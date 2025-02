¿Quién es Stefanie Eller, la funcionaria de la Cruz Roja vista junto a Hamas?

El editor en jefe de Walla me llamó con una propuesta interesante: "Deberías escribir un perfil sobre Stephanie Eller", dijo.

El nombre "Stephanie Eller" nunca fue mencionado explícitamente. En ese momento, ninguno de nosotros lo reconoció. En cambio, el editor dijo algo así como: "Deberías escribir sobre la rubia molesta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)".

Quizás uno de los adjetivos, "molesta" o "rubia", no se mencionó explícitamente, pero ambos quedaron en el aire. No había forma de negar a quién se refería. Ella era claramente rubia, y la única razón para escribir sobre ella era que había enfurecido a millones de israelíes.

Es comprensible. Nos irritamos cuando las personas no actúan como esperamos. Nos enfurece ver a un representante del CICR sentado junto a un terrorista enmascarado, firmando "documentos de liberación" para civiles que fueron arrebatados de una fiesta o sacados de sus camas en pijama. Es casi tan exasperante como el hecho de que la Cruz Roja, cuya función es permanecer neutral y brindar asistencia médica a los heridos en todos los bandos, no ofreció ninguna ayuda a nuestros cautivos durante más de 500 días. Un terrorista palestino de Hamás habla con una tal Stephanie Eller antes de la liberación de los rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023, en el marco de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel en Jan Yunis (credit: REUTERS/Hatem Khaled)

Pero, ¿por qué detenerse en 500? Ayer, recibimos un doloroso recordatorio de que durante 3,825 días en cautiverio, la Cruz Roja no hizo nada por el bienestar de Avera Mengistu a pesar de los repetidos esfuerzos de su familia, quienes se reunieron con los representantes de la organización en Ginebra.

Antes de sumergirme en mi investigación sobre Stephanie Eller (spoiler: el misterio que la rodea solo se profundizó), vale la pena tomarse un momento para volver a Suiza.

Un vistazo a la ICRC con sede en Suiza

Chocolate. Esa es la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en Suiza. Otros pueden pensar en relojes precisos, maletas duraderas o incluso en Eurovisión; el primer concurso se fundó en Ginebra, se produjo en Lugano y fue ganado por Lys Assia, una cantante suiza de Aargau. Sin embargo, mi gusto por lo dulce dirige mis pensamientos inequívocamente hacia el chocolate.

El año pasado, llegué, casi por accidente, a Montreux, una ciudad empapada de historia cultural a orillas del lago Ginebra. Allí, Frank Zappa incendió la famosa sala de casino, un evento que inspiró la canción "Smoke on the Water" de Deep Purple. Dentro del casino había un estudio de grabación donde Queen grababa sus álbumes. Hoy en día, el sitio es un museo dedicado a la banda, que presenta un lugar marcado en el suelo que dice: "Aquí es donde Freddie Mercury estuvo parado la última vez que grabó una canción". En el lago, una estatua conmemora ese momento.

La hermosa Ginebra, con sus tonos azules y verdes refrescando la vista, es famosa por más que solo el chocolate y los relojes. También es un símbolo global de neutralidad, hogar de la Conferencia de Ginebra, la Iniciativa de Ginebra y, por supuesto, el Convenio de Ginebra, la base de donde nació la Cruz Roja.

Antes de pasar a Stephanie Eller, volvamos a un hombre con un formidable bigote: Henry Dunant. Un empresario suizo nacido en Ginebra, Dunant presenció los horrores de la Batalla de Solferino el 24 de junio de 1859, durante la Segunda Guerra de Independencia de Italia.

La batalla enfrentó a 118,000 tropas ítalo-francesas contra 100,000 austríacas en un enfrentamiento de nueve horas, recordado en los libros de historia como una victoria italiana. Sin embargo, lo que a menudo se omite es que 37,000 hombres perdieron la vida, 23,000 resultaron heridos y 12,000 fueron declarados prisioneros o desaparecidos. Muchos de los fallecidos podrían haber sobrevivido con atención médica adecuada, sin embargo, la mayoría perecieron en el campo de batalla por falta de tratamiento.

Dunant, incapaz de hacer la vista gorda, movilizó a la población local para proporcionar primeros auxilios a los heridos de ambos bandos bajo el lema "Fratelli tutti" (Todos somos hermanos). Su experiencia lo llevó a escribir "Un Recuerdo de Solferino", publicado en 1862 a su propio costo. En él, no solo relató los horrores que presenció, sino que también propuso una idea revolucionaria: el establecimiento de una organización internacional y neutral para cuidar de los heridos en guerra sin importar su afiliación.

Ese libro sentó las bases para la primera Convención de Ginebra en 1864. La versión actual, la cuarta, fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo un marco que delinea los límites de la guerra justa. Dunant más tarde se convirtió en el primer laureado con el Premio Nobel de la Paz. La organización que fundó recibió el Premio Nobel tres veces: en 1917, 1944 y 1963. Hoy en día, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja comprende aproximadamente 16 millones de voluntarios en todo el mundo.

Avanzar rápidamente hacia las ceremonias de propaganda de rehenes

Cuando veo a Stephanie Eller firmando documentos junto a terroristas, y a la organización funcionando como un servicio de taxi en tiempos de guerra, transfiriendo a los cautivos de las ceremonias de "victoria" de Hamas al IDF, me pregunto: ¿qué significa realmente "neutralidad"?

El dicho "Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de crisis moral" se atribuye a menudo a Dante Alighieri. Sin embargo, Dante escribió algo aún más duro. Él no condenó a los neutrales al infierno en absoluto; los dejó en un corredor, picados constantemente por avispas, persiguiendo eternamente una bandera ondeante. Ni siquiera fueron considerados dignos de entrar al infierno, no sea que los pecadores allí encuentren consuelo al saber que hay otros mucho peores.

Stephanie Eller es sin duda una de las figuras más enigmáticas del mundo. Por un lado, ha entrado en millones de hogares a través de la televisión y los teléfonos inteligentes; por otro lado, no deja rastro en las redes sociales o los motores de búsqueda. Incluso sus comunicaciones oficiales a las instituciones de la Cruz Roja han suscitado más preguntas que respuestas.

Una revisión de informes de la Cruz Roja revela que en 2014, ella estuvo en los campos de batalla ensangrentados de la provincia de Anbar, en Iraq, envuelta en un modesto pañuelo en la cabeza. Ayudó en operaciones de socorro urgentes mientras las fuerzas del ISIS intentaban tomar el área. Algunos la llamarían heroína.

Ese mismo año, un documental suizo titulado Entre las Líneas del Frente expuso el trabajo de los representantes de la Cruz Roja, presentando a Eller como una joven delegada aguda investigando el trato de prisioneros palestinos en Israel. Pero diez años después, mientras firma documentos de liberación en Gaza junto a terroristas con máscaras, uno debe preguntarse: ¿dónde quedó su neutralidad?

Justo cuando estaba a punto de rendirme, apareció un anuncio en una red social invitándome a solicitar el puesto de delegada de la Cruz Roja.

No me postulé. No porque me oponga a la ayuda humanitaria, apoyo proporcionar ayuda humanitaria a los niños en Gaza. Los civiles de ambos lados no deberían sufrir en la guerra. Pero no puedo permanecer neutral ante tales atrocidades.

El día en que la Cruz Roja participó en una ceremonia donde se exhibían los cuerpos de niños mientras sonaba música alegre fue una vergüenza que perseguirá a la organización durante décadas. Si eso es neutralidad, preferiría elegir un bando: un bando en contra del asesinato abierto de niños.

Por su parte, la Cruz Roja defiende sus acciones. En una declaración poco común, la organización afirmó que se está difundiendo desinformación sobre su trabajo. Enfatizó que sus operaciones dependían de la buena voluntad de las partes beligerantes y que una intervención proactiva podría haber puesto en peligro tanto al personal como a los cautivos.

Volviendo a mi conversación con el editor, me di cuenta de que "molesto" no era exactamente la palabra correcta. Stephanie Eller se unió a una organización de derechos humanos por razones honorables, pero se convirtió en el rostro de una institución que ha perdido su rumbo.

Si Jean Henri Dunant estuviera vivo hoy, de pie en las orillas del Lago Ginebra, quizás entendería que la Cruz Roja sobre un fondo blanco se ha convertido en algo completamente distinto: una bandera blanca de rendición, izada en nombre de la neutralidad.

El autor es el crítico cultural y editor de la página principal de Walla News.