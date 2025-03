¿El régimen de Irán al borde del abismo? Las palabras del Khamenei sugieren que sí - opinión

Antiguos colegas en la lucha contra el terrorismo y analistas de la CIA y el Mossad entienden que, con 12 años de investigación de campo en el Medio Oriente y análisis de contraterrorismo centrados en la República Islámica, comprendo la esencia y el significado de un 'informe urgente'. Hoy, dirijo mi opinión pública a estos dos prominentes líderes políticos globales.

Espero que reconozcan que los esfuerzos diplomáticos con los ayatolás criminales de Teherán son ineficaces e ilusorios y perseguirlos es simplemente fantasioso y fútil. Es hora de que América e Israel actúen decisivamente y eliminen quirúrgicamente esta malignidad y tumor infeccioso, permitiendo que el mundo moderno vea la caída del régimen terrorista más peligroso. De hecho, el mundo podría presenciar el colapso del régimen terrorista más peligroso del mundo y del califato islámico de los mulás chiítas en Teherán.

Hoy, el dictador de Teherán, una vez más en el podio, divagó y habló de manera no coherente. Khamenei afirmó, 'no negociaremos, nos vengaremos si somos atacados, aunque no buscamos la guerra.' A pesar de sus afirmaciones absurdas, es evidente a partir de su discurso que la República Islámica está avanzando hacia el desarrollo de un arma nuclear. El dictador delirante y arrogante ha secuestrado la diplomacia, sin embargo, sus palabras delatan miedo y una exhibición de necedad.

¿Quién no sabe que este régimen terrorista perverso siembra caos perpetuamente y está listo para lanzar operaciones terroristas globales a través de sus células durmientes?

Khamenei amenaza a EE. UU. e Israel

En su discurso de hoy, Khamenei amenazó a América y se comparó a sí mismo con Muhammad bin Abdullah en la Batalla de Uhud (23 de marzo de 625 d.C.) - los mismos mitos y supersticiones utilizados por los califatos islámicos durante 1400 años para enmascarar sus crímenes y barbaridades. Estas historias, tanto sin sentido como sin valor para el público, carecen de credibilidad en el escenario mundial. El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, habla con expertos de la industria de defensa en Teherán, Irán, 12 de febrero de 2025 (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

El dictador de Irán no cambiará su comportamiento agresivo y falso; persiste en la sofistería y las falacias. Se niega a abandonar los instrumentos del mal y la barbarie: misiles, bomba nuclear y una red de terrorismo. Iluso, ve a la República Islámica como formidable, sin embargo, en realidad, este régimen despreciado es débil y está aislado.

Khamenei juega la carta de la amenaza mientras señala discretamente flexibilidad a la Casa Blanca. Sin embargo, su sadismo arraigado y su animosidad hacia América e Israel están más allá de la cura. Es un dictador psicótico, desconectado de las realidades de Israel y América, careciendo de la capacidad para la guerra y confiando únicamente en amenazas, bravatas vacías y hostilidades como su única ventaja.

Khamenei se percibe a sí mismo en guerra con el mundo, considerándose sabio y conocedor, mientras ve al resto de la humanidad como tonta. Siempre cree en su rectitud, considerando al mundo entero deshonesto y engañoso. Sus comentarios de hoy sirvieron como un espectáculo ridículo de poder para unos pocos leales al régimen y estaban destinados al consumo interno, con el objetivo de galvanizar el apoyo de los adherentes al régimen.

De hecho, Khamenei desatiende el destino de la gran y oprimida nación de Irán. Ha sacrificado a toda una nación con una civilización de 5,000 años en sus juegos imprudentes, maldad, inanidad, ideología destructiva y exhibición de barbarie, todo mientras afirma representar al pueblo iraní.

Hoy en día, Irán es un país empobrecido, en bancarrota, frágil y sin ley. El pueblo iraní desea la caída de Khamenei, esperando y rezando para que tenga un destino peor que Gaddafi o Saddam, e incluso prediciendo abiertamente un destino similar para los comandantes de la IRGC y los leales a Khamenei. Sin embargo, entre el pueblo iraní, Khamenei no es tomado en serio y sigue siendo la figura más despreciada, habiendo ocupado su cargo durante 36 años.

En realidad, Khamenei es un dictador ignorante, parcial y cobarde que ha secuestrado a Irán, encubriendo sus acciones con el nombre de la nación. Sin embargo, Irán y su valiente pueblo no son definidos por la República Islámica; son víctimas de la ocupación de este régimen corrupto.

Los mayores temores de Khamenei —tristeza, terror y pesadillas— son impulsados por el potencial de crisis internas y el inicio de levantamientos populares anti-régimen. Estos, alimentados por el colapso económico y la ruina nacional, podrían finalmente llevar al decrepito régimen de 46 años a la tumba.

Se podría argumentar que el Director de la CIA Ratcliffe, el Asesor de Seguridad Nacional Waltz y la Directora de la Comunidad de Inteligencia Americana Gabbard enfrentan una carga más sustancial: participar en una guerra de inteligencia y llevar a cabo operaciones de infiltración dirigidas. Estos esfuerzos podrían incluir exponer las ineficiencias del régimen de ocupación de Irán, penetrar en sus establecimientos de inteligencia y militares, y sentar las bases necesarias para ejercer la máxima presión económica y sanciones al tiempo que se bloquean los canales financieros que apoyan la red de terrorismo islámico de Irán y su aislamiento global.

Sin embargo, estas medidas y operaciones clandestinas por sí solas no son muy efectivas. Si estalla una guerra y las instalaciones nucleares y de misiles de Irán, junto con sus centros de entrenamiento terroristas, son destruidos militarmente, tanto desde la perspectiva del pueblo iraní como a nivel internacional, Khamenei será visto como el principal sospechoso y el principal instigador o culpable.

Khamenei está en crisis, y simplemente aislarlo no ofrece beneficios. Debe ser decisivamente eliminado del escenario. Khamenei persistirá en su hostilidad hacia América hasta su fallecimiento. Por lo tanto, es imperativo que sea removido antes de que la República Islámica pueda aprovechar aún más sus capacidades nucleares. Naturalmente, su eliminación no será lamentada, ya que es el líder supremo de los terroristas islámicos del mundo.

Eliminarlo, similar a figuras como Sinwar, bin Laden, Baghdadi, Nasrallah y Soleimani, no tendrá consecuencias inmediatas significativas. Sin embargo, enviará un mensaje claro a las redes de terrorismo islámico en el Medio Oriente, sacudiendo los cimientos de su régimen. Este acto demostrará al pueblo de Irán que la decisión del poder global de América y la dominancia regional de Israel no debe subestimarse. Ante esta presión formidable, el colapso del régimen se vuelve tanto concebible como alcanzable.

Además, es crucial también apuntar a figuras clave militares e de inteligencia dentro del régimen para prevenir cualquier represalia o sabotaje potencial tras el desmantelamiento de las capacidades nucleares y de misiles de Irán.

Los cobardes funcionarios de la República Islámica, a pesar de sus amenazas de encender la región, simplemente se dedican a bravatas, retórica, posturas y sensacionalismo mediático. Khamenei piensa que al proyectar una fachada de dureza e emitir amenazas y bravatas vacías, crea disuasión, pero es fútil. Se aleja de la negociación, temeroso de hacer concesiones o retroceder. Las tácticas de Khamenei involucran represión interna, propaganda antiestadounidense, hostilidad hacia Israel, amenazas delirantes y bravuconadas sin fundamento.

En su discurso de hoy, su principal preocupación era enviar señales a la Casa Blanca e Israel, enfatizando la necesidad de supervivencia del régimen como precaución para futuros desafíos. Khamenei quería decirle a Trump que la supervivencia del régimen es importante para el día de lluvia. Espero que Trump y Netanyahu se den cuenta de que los mulás, en lugar de dominar la química, la física o las matemáticas, han perfeccionado sus habilidades en el engaño, el charlatanismo, la mentira y la decepción en las instituciones educativas chiítas. Sirve como un útil agente para los rusos, pero no es un aliado confiable ni una persona de confianza.

El objetivo de Khamenei es asegurar la supervivencia de su régimen con el consentimiento de Estados Unidos e Israel. Él sabe que si comienzan las hostilidades, el pueblo iraní enviará a este dictador belicista al basurero de la historia, donde pertenece. De hecho, se avecinan una primavera y un verano tumultuosos... "Golpea la cabeza de la serpiente, o te morderá..."