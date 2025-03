Los israelíes no cuestionaron atacar a Gaza el 7 de octubre, pero ahora sí lo hacen

El 6 de octubre de 2023, Israel estaba tan dividido como siempre.

Decenas de miles de personas se manifestaban contra el plan de reforma judicial del gobierno cada sábado por la noche. Reservistas de la fuerza aérea declararon que no se presentarían para el servicio. Doctores, emprendedores tecnológicos y personas en ascenso hablaban de dejar el país y unirse a grupos de WhatsApp dedicados a ese propósito.

Entonces Hamas invadió, y todo eso -al menos temporalmente- se desvaneció. Cuando el ejército envió avisos de movilización de emergencia, todos respondieron. Incluso aquellos que no fueron convocados se presentaron para repeler al enemigo, expulsarlos al otro lado de la frontera y llevar la batalla hacia ellos.

Esta fue la guerra definitiva de "sin elección". Israel fue atacado de manera brutal y despiadada y no tuvo más alternativa que responder con una fuerza abrumadora. Nadie cuestionó la decisión del Primer Ministro Benjamin Netanyahu de bombardear Gaza por aire y luego lanzar una invasión terrestre. Fue vista como la única acción posible.

Nadie dijo que Netanyahu fue a la guerra por razones políticas, para cambiar el enfoque público del debate sobre la reforma judicial o para sofocar las protestas.

Estaba claro: Israel atacó porque tenía que hacerlo. Los soldados estaban dispuestos a arriesgar sus vidas porque se daban cuenta de que esta era una guerra sin opción: o Israel lucha y gana, o la existencia del país está en peligro. Esa convicción, de que no había motivos ocultos y no había más opción que luchar, era vital y contribuyó a las impresionantes tasas de movilización y éxitos en el campo de batalla.

El sentido de la necesidad ya no es compartido por los israelíes

Pero ahora, mientras Israel entra en una nueva etapa de la guerra, marcada por el bombardeo sorpresa del martes en Gaza, ese mismo sentido de necesidad ya no es compartido universalmente por los israelíes. Como resultado, la unidad nacional que acompañó a las primeras acciones militares en Gaza en octubre de 2023 ya no está presente.

En primer lugar, están los rehenes que han regresado, como Yarden Bibas, instando a Israel a no volver a involucrarse en el combate, sabiendo por experiencia personal que empeorará las condiciones para los 22 a 24 rehenes restantes que se cree que siguen con vida.

Entonces están las familias de los rehenes o al menos algunas de ellas – este no es un grupo monolítico como a menudo se muestra en los medios – que temen que un nuevo enfrentamiento ponga en peligro a sus seres queridos o lleve a Hamas a matarlos.

Y luego están los críticos de Netanyahu – aquellos que siempre asumen lo peor absoluto sobre sus motivos – que están gritando desde cada micrófono y en cada protesta que esta repentina escalada tiene menos que ver con rescatar a los rehenes y más con salvar su gobierno.

Como dijo una familia de rehenes, Netanyahu lanzó esta operación no para devolver a los rehenes, sino para devolver a Itamar Ben-Gvir y su Partido Otzma Yehudit a la coalición. Esa es una grave acusación. Es una cosa que cientos de miles de soldados arriesguen sus vidas para rescatar a los rehenes. Es algo completamente diferente luchar y morir por la supervivencia de una coalición política.

Netanyahu, por su parte, no hizo nada para disipar esta percepción cuando, solo horas después de que comenzaran los bombardeos, finalizó un acuerdo para traer de vuelta a Otzma Yehudit y a Ben-Gvir al gobierno.

Incluso si los dos eventos estuvieran completamente desconectados, la operación en Gaza y el regreso de Ben-Gvir, su sincronización creó la impresión de que estaban relacionados. Los críticos argumentan que los ataques en Gaza tuvieron menos que ver con los rehenes y más con maniobras políticas.

¿Por qué es tan crítica la sincronización? Porque el presupuesto debe ser aprobado antes del 31 de marzo, o el gobierno colapsará.

Sin el apoyo y voto de Otzma Yehudit para el gobierno, Netanyahu tendría una mayoría de 62-58, muy ajustada, especialmente considerando que tres MKs de Agudat Yisrael amenazaron con retener sus votos si el proyecto de ley de conscripción/exención haredi (ultraortodoxa) no se aprueba para entonces.

Traer de vuelta a Ben-Gvir y su partido le da al gobierno un respiro muy necesario. ¿Fue este el cálculo de Netanyahu? No hay forma de saberlo con seguridad. Aquellos inclinados a defenderlo dirán que, por supuesto que no, no arriesgaría vidas para preservar su gobierno. Los menos caritativos dirán que, por supuesto, sí lo haría.

Lo que está claro es que la sincronización no hace nada para fortalecer la unidad nacional o reforzar la idea de que esta operación era inevitable, elementos esenciales al lanzar una importante acción militar. El 7 de octubre, nadie cuestionó las razones de Netanyahu para ir a la guerra. Ahora, muchos lo hacen, minando el sentido de propósito nacional y solidaridad que alguna vez fue tan evidente.