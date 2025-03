La Cruz Roja y su papel clave en la liberación de rehenes en Gaza

Las primeras imágenes de los rehenes siendo liberados están llenas de emoción: el alivio choca con la preocupación, la anticipación se enreda con la ansiedad. Para las familias que aún esperan, ver a otros caminar libres es un momento de esperanza y un recordatorio insoportable de su propia incertidumbre, un dolor que no puede tomarse a la ligera.

En medio del tumulto del momento, la presencia de un intermediario neutral como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) puede ser difícil de comprender. Sin embargo, en un escenario definido por la profunda desconfianza, el CICR sirve como un puente vital entre las partes en conflicto, encargado de garantizar que estos intercambios delicados se lleven a cabo.

En el CICR estamos orgullosos de haber facilitado el regreso de más de 120 rehenes, al igual que seguimos comprometidos en ayudar a los civiles afectados por el conflicto. Nuestro mandato guía es preservar la dignidad y defender los derechos de todas las personas cuyas vidas se ven destrozadas por la guerra. Estas operaciones de liberación son más complejas y peligrosas de lo que parecen, requiriendo personal especializado, incluido personal médico. Exigen negociaciones delicadas y coordinación precisa, todo realizado con el consentimiento de las partes, en este caso, el gobierno de Israel y Hamas.

Omer Shem Tov, Eliya Cohen y Omer Wenkert, rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, son liberados en el marco de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza (credit: REUTERS/Ramadan Abed)

Las dificultades en las transferencias de rehenes

Las transferencias de rehenes deben ocurrir de manera tranquila, segura y digna. Hemos transmitido constantemente este mensaje a todos los involucrados: los mediadores, las partes y todos los responsables. Desafortunadamente, la logística, los arreglos de seguridad y la óptica pública que rodean estas transferencias están fuera de nuestro control. Aunque insistimos en ciertos criterios y parámetros, en última instancia es responsabilidad de las partes en conflicto determinar el momento, lugar y visibilidad de las liberaciones de rehenes. Nuestro lugar no es en un escenario; nuestro papel es estrictamente humanitario: facilitar las transferencias, brindar atención médica y asegurar que los rehenes se reúnan de manera segura con sus seres queridos. Pero, en última instancia, cuando la elección es entre condiciones imperfectas o llevarlos a casa de manera segura, elegimos esto último cada vez y seguiremos haciéndolo.

El regreso seguro de los rehenes no se logra mediante presión pública, sino a través de esfuerzos humanitarios silenciosos y persistentes y manteniendo la neutralidad política. La neutralidad no significa indiferencia. Nos permite estar presentes en algunos de los conflictos más peligrosos y desgarradores del mundo, ayudando a quienes lo necesitan. Equiparar la neutralidad con la complicidad es no comprender las realidades de nuestro trabajo humanitario.

En un momento en que hablar se ve como un acto de valentía moral, la discreción a menudo es malinterpretada. Sin embargo, nuestra diplomacia silenciosa y discreta a menudo es más efectiva que las declaraciones públicas, que pueden ser descartadas como posturas políticas. Mientras que hablar sin consideración estratégica puede satisfacer las demandas públicas, al final puede costar vidas al poner en peligro el acceso a quienes lo necesitan. Nuestras acciones priorizan los resultados sobre la retórica porque salvar vidas importa más que hacer declaraciones.

La verdadera solidaridad exige acciones diversas, con cada actor desempeñando un papel para lograr algo mayor.

Tampoco hemos permanecido en silencio en los aspectos más importantes. Desde el primer día, hemos condenado la toma de rehenes como ilegal e inaceptable, exigiendo su liberación inmediata e incondicional. Nos involucramos directa y confidencialmente con Hamas y todas las partes, instándoles a respetar los principios humanitarios y las leyes de la guerra.

Sin embargo, desde el 7 de octubre de 2023, se nos ha negado el acceso a los rehenes en Gaza. Nuestro acceso no es automático; depende enteramente del consentimiento de las autoridades detenedoras. Seguimos presionando por el acceso a través de negociaciones directas y confidenciales, incluido el acceso a los detenidos palestinos a los que no hemos podido visitar en 15 meses. Pero cuando se niega el acceso, la responsabilidad recae únicamente en las autoridades, no en nosotros.

Para las familias que aún esperan, la incertidumbre es una agonía insoportable. No tomamos su dolor a la ligera. Todos los días, trabajamos incansablemente detrás de escena para brindar respuestas, para brindar esperanza, para traer de vuelta a sus seres queridos.

Agradecemos los comentarios basados en una genuina preocupación humanitaria. Pero las palabras y narrativas deben ser moldeadas de manera responsable. La información dañina y la desinformación tienen consecuencias reales. Pueden poner en peligro a los trabajadores humanitarios, interrumpir las operaciones humanitarias y, lo más trágico, dañar a quienes más sufren.

Nuestra prioridad es salvar vidas, no la política, la apariencia o la aclamación pública. Seguiremos trabajando incansablemente, incluso cuando nuestros esfuerzos pasen desapercibidos. Porque cada vida que podemos salvar, cada familia a la que podemos ayudar a reunirse y cada momento de sufrimiento que podemos aliviar, vale la pena.

Julien Lerisson es jefe de delegación del CICR en Israel y los Territorios Ocupados. Antes de eso, se desempeñó en Ginebra como director adjunto de operaciones del CICR.