGC logra establecerse en Argelia, no solo se tratará de exportar radicalismo ideológico, sino de tomar el control de cadenas de suministro clave, utilizando la política energética como una herramienta contra Europa y anclándose en la savia vital del comercio global.

EL OCCIDENTE no puede permitirse caer en esta emboscada geopolítica. El peligro no termina con que Argelia se convierta en un simple estado cliente del régimen teocrático de Teherán. El verdadero escenario de pesadilla es la weaponización sistemática de las rutas de migración. Argelia, ya un punto de tránsito clave para migrantes que buscan llegar a Europa, podría convertirse en un vector para operativos radicalizados, canalizando extremistas en el corazón del continente bajo la apariencia de una exodus humanitaria.

Este es un manual de juego que hemos visto antes - desde la guerra en Siria hasta los corredores de Libia - donde la inestabilidad ha sido explotada cínicamente para cambiar el equilibrio de poder y perturbar la estabilidad europea.

Argelia misma es acusada de aprovechar el fenómeno de los "harraga" para sembrar el caos en unas relaciones ya tensas entre España y Marruecos. Que Irán, a través de sus tentáculos del IRGC, utilice esta ruta no debería ser puesto en duda; que Europa siga mayormente ciega ante esta amenaza inminente es un indicio de su inercia estratégica.

Esto no es paranoia; es un precedente histórico que se repite con una precisión alarmante. La doctrina estratégica de Irán siempre ha sido la de una invasión gradual, ganando posiciones en regiones de inestabilidad, fortificando sus posiciones a través de intermediarios, y luego ejerciendo poder asimétrico para obtener concesiones geopolíticas.

Argelia, de manera voluntaria o no, se está adentrando directamente en este abrazo. Y si Occidente no actúa ahora -si no contrarresta esta alianza en desarrollo con presión económica, diplomática y estratégica- se encontrará enfrentando las consecuencias no en los desiertos lejanos del norte de África, sino en las calles de París, Berlín y Londres.

Las señales de advertencia están ahí, parpadeando en rojo, para todos los que quieran ver. Ahora que el IRGC está en movimiento en Argelia, Occidente ya no puede permitirse ver el tema del Sáhara Occidental como un "conflicto olvidado" cuya resolución se deja al destino.

El momento de actuar es ahora. Porque si Argelia completa su transformación en un puesto avanzado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, los costos no serán soportados únicamente por los norteafricanos, sino también por Europa misma. Y la historia no será amable con aquellos que vieron la tormenta acercarse y optaron por no hacer nada.

Catherine Perez-Shakdam es la directora ejecutiva del Foro de Relaciones Exteriores y Aurèle Tobelem es el director de investigación en el Foro de Relaciones Exteriores.