¿Europa está comenzando a comprender la amenaza islámica?

Comencemos con la conclusión: Parece que Europa está empezando a darse cuenta de que falló al no despertar a tiempo. Ahora se encuentra en problemas por haber permitido que la migración islámica echara raíces, se apoderara de sus ciudades y desatendiera la cultura y tradiciones locales.

En la misma línea, Europa también puede estar comenzando a comprender y justificar la lucha de Israel contra el terrorismo. Quizás esté comenzando a comprender que el objetivo del islam radical no es solo eliminar a los judíos, sino también atacar a los cristianos. Aunque aún queda un largo camino por recorrer antes de que esta realización se traduzca en políticas y acciones, definitivamente se está sintiendo un cambio de conciencia.

Tal vez incluso la elección de Donald Trump haya desencadenado un shock positivo.

Desde el 7 de octubre, he visitado tres de las principales capitales de Europa, Amsterdam, Praga y Londres, cuatro veces. En mis tres primeras visitas, fue imposible no percibir hostilidad cuando me identificaba como israelí.

Praga, y la República Checa en general, es otra historia. Los checos son fervientes partidarios de Israel, llevando a cabo sus vidas diarias sin sucumbir a la tendencia del odio a Israel. La migración islámica no ha llegado a la República Checa, y los resultados hablan por sí mismos. El Ministro de Asuntos Exteriores checo y su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, en Praga en noviembre. (credit: Czech Foreign Ministry)

Por supuesto, se deben evitar las generalizaciones, pero es evidente que muchos musulmanes en Europa aprovechan oportunidades para manifestarse en contra de Israel, inundando las calles con cánticos de odio, como "Del río al mar", a menudo acompañados por europeos ingenuos e ignorantes que no tienen idea de lo que están protestando. Las banderas palestinas son prominentes en las calles de Ámsterdam. Probablemente no sea una coincidencia que el reciente pogromo contra los seguidores de Maccabi Tel Aviv tuviera lugar en esa ciudad.

La semana pasada estuve en Praga y Londres por un viaje de trabajo que también incluyó dos partidos de fútbol y una obra de teatro en Londres. En Praga, como siempre, uno siente que pasear con la bandera israelí no sería un problema, aunque no recomendaría poner a prueba esa teoría, solo por si acaso.

¿Está ocurriendo un cambio?

En Londres, debido a una falla en el tren, tuve una experiencia antropológica inesperada que podría ilustrar el comienzo de un cambio. Después de aterrizar, tomé un tren de alta velocidad desde el Aeropuerto de Stansted hasta mi hotel en Londres.

La primera de las dos paradas fue después de solo ocho minutos. El tren se detuvo repentinamente, y se anunció que un camión estaba atascado en las vías, lo que requería que los pasajeros desembarcaran, regresaran al aeropuerto y tomaran un taxi hasta el centro de Londres. Pronto quedó claro que el tren de regreso tampoco se movía. Para entonces, ya pasaban de las 10 p.m., hacía un frío intenso, y estaba atrapado en una estación desconocida llamada Bishop's Stortford.

Al salir de la estación, noté tres taxis y me acerqué a uno de los conductores. Cuando le pregunté si podía llevarme a mi hotel en Londres, él respondió que el viaje era demasiado largo para él, pero ofreció llevarme a Epping, a media hora de distancia, por £70. Desde allí, me aseguró, podía tomar el metro al centro de Londres. Mientras colocaba mi maleta en el maletero, tres personas que estaban cerca, parecían perdidas, me preguntaron cómo podían llegar a Londres de forma económica. Les sugerí que compartieran el viaje conmigo, y aceptaron con entusiasmo.

En el camino, nos conocimos y luego continuamos como grupo en el metro hacia Oxford Street, un viaje de una hora y 15 minutos con 27 paradas, según la mujer británica del grupo. Los otros dos eran de Croacia.

El tren estaba vacío excepto por los cuatro de nosotros. Todos intercambiamos antecedentes y cuando escucharon que yo era de Israel, sus ojos se iluminaron con calidez. Una conversación fascinante siguió, revelando su profunda conciencia de los eventos en Israel, los rehenes liberados y la familia Bibas. Apoyaban plenamente las acciones de Israel. Me sentí como en casa.

En una de las paradas, se subieron dos locales y se sentaron cerca de nosotros. Al escuchar que era de Israel, uno de ellos, un típico británico sonrosado, se levantó, me estrechó la mano calurosamente y declaró con emoción que ama a Israel. Dijo que sabía que Israel estaba luchando contra terroristas, se golpeó repetidamente el pecho en admiración y gritó una y otra vez: "Que les j**an, que les j**an a Hamas, que les j**an a Irán".

Llegué a mi hotel pasada la medianoche, agradecido de que el tren se hubiera averiado.

A diferencia de los checos, los ingleses siempre preguntan de dónde eres. Sucedió en mi hotel, en las tiendas, en los partidos de fútbol e incluso en el teatro, donde las personas que estaban a mi lado preguntaron con entusiasmo y emoción al descubrir que soy de Israel. En resumen: Israel 11, Europa 0.

Debo aclarar que todas las personas con las que me encontré eran británicos nativos. Esto no significa que la presencia del islam en Londres sea menos prominente. No puedo asegurar si mi experiencia refleja el inicio de un cambio más amplio, pero tengo la sensación de que así es. Espero que sí.

El escritor es un consultor de comunicaciones estratégicas en Peer Levin Communications.