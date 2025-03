La política exterior de Israel ha perdido su brújula moral - opinión

Cuando me uní al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en la década de 1990, estaba orgulloso de representar a un país que era un faro de valores en el escenario internacional. Un país que lideraba la lucha contra el antisemitismo, no solo en palabras, sino también en acciones.

Así, Israel fue el único país en retirar a su embajador de Viena en 1986, cuando Kurt Waldheim - el ex secretario general de la ONU, que más tarde se reveló que había sido oficial en la Wehrmacht - fue elegido presidente de Austria.

Incluso en 2000, Israel retiró a su embajador de Viena cuando el Partido de la Libertad de Austria, con raíces en el régimen nazi, se unió al gobierno de coalición. Una vez más, fuimos de los pocos en el mundo que pusieron una postura ética por encima de consideraciones políticas frías, y enviamos un mensaje claro sobre lo que era aceptable e inaceptable cuando se trataba de la seguridad judía.

Gideon Sa'ar, Ministro de Asuntos Exteriores, 28 de marzo de 2024. (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Así es como Israel ha actuado durante años: un estado judío con una memoria histórica que lo obliga a tomar una postura a favor de nuestro pueblo y en contra del racismo y la xenofobia de cualquier tipo. Pero hoy, 25 años después, me preocupa el futuro de la brújula moral de Israel y su Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada vez se les pide a los excelentes individuos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel que implementen políticas que contradicen todo en lo que creemos, todo lo que Israel una vez representó.

Cuando Israel votó en la ONU en contra de la propuesta que pedía la preservación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, junto a países como Rusia, Corea del Norte y, por supuesto, Estados Unidos bajo Donald Trump, fue otro testimonio doloroso del oscuro lugar en el que hemos descendido.

Pero aquí no acaba.

Nuevas directrices de política

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sigue recibiendo nuevas directrices de política que avergüenzan su legado. Por ejemplo, la directriz del Ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, de trabajar en el fortalecimiento de los lazos con partidos de extrema derecha en Europa.

Estos son los mismos partidos que continúan el camino de los movimientos neonazis. Hoy en día, se esconden detrás de una fachada anti-musulmana, lo cual debería ser una razón para no legitimarlos en ningún caso. Echan un velo delgado sobre el tono antisemita que hierve debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para salir a la luz.

Mientras que en el año 2000, el gobierno de Israel condenó a los europeos por aliarse con extremistas de derecha, en el año 2025, el Likud se ha convertido en un "miembro observador" de un grupo de partidos europeos de extrema derecha.

Los ministros del gobierno continúan acercándose a aquellos que están dispuestos a minimizar su odio hacia los judíos con el fin de ganar legitimidad. Esto se suma a otras actividades que avergüenzan a nuestra nación, como el apoyo a la limpieza étnica llevada a cabo por Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel está compuesto por individuos buenos y dedicados que eligieron una carrera centrada principalmente en representar a su país y luchar por él. Pero hoy en día, cada diplomático israelí debe tomarse un momento para reflexionar: ¿pueden seguir sirviendo a una política que contradice los valores judíos y democráticos por los cuales se unieron al Ministerio? Y si lo hacen, ¿no deberían alzar su oposición a la directiva del ministro?

Israel fue una vez un faro moral. Nuestra visión fundacional era ser una luz entre las naciones. Era fundamental para nuestra identidad el no olvidarlo nunca. No debemos perder nuestro camino, y la responsabilidad de esto no recae únicamente en los líderes, también recae en el público y en nuestros servidores públicos, especialmente aquellos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas son las personas cuyo rol es implementar las políticas del gobierno israelí en el ámbito internacional.

La legitimación de partidos racistas y antisemitas y el apoyo a la guerra de Vladímir Putin en Ucrania son equivalentes diplomáticos a una orden ilegal con una bandera negra ondeando sobre ella. Hay cosas contra las que toda persona de principios debe oponerse y decir claramente: ya es suficiente.

El escritor es el director ejecutivo de J Street-Israel. Ha servido como diplomático israelí en Washington y Boston y como asesor político del presidente de Israel.