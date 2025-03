El testimonio de Eli Sharabi demuestra por qué el regreso de los rehenes es innegociable

Si alguien todavía se atreve a ver a los rehenes como algo que no es un tema partidista, no negociable, deben ver la entrevista del rehén liberado Eli Sharabi con el equipo investigador del programa de noticias de la revista Channel 12, Uvda.

El trauma de Eli es incomprensible, pero este hombre, con la tortura marcando su rostro, se negó a dejarse vencer por ella. Estas son las personas que Hamas secuestró: fuertes, pero no solo en fuerza, una fuerza silenciosa, desesperada por una sola cosa: la vida.

Eli logró salir con vida. Otros no lo lograron, y otros siguen siendo retenidos en condiciones inimaginables. Cada israelí, judío, partidario de Israel y actor diplomático involucrado debe entender: es su deber sacarlos lo más pronto posible.

Hasta el sábado por la noche, funcionarios israelíes informaron que Hamas se niega a extender la fase uno del acuerdo, ya que las negociaciones se encuentran en un punto muerto. El rehén liberado Eli Sharabi se reúne con su familia tras su liberación en Gaza, el 8 de febrero de 2025 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Eli estuvo retenido durante 491 días, encadenado a sus pies todo el tiempo. Perdió 30 kilogramos, sobreviviendo con pan de pita y pasta. Durante los primeros 52 días, estuvo en un apartamento mientras los edificios a su alrededor eran destruidos por la IAF. Las cadenas cortaban su piel. Solo al regresar se enteró de los asesinatos de su esposa, hijos y hermano Yossi durante la cautividad.

Fue liberado hace un mes. Al preguntarle por qué dio la entrevista, dijo: "No podemos dejarlos allí. Recuerdo cada minuto en ese túnel."

'¿Cómo podemos dejarlo atrás?'

Después de 50 días en un apartamento, Eli fue trasladado bajo tierra, donde conoció a Alon Ohel, Or Levy y Eliya Cohen. "Alon me llegó al corazón; lo adopté desde el primer día. Nos apoyamos mutuamente. Sé todo sobre él: su familia, fechas importantes, los pasatiempos de sus hermanos y padres. ¿Cómo podemos dejarlo atrás?"

Eli, de 53 años, se comprometió a ayudar a Alon, de 24 años, a sobrevivir. Cuando los captores le dijeron que lo liberarían, "los terroristas lo arrancaron de mí. Se negaba a soltarse. Le prometí que no lo dejaría allí, que lucharía por él. Estoy aquí por él y el resto de los rehenes."

Cuando los captores le dijeron a Alon que sería liberado el 8 de febrero, "se puso pálido como un papel, entendiendo que estaría allí solo". Eli fue liberado con Ohad Ben Ami y Or Levy.

Desde el momento en que fue capturado, Eli estaba en modo de supervivencia. El hambre lo dominaba todo. "¿Sabes lo que es abrir un refrigerador? Sacar una fruta, un huevo o un pedazo de pan? Eso es lo que sueñas allí... tu estómago pegado a tu espalda".

Los cuatro debatían qué pedir a continuación: una taza de té, un cuarto de pita, y quién debería pedir, dependiendo del captor. "La humillación era constante", dijo.

Eli, Or, Alon y Eliya fueron trasladados a un túnel diferente, a 50 metros bajo tierra, con condiciones sanitarias terribles. Se duchaban una vez al mes con agua de una botella o cubo.

Su trato dependía de las declaraciones de los líderes israelíes. "Escuchan todo el tiempo. [Después de] cualquier declaración irresponsable, éramos los primeros en sentir las consecuencias". Se les dijo que las autoridades israelíes no estaban dando comida a los prisioneros palestinos, por lo que los rehenes no comerían. Lo mismo se aplicaba a golpizas y duchas.

En enero, el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, instruyó al Servicio Penitenciario de Israel a reducir las comidas con carne para los prisioneros, en respuesta a testimonios de hambre de los rehenes. Hamas llamó a grupos internacionales de derechos humanos a responsabilizar a Israel.

Los cuatro inventaron palabras clave para referirse a sus captores, incluyendo a uno que apodaron "Basura". Eli recordó un día cuando la Fuerza Aérea Israelí bombardeó su casa. Corrió hacia los cuatro; Eli estaba más cerca de la puerta. El captor le golpeó y le pateó en las costillas. Eli no pudo respirar adecuadamente durante un mes.

Durante más de un año, el diálogo sobre los rehenes ha tomado un giro político. El testimonio de Eli nos recuerda que no se trata de eso. "Los rehenes no son un tema político. No es de izquierda o derecha, es directo. Cuando mataron a mi familia, [o] a los Bibases; cuando secuestraron a Hersh, ¿preguntaron qué creían?"

El retorno de los rehenes no es un objetivo separado. Debemos dejar de hablar en esos términos. La amenaza que representa Hamas es mucho más grande, y los rehenes no pueden seguir pagando el precio por eso.

"No estoy enojado; tuve suerte y regresé a un país traumatizado. Se trata de responsabilidad y de los valores que este país quiere tener", concluyó Eli.