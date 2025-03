Dra. Miriam Adelson, la Rothschild de la actualidad que los israelíes finalmente han reconocido

Durante años, Miriam Adelson fue una incógnita en la sociedad israelí. Su nombre era a menudo pronunciado con un asterisco, acompañado de escepticismo, controversia y una mezcla de admiración y desdén.

Ella y su difunto esposo Sheldon eran vistos como hacedores de reyes, titiriteros, o simplemente otro par de multimillonarios intentando dar forma a la política israelí a su imagen. Su inmensa riqueza, su influencia sobre tanto Israel como Estados Unidos y, quizás sobre todo, su apoyo interminable a Benjamín Netanyahu los convirtieron en figuras divisivas.

Pero algo ha cambiado. Los israelíes, especialmente los medios de comunicación israelíes, finalmente se están despertando a una realidad que debería haber sido obvia desde el principio: Miriam Adelson es la donante más significativa para el mundo judío y para Israel en nuestra era. Ella es, sin lugar a dudas, la Rothschild de hoy.

El punto de inflexión

Entonces, ¿por qué el cambio? No es que Adelson haya de repente sido más generosa, siempre ha sido una de las filántropas judías más prolíficas. Es que los israelíes finalmente han comenzado a mirar su trabajo sin el filtro de Netanyahu.

En los últimos meses, ha puesto todo su peso detrás de un tema: la liberación de rehenes israelíes de Gaza. Y a diferencia de muchos que solo hablan de ello, ella realmente está logrando que las cosas sucedan.

Como informó el Canal 12 hace unas semanas, "En las últimas semanas, un nombre sigue surgiendo como una fuerza significativa para presionar por la liberación de los rehenes e influir en la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: la multimillonaria Miriam Adelson, o 'Miri', como la llaman aquellos que están cerca de ella".

Adelson se ha reunido personalmente con las familias de los rehenes, garantizando que tengan acceso a las personas más influyentes en Washington y presionando a Trump para que actúe. "Ella es una de las mayores donantes del presidente y trabajó entre bastidores para asegurarse de que Trump esté totalmente comprometido con la misión", informó N12. Miriam Adelson en la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, el 14 de mayo de 2018 (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

El rabino Yehuda Kaploun, asesor de la campaña de reelección de Trump, describió sus esfuerzos: "Ella se mantuvo al lado de Trump y trabajó con todas sus fuerzas para explicar a todos alrededor del presidente exactamente en qué consistía la situación de los rehenes".

Sharon Even Haim, un empresario y amigo de la familia, dijo sin rodeos: "Miri es algo único. Viene desde adentro. Dedica tanto tiempo haciendo todo lo que está en su poder para asegurarse de que todos los rehenes regresen a casa".

Resulta que cuando tienes los recursos y acceso de Miriam Adelson, no solo influencias la política, sino que la reescribes.

Ya no es el "cajero automático" de Netanyahu

Durante años, los Adelson eran sinónimo de la supervivencia política de Netanyahu. Su imperio mediático, especialmente Israel Hayom, era ampliamente visto como una máquina de relaciones públicas personal para él. Eso cambió cuando Netanyahu fue sorprendido negociando con el editor de Yedioth Ahronoth, Noni Mozes, para limitar el alcance de Israel Hayom a cambio de una cobertura más favorable.

Esa traición dolió profundamente.

Durante su testimonio en el caso de corrupción de Netanyahu, se informa que Adelson recordó una conversación con Sara Netanyahu: "Ella me dijo que si Irán obtiene armas nucleares y Israel es destruido, la culpa será mía porque no estoy defendiendo lo suficiente a Bibi".

Piensa en eso. Después de invertir cientos de millones en la supervivencia política de Netanyahu, el mensaje que recibió fue que no estaba haciendo lo suficiente.

Ese fue el principio del fin.

Incluso Haim, hablando sobre las críticas a Israel Hayom como portavoz de Netanyahu, le dijo a N12: "Al final, todos ahora entienden que el periódico y todo lo que hacen no es para un solo hombre o una misión particular. Es para el panorama más grande: esta cosa llamada Estado de Israel y el pueblo judío. Y estoy muy, muy, muy feliz de que la gente finalmente esté viendo eso, porque durante muchos años, no lo hicieron".

La incursión de Adelson en los medios israelíes fue impulsada no solo por intereses comerciales, sino por el deseo de proporcionar lo que Sheldon llamó una fuente de noticias "justa y equilibrada". En 2006, ingresó al mercado adquiriendo el 50% del diario israelí gratuito, pero después de desacuerdos con el copropietario Shlomo Ben-Tzvi, lanzó Israel Hayom en 2007.

El periódico rápidamente se convirtió en el diario más leído de Israel, a pesar de las acusaciones de que funcionaba como un vehículo financiero para apoyar a Netanyahu. Se reporta que Israel Hayom le costaba a Adelson alrededor de 100 millones de shekels al año, aunque sus finanzas permanecen privadas.

En 2014, expandió su influencia mediática al adquirir Makor Rishon y el sitio de noticias NRG, consolidando aún más su impacto en el periodismo israelí. Su agresiva batalla legal con el Canal 10 (ahora Canal 13) por un informe crítico sobre él llevó a una retractación sin precedentes en vivo y a la renuncia de ejecutivos de noticias senior.

Desde 2018, Miriam Adelson ha servido como editora de Israel Hayom, continuando la visión de la pareja de un poderoso imperio mediático pro israelí.

Un mediador de poder sin la maquinaria de relaciones públicas

A diferencia de otros donantes multimillonarios, Miriam Adelson nunca buscó reconocimiento público. "Quiere que las cosas sucedan pero hace lo mínimo necesario para impulsar su agenda públicamente", dijo Even Haim.

Por eso, muchos israelíes están dándose cuenta ahora de la extensión de su trabajo. Ha sido una incansable defensora de causas judías, desde Taglit-Birthright hasta Yad Vashem, instituciones médicas israelíes y el Consejo Israelí-Americano (IAC). Es la dueña de un equipo de la NBA, financia medios pro israelíes y fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad por Trump por su trabajo en el tratamiento de adicciones.

Y sin embargo, durante años, la historia siempre fue sobre sus afiliaciones políticas en lugar de su impacto.

Eso cambió cuando su compromiso con los rehenes se volvió imposible de ignorar.

Gidi Mark, CEO de Taglit-Birthright, describió la dinámica de la pareja a lo largo de los años: "Sheldon y Miriam eran una pareja como nunca antes había visto. Ella era él y él era ella, nada podía separarlos. Aunque él era ostensiblemente la figura principal en los negocios, ella siempre estaba aprendiendo, y él mismo dijo que muchas de sus ideas en su vida matrimonial venían de su mente. Le atribuyó a ella gran parte de su éxito empresarial".

Mark también resaltó en el mismo segmento de N12 qué hace que Adelson sea diferente de muchos otros filántropos: "Ella es sionista, sionista, sionista, está loca por el Estado de Israel, se ve a sí misma como una judía orgullosa. Realiza muchas iniciativas estratégicas a gran escala, pero lo que la hace única es su capacidad para combinarlas con un toque personal, acercándose a personas 'ordinarias' que son muy importantes para ella".

La transformación de Miriam Adelson en la opinión pública no se debe a que haya cambiado, sino a que Israel finalmente se puso al día.

Durante años, fue vista como una benefactora con una agenda. Ahora, se la comprende como lo que verdaderamente es: la filántropa judía más influyente del mundo, alguien que hace más que escribir cheques, ella mueve la historia.

Y tal vez, solo tal vez, es hora de que los israelíes dejen de juzgar a sus mayores benefactores por sus afiliaciones políticas y comiencen a juzgarlos por su impacto.

Miriam Adelson ha estado construyendo el futuro judío durante décadas. Israel solo ahora está empezando a darse cuenta.