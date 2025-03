Libertad perdida: El preocupante aumento de la censura en Israel

Como organización mediática, la libertad de expresión es fundamental para nosotros.

Es la base sobre la cual operamos. Es el terreno en el que nos encontramos. Es la esencia de la tinta en nuestras páginas.

La libertad de expresión viene con limitaciones y responsabilidades. En Israel, estas limitaciones vienen en forma de censura de las FDI, que emite órdenes de silencio y embargos por "motivos de seguridad" - motivos de seguridad, por supuesto, que incluyen presuntas abusos del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, quien supuestamente presionó a los oficiales de censura para callar historias que no son un tema de seguridad.

Este es el uso de un sistema justificable que aparentemente ha caído en un agujero de seguridad de la información para evitar la libertad de información en nuestro país, y es un declive preocupante.

Por otro lado, nuestras responsabilidades son enormes. Debemos informar al público lo más completo posible, ser equilibrados y claros, no presentar información falsa y hacer nuestra investigación. Estos son básicos para nuestra industria. Un hombre sentado en una cafetería junto a los principales periódicos israelíes en Jerusalén (credit: RONEN ZVULUN/REUTERS)

Es cierto, nos hemos vuelto un poco perezosos. Recibimos un comunicado de prensa y lo tomamos tal cual: lo reformulamos, publicamos, empujamos, y listo. Siempre debemos esforzarnos por mejorar, y eso incluye la verificación de hechos y una investigación exhaustiva.

Eso también significa defender abierta y públicamente la libertad de expresión. Es vital para el periodismo como sistema que no silenciemos a aquellos con los que no estamos de acuerdo. La mejor manera de demostrar que nuestros oponentes están equivocados es a través de contraargumentos, no mediante el silencio forzado.

Redada en la Librería Educativa: Condenable en todos los aspectos

Por eso fue tan descorazonador ver la redada policial en la Librería Educativa en el este de Jerusalén a principios de este mes. Fue una situación matizada que, en última instancia, es condenable en todos los aspectos.

Por un lado, hay un tema de información. Después de todo, no sabemos completamente qué libros descubrió la policía israelí que justificara una redada de medianoche y el arresto de los dueños de la tienda. La información que hemos recibido es bastante limitada, y debemos tener eso en cuenta.

Sin embargo, este allanamiento fue una violación de la libertad de expresión en su forma más básica: una librería. Cuando se obliga a la publicación a silenciarse a sí misma, uno debe preocuparse por la opresión sistémica.

El argumento que se está haciendo en línea es que uno de los libros que se vendían en la tienda glorificaba la Intifada. Sin embargo, este es el único libro que hemos visto de este allanamiento que presenta una opinión tan extrema.

La librería es conocida internacionalmente entre las comunidades amantes de la paz como un lugar que promueve el conocimiento, la convivencia y la conversación abierta. Junto con el único libro que fue la razón pública del allanamiento, hay libros condenando a ISIS, autores israelíes como Yuval Noah Harari y David Grossman, y análisis históricos que promueven las ideas detrás del sionismo.

¿Dónde estaríamos, como sociedad, si aceptáramos e incluso celebráramos este tipo de ataque? ¿Qué justificación tendríamos como sociedad humanitaria si no preservamos los derechos de aquellos con quienes no estamos de acuerdo solo porque no estamos de acuerdo con ellos?

Debemos hacerlo mejor. Los sistemas actuales deben reconocer mejor dónde están las verdaderas amenazas porque esta no es una de ellas.

La Policía de Israel no respondió a mi solicitud de respuesta en el momento de la publicación.