Donald Trump advierte: ¿Está cerca la Tercera Guerra Mundial? - opinión

La reciente advertencia del presidente de Estados Unidos, Trump, al presidente de Ucrania, Zelensky, de que Ucrania está "jugando con la Tercera Guerra Mundial" ha hecho que muchas personas reflexionen. Pero, ¿está el mundo realmente al borde de tal catástrofe? No lo creo, al menos no mañana.

La realidad es que, a diferencia de la situación que existía al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no hay ningún país en el mundo hoy en día, excepto Estados Unidos, capaz de iniciar la Tercera Guerra Mundial con esperanzas de éxito.

La Segunda Guerra Mundial fue iniciada por Alemania y Japón, quienes al menos pensaban que tenían la capacidad militar de ganar, junto con la intención de conquistar. Mientras que el Oeste democrático ganó la batalla, hubo casi 15 millones de bajas militares y casi 38 millones de muertes civiles, un precio terriblemente alto a pagar por la libertad. Y, por supuesto, debemos recordar que la victoria del Oeste no estaba asegurada hasta bien avanzada la guerra misma.

CHURCHILL, ROOSEVELT y Stalin en la Conferencia de Yalta en 1945 - espera lo peor de tus enemigos, y poco mejor de tus amigos (credit: Wikimedia Commons)

¿Cuál es la situación hoy?

Rusia, a pesar de todo su alarde, no está en posición de comenzar una conflagración global. Su economía está en la ruina, las tasas de interés superan el 21%, casi un millón de tropas rusas han sido asesinadas en los enfrentamientos con Ucrania, grandes sectores de la clase media han abandonado el país o están abandonándolo, hay disturbios en Siberia y en otras áreas del país, y su capacidad militar ha sido diezmada por las pérdidas en los últimos tres años de conflicto con Ucrania.

China, a menudo vista como un posible agresor también, tampoco está en posición de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Según un informe reciente del Banco Mundial: "En el mediano plazo, se espera que la economía de China experimente una desaceleración estructural. El crecimiento potencial ha estado en una tendencia declinante, reflejando demografía adversa, un débil crecimiento en la productividad y crecientes limitaciones a un modelo de crecimiento impulsado por la deuda e inversiones. Se necesitan reformas estructurales para revitalizar el cambio hacia un crecimiento de alta calidad más equilibrado".

A pesar de que China es la segunda economía más grande del mundo después de los Estados Unidos, tiene demasiados problemas internos como para siquiera pensar en comenzar una guerra mundial.

En cuanto a Irán, aunque estén ansiosos por hacer que todos se peleen entre ellos, Israel ha reducido su capacidad militar, por lo que, al menos en los próximos 12-18 meses, no tienen capacidad para involucrarse militarmente en el mundo. Con las sanciones que están siendo restablecidas por la administración de Trump, su poder económico también se verá reducido.

Sin embargo, el mundo aún no está fuera de peligro en este sentido. La aparente decisión de la nueva administración en Washington, ya sea implícita o explícita, de que Estados Unidos ya no sea el garante de la seguridad de sus aliados, crea un nivel de incomodidad entre muchos países que probablemente los llevará a tomar ciertas acciones para protegerse.

¿Cómo harían esto? Es muy probable que la mayoría intente desarrollar un arsenal nuclear para contrarrestar aquellos de naciones que actualmente tienen tales armas disponibles para su uso. Todos saben que Irán es capaz de lograr esto en cuestión de semanas, mientras que no hay duda de que muchos otros países también decidirían moverse en esta dirección.

Este es muy probablemente donde la amenaza de la Tercera Guerra Mundial tiene la mayor probabilidad de convertirse en algo real. Sin los tratados de no proliferación nuclear que estuvieron vigentes en los años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial, ya no hay restricciones para las naciones que quieran moverse en esta dirección.

La historia nos ha enseñado que los conflictos a menudo son desencadenados por pequeños incidentes que luego se convierten en las razones por las que alguien "tira del gatillo", por así decirlo, por temor a que otro país actúe primero. El asesinato del Archiduque Fernando de Austria en 1914, por ejemplo, se cree que fue el desencadenante que desató la Primera Guerra Mundial. Cuantas más manos tengan acceso al botón nuclear, mayor será el riesgo de cometer un error involuntario.

Con suerte, el mundo no se encontrará al borde de otra guerra mundial. Si se combate con armas nucleares, sería bueno recordar la observación de Albert Einstein, quien dijo: "No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras".

Esperemos que prevalezcan las mentes más serenas, un desafío real en este momento peligroso, y que descubramos cómo retroceder del precipicio de una guerra que podría destruir a la mayoría de la humanidad.

El escritor, que ha vivido en Israel durante 41 años, es el fundador y presidente de Atid EDI Ltd., una consultoría internacional de desarrollo empresarial. También es el fundador y presidente de la Asociación de Oficinas Estatales Americanas, ex presidente nacional de la Asociación de Americanos y Canadienses en Israel y ex presidente de la junta del Instituto de Estudios Judíos Pardes.