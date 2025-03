El silencio de las ONG de "derechos humanos" sobre los Bibas los hace cómplices de Hamás

Los derechos humanos no son universales: no se aplican a judíos o israelíes porque no resulta estratégicamente útil para los autoproclamados árbitros de derechos humanos que han monopolizado y abusado de estos principios para sus agendas políticas.

Si hasta ahora esto no estaba claramente establecido, quedó dolorosamente claro el jueves por la mañana cuando las principales organizaciones internacionales de derechos humanos guardaron silencio mientras cuatro rehenes israelíes asesinados, incluidos dos bebés, eran repatriados en una macabra ceremonia de propaganda de Hamas.

Desde la captura del anciano Oded Lifshitz y de Shiri, Ariel y Kfir Bibas por las hordas gazatíes durante la masacre del 7 de octubre hasta la exhibición de sus supuestos restos en un ejercicio de propaganda, las ONG internacionales de derechos humanos mantuvieron su vigilia silenciosa de complicidad.

Amnistía Internacional utilizó los últimos 15 meses para producir informes acusando a Israel de todos los crímenes que se le ocurrieron, pero durante más de 500 días, la organización que fue fundada para liberar a presos políticos no dijo nada sobre los miembros de la familia Bibas mientras estuvieron en cautiverio. No dijeron nada en las redes sociales mientras los supuestos restos de cuatro rehenes eran exhibidos ante civiles gazatíes que se burlaban y vitoreaban.

Human Rights Watch no hizo nada más que observar el jueves, sin que se hiciera ninguna declaración sobre las indignidades de los rehenes que estaban siendo utilizados para amenazar a aquellos que aún permanecían en cautiverio terrorista. El abuso sufrido por la familia Bibas fue mencionado en un informe de julio, pero esta atención simbólica parecía ser la única excepción.

Shiri, Ariel y Kfir Bibas son secuestrados en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023. (credit: Screenshot from Hamas Telegram video/ Courtesy)

Save the Children International, que asegura proteger a los niños en todo el mundo, no ha tomado ni una vez una postura en contra del precedente de usar a niños como rehenes para liberar a asesinos. No han mencionado ni una vez a los niños Bibas en su sitio web o redes sociales.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), supuestamente "por cada niño", mencionó a los niños Bibas de pasada durante el informe de septiembre del Director Ejecutivo Adjunto Ted Chaiban y en una publicación de aniversario X/Twitter del 7 de octubre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había guardado silencio sobre la familia Bibas hasta finalmente condenar la exhibición el jueves por la tarde, y, mientras que el martes publicó una declaración sobre las degradantes exhibiciones públicas de los cautivos de Hamas, equiparó a los rehenes con terroristas encarcelados y detenidos.

"El derecho humanitario internacional prohíbe las 'ofensas a la dignidad personal, en particular el trato humillante y degradante'. Exhibir a los rehenes como trofeos de guerra, en un espectáculo de propaganda, claramente viola esta regla. También es angustiante para sus familias", dijeron los supuestos expertos de la organización, incluida la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese.

Siempre listos para comentar sobre cualquier presunta acusación de abuso por parte de las fuerzas israelíes, Albanese, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y su oficina guardaron silencio el jueves por la mañana mientras Hamas preparaba y presentaba ataúdes como trofeos de guerra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja no visitó a Lifshitz y a la familia Bibas durante 500 días, viéndolos por primera vez el jueves en ataudes con propaganda. Relegados a un servicio de transporte compartido ordenado por comandantes de Hamas, el CICR protestó tímidamente por el trato degradante en un comunicado del miércoles pero participó en el espectáculo de la muerte de todas formas.

Un doble estándar ridículo

Incluso si estas organizaciones emiten su necesario servicio de labios horas o días después por vergüenza, ya es demasiado tarde. La comparación de su respuesta a los eventos del jueves con la manera constante y fervorosa en la que las organizaciones de derechos humanos atacan a Israel con acusaciones de genocidio, apartheid o cualquier término nuevo que hayan inventado como arma semanal, demuestra un doble estándar ridículo.

Es decir, la respuesta del jueves a la ceremonia de Hamas sería indicativa de un doble estándar si no fuera tan evidente que el estándar nunca existió.

Si los principios universales solo se invocan cuando conviene, entonces no son un estándar para el trato de las personas; son un arma utilizada para perseguir una agenda política.

Incluso el 7 de octubre, mientras Israel seguía repeliendo los ataques de Hamas e intentando desactivar su fuego de cohetes y morteros, ONGs instaron a la contención israelí invocando los derechos humanos. En cada etapa de la guerra, estas organizaciones de derechos humanos presionaron a Israel para lograr ceses al fuego, para no abordar las amenazas inmediatas de las organizaciones terroristas de Gaza y para no buscar justicia contra aquellos que violaron y asesinaron en su camino por el sur de Israel.

Al invocar las sagradas palabras "derechos humanos" sobre crisis dudosas, estos grupos exigieron pausas humanitarias y ayuda que dieron consuelo a los terroristas de Gaza al permitirles reorganizarse y reabastecerse.

Cada ciertos años, estos grupos sobreviven a las guerras que ellos mismos instigaron para luchar contra Israel otro día gracias a la cruel misericordia y el incesante regaño de las organizaciones de derechos humanos, lo que finalmente llevó al 7 de octubre de 2023, cuando niños pelirrojos fueron arrancados de su hogar en Nir Oz.

Es probable que los activistas de derechos humanos hayan permanecido en silencio el jueves por la mañana porque creían que llamar la atención sobre las personas que celebraban bebés muertos "manufacturaría el consentimiento" entre la comunidad internacional para adoptar una postura firme contra Hamas y sus similares.

Ya sea intencional o no, el régimen de derechos humanos ha facilitado la agenda de Hamas y ha obstaculizado a quienes intentan detenerlos. En su complicidad con la agenda de Hamas, han hecho que los derechos humanos sean irrelevantes.

Tan seguramente como los grupos terroristas de Gaza son los que finalmente tienen la responsabilidad de las muertes de los cuatro rehenes, también las organizaciones de derechos humanos son responsables de poner los derechos humanos en un ataúd junto a ellos.