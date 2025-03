Javier Milei: El excéntrico "tío loco" de Israel desde Argentina - opinión

Oh, ya no puedo más con estos argentinos, quienes nos aman más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y debemos admitirlo: realmente no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a ser odiados. El amor nos saca de nuestra zona de confort.

Y no estamos hablando de Micronesia, o de alguna isla no declarada entre Filipinas y Marte. Esto es Argentina: el noveno país más grande del mundo, 120 veces más grande que Israel, con un equipo que ganó la última Copa del Mundo (admito que por penales, pero no seamos mezquinos).

Uno de ellos es Javier Milei, nuestro tío de Argentina que no deja de enviarnos regalos. Un sionista que estudia la Torá, se relaciona con seguidores de Jabad e incluso consideró convertirse al judaísmo. Su llegada a la presidencia de Argentina hace más de un año creó inesperadamente para nosotros un frente de hermandad sionista en azul y blanco, lo que recientemente le valió a Milei el Premio Génesis, "el Nobel judío", por su apoyo inquebrantable a Israel.

Los regalos de Israel de Argentina

Con el regreso de los cuerpos de la familia Bibas a Israel, Milei declaró un día nacional de duelo en Argentina, ¿y por qué solo un día de duelo si se puede redondear a dos? Este gesto fue acompañado por una manifestación masiva en Buenos Aires con decenas de miles de argentinos que vinieron a apoyar a Israel, y con una iniciativa de la ciudad, una especie de derivación de la primera idea, ¡de cambiar el nombre de "Calle Palestina" en la ciudad a "Calle Bibas"! Tienes que verlo para creerlo.

Para Milei, esto no es nada inusual. Una de sus actividades más consistentes es emocionarnos una y otra vez. Se paró en la ONU y atacó a la organización antisemita por sus políticas unilaterales, y por el hecho de que países no democráticos califican a otros en temas de derechos humanos. Agita banderas de Israel en manifestaciones contra Hamas, baila con judíos al ritmo de "Am Yisrael Chai" (El Pueblo de Israel Vive), y elabora planes sobre trasladar la embajada argentina a Jerusalén. "Estamos con ustedes en su lucha contra las fuerzas de la oscuridad", le dijo al presidente de la Knesset Amir Ohana, la simple y natural verdad que el presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, nunca pronunciaría.

Stan Polovets, a la izquierda, Cofundador y Presidente de la Fundación Premio Génesis, con el Presidente argentino Javier Milei. (credit: GENESIS PRIZE FOUNDATION)

Y sí, sé lo que dirán, siempre hay escépticos. Algunos dirán que es un presidente excéntrico, impredecible; en su país, algunos lo llaman "El Loco". Nombró a su hermana como "Primera Dama", clonó a su perro fallecido en seis nuevos perros, que él afirma son su gabinete político, se volvió loco en los paneles de televisión en los que participó, apareció en conciertos de rock y fue portero de fútbol.

Pero ¿sabes qué? Así es como los quiero, los moldeadores y constructores del futuro del mundo -coloridos, valientes, originales, rompeconvenciones, sin inhibiciones en la carrera por el bien. Así me gustan: amantes de Israel, honestos y directos, y también impredecibles. Porque, oye: ¿somos predecibles? ¿Es predecible el mundo?

Acabamos de celebrar Purim, época de disfrazarse de otra persona, y esta columna también ha tomado una dirección diferente para la ocasión. Así que, levantemos una taza de mate (la bebida nacional de Argentina), digamos "L'chaim" y deseémosnos a todos tiempos felices como en Purim - con mucho amor por Israel, amor por Argentina y bondad en nuestros corazones.

El escritor es presidente de WIZO.