¿Dónde está la Beyoncé judía? Estamos ganando la lucha, pero perdiendo la guerra cultural

Cada cultura tiene sus íconos culturales: artistas, músicos y actores que no solo reflejan su tiempo, sino que lo moldean, lo doblan y lo redefinen. En Israel, solía ser que las voces dominantes en la música y el cine pertenecían a hombres ashkenazíes seculares, y su influencia era innegable.

Las películas de Bourekas de los años 60 y 70 fueron un ejemplo claro, moldeando el humor y la nostalgia israelíes, incluso si, para mí, nunca alcanzaron del todo la marca. Conozco todas las líneas famosas, pero ¿realmente las encuentro divertidas? Meh. Más o menos.

Creciendo como hijo de olim (inmigrantes), mis puntos de referencia culturales eran diferentes. No me sentí conectado a la música nostálgica israelí o al género de comedia Bourekas. En cambio, mi mundo musical estaba lleno de cantantes jasídicos y coros, la mayoría de ellos americanos. Y aunque nunca pertenecí a una comunidad jasídica o jaredí (ultraortodoxa), no había muchos músicos en la corriente principal israelí que se alinearan con los valores que mi familia y mi comunidad apreciaban.

Eso ha cambiado.

Hoy en día, la música israelí ya no está dominada por una única corriente cultural. Los sonidos sefardíes se han fusionado con la corriente principal, y los artistas cada vez más se inspiran en textos judíos tradicionales. La canción del año fue "Am Yisrael Chai" de Eyal Golan. La entrada de Israel a Eurovisión incluye un verso del Shir HaShirim (Cantar de los Cantares). Las ondas de radio están llenas de canciones de resistencia, fe y orgullo nacional.

Pero ¿qué pasa con los judíos fuera de Israel? ¿Quiénes son sus figuras culturales? ¿Quiénes son los músicos, actores o artistas que les pueden dar un sentido de identidad y pertenencia? Si eres judío ortodoxo, hay todo un género musical que te atiende. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿A quién se sienten cómodos los padres judíos enviar a sus hijos a ver en concierto?

Durante años, nos dijeron que ser judío en Estados Unidos se podía resumir en el humor de Jerry Seinfeld: una visión divertida, encantadora, pero en última instancia superficial de la identidad judía. Un judaísmo cultural que te hacía reír pero que no te daba mucho en qué aferrarte. ¿Fue suficiente? ¿Hizo que la gente se sintiera orgullosa de ser judía? Estudiantes pro-Israel participan en una protesta en apoyo a Israel en medio del actual conflicto en Gaza, en la Universidad de Columbia en Nueva York, EE.UU., 12 de octubre de 2023 (credit: JEENAH MOON/REUTERS)

Entonces, ocurrió el 7 de octubre.

Y de repente, todo cambió.

Seinfeld, el hombre que durante mucho tiempo había representado esa identidad judía distante y despreocupada, se convirtió en un firme partidario de Israel. Dijo que no tenía "paciencia" para los palestinos. Judíos que nunca se habían considerado religiosos, los llamados "judíos del 8 de octubre", despertaron y se dieron cuenta de que querían estar más conectados con su judaísmo, pero no sabían cómo.

En Hollywood, algunos actores y artistas apoyaron a Israel. Algunos permanecieron en silencio. Un pequeño grupo abiertamente atacó a Israel.

Pero algo más profundo estaba sucediendo: los judíos estadounidenses, los judíos israelíes y los judíos de la diáspora estaban cambiando. Se volvieron más conservadores, más apegados a la tradición, incluso más espirituales. Y sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿quién creará la banda sonora de esta generación judía?

Una Mujer Maravilla Judía

"Así que, me llamo Gal. Y soy judía".

Así es como Gal Gadot abrió su discurso en el evento de la Liga Antidifamación la semana pasada. Una sala llena de judíos, periodistas, activistas y donantes guardó silencio mientras ella estaba de pie en el podio, con su voz firme y su presencia imponente.

"Lo diré de nuevo", continuó. "Me llamo Gal. Y soy judía."

Y así, un simple hecho - un nombre, una identidad - se sintió como una declaración de guerra.

No estaba bromeando. No estaba siendo diplomática. Estaba afirmando lo que debería ser obvio, pero en el clima actual, se sentía radical.

"¿No es increíble?", preguntó, "¿que simplemente al decir eso, al expresar un hecho tan simple sobre quién soy, se sienta como una declaración controvertida?"

No estaba equivocada. Eso es exactamente donde estamos hoy.

Antes del 7 de octubre, Gadot siempre había tratado de evitar la política. Nunca había querido ser activista. Era israelí, sí, judía, sí, pero no definida por eso. Era una estrella de Hollywood, una ciudadana global. El tipo de actriz que podría ser elegida para una película de Cleopatra, no solo para un papel de Sabra.

Pero luego, todo cambió.

"Nunca pensé en mí misma como de donde vengo", admitió. "Era un aspecto de quién soy, pero no me definía. Y luego sucedió el 7 de octubre."

Se podía oír caer un alfiler.

Ella habló sobre su abuelo, un sobreviviente del Holocausto que construyó una nueva vida en Israel. Habló sobre el lado de la familia de su padre, israelíes durante ocho generaciones, profundamente arraigados en esta tierra. Habló sobre cómo, de la noche a la mañana, la cómoda identidad judía que muchos daban por sentada se hizo añicos.

Y ella habló sobre el momento en que se dio cuenta de que ya no podía quedarse callada.

"Nunca imaginé que presenciaríamos un día de tanta muerte y destrucción de judíos en nuestra vida. Y nunca imaginé que en las calles de los Estados Unidos y diferentes ciudades alrededor del mundo, veríamos a personas no condenando a Hamas, sino celebrando. Justificando. Animando a una masacre de judíos."

Allí estaba.

Los Judíos del 8 de octubre: aquellos que habían pasado sus vidas alejados de su judaísmo, de repente dándose cuenta de que lo necesitaban. Y Gadot explicó que no solo estaba hablando del pasado, sino de lo que vendría después. El redescubrimiento de la identidad judía, de la resistencia judía.

"Me encontré en una sinagoga", dijo. "No soy una persona religiosamente observante. Pero sentí el abrazo del pueblo judío y el poder de nuestra comunidad. Y por esos pocos momentos preciosos, el caos y la violencia del mundo exterior se sintieron un poco más fáciles de sobrellevar."

¿Quién creará la banda sonora de esta generación judía?

Este cambio, este despertar judío, está ocurriendo en todo el mundo. En Israel, se refleja en la música, en los temas bíblicos y sionistas que están dominando las ondas. Pero en la Diáspora, la pregunta sigue siendo: ¿Quién pondrá estas emociones en música? ¿Quién creará la banda sonora de esta generación judía?

La música siempre ha sido el alma de un pueblo. Después del 7 de octubre, parece que un pueblo entero está buscando su alma nuevamente.

Necesitamos artistas que puedan expresar lo que todos estamos sintiendo: el dolor, la pérdida, el orgullo, la desafío, y convertirlo en algo real. Necesitamos música que nos eleve cuando estamos abatidos, que nos dé esperanza cuando nos sentimos perdidos. Necesitamos canciones que nos hagan querer cantar juntos, bailar juntos, estar juntos.

Porque si no creamos estas voces, estos anclajes culturales, entonces ¿quién lo hará?

Gadot terminó su discurso con las palabras "Am Yisrael Chai".

Ahora necesitamos músicos, artistas y creadores que le den a esta nueva generación judía su propio himno.

Porque esta vez, necesitamos empezar a reconstruir quiénes somos.