El principal instigador del caos y la desinformación en la historia judía, el primer ministro Benjamin Netanyahu, lanzó otro comunicado en video el sábado por la noche - calificándolo como una "revelación dramática y una presentación de hechos que te impresionará".

Como si algo aún pudiera sorprender a los israelíes después de los desastres que ha orquestado - desde la reforma judicial hasta la catástrofe del 7 de octubre, el saqueo presupuestario y la profundización de la exención de los hombres ultraortodoxos del servicio militar.

Netanyahu solo concede entrevistas a medios extranjeros o a su canal respaldado privadamente, evitando preguntas difíciles, pasando por alto a los medios israelíes y recurriendo a lanzamientos en video - poco más que compilaciones de distorsiones. Entonces, ¿cuál es el supuesto drama esta vez? Analicemos, reclamo por reclamo.

Los hechos sobre Ronen Bar, 'Qatargate' contradicen las afirmaciones de Netanyahu

Netanyahu afirma que su desconfianza hacia el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, "comenzó el 7 de octubre, cuando el jefe de Shin Bet no me 'despertó!!' y creció hasta la remoción de Ronen del equipo de negociación de rehenes". Sin embargo, los hechos lo contradicen. El Shin Bet sí dio la alarma esa noche. A las 3 a.m., emitió una advertencia recibida por las FDI, la Policía de Israel, el Consejo de Seguridad Nacional (que reporta al primer ministro), e incluso el secretario de asuntos de inteligencia de Netanyahu. Se convocó una discusión de alto nivel a las 4:30 a.m., durante la cual Bar instruyó que el resumen fuera transmitido al despacho del jefe de estado mayor de las FDI y al secretario militar del primer ministro.

La verdadera falla del Shin Bet no fue que "no lo despertaran", sino más bien su error de juicio, junto con las FDI, de que Hamas no estaba planeando una invasión a gran escala. Bar ya ha indicado a sus subordinados que no completará su mandato, reconociendo la responsabilidad por el fracaso. Sin embargo, la afirmación de Netanyahu de que "no me despertaron" es demostrablemente falsa. La alerta se emitió según el protocolo, incluyendo a la Oficina del Primer Ministro. Eli Feldstein, sospechoso de Qatargate, llega al Tribunal de Distrito de Tel Aviv, 14 de enero de 2025 (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

La afirmación de Netanyahu de que despidió a Bar y al jefe del Mossad Dedi Barnea por su presunto bajo rendimiento en las negociaciones de acuerdos de rehenes es altamente sospechosa. ¿La realidad? Bar y Barnea, junto a Nitzan Alon, negociaron tanto los acuerdos menores como los principales de rehenes. Precisamente por eso fueron removidos. Desde que Ron Dermer asumió el cargo, no ha sido liberado ningún rehén. El único logro de Dermer fue facilitar negociaciones directas entre EE. UU. y Hamas (¿recuerdas a Adam Boehler?). En su carta de renuncia, Bar insinuó la verdadera razón de su destitución: "Fallé en reconocer", escribió, "que tal vez Netanyahu nunca realmente quiso un acuerdo".

Netanyahu ahora afirma: "Pensé que el mandato de Bar terminaría con la presentación de los informes de la investigación". Sin embargo, esta supuesta creencia no se encuentra en sus declaraciones pasadas. En cambio, en noviembre - después de despedir al Ministro de Defensa Yoav Gallant - la oficina de Netanyahu negó explícitamente cualquier intención de remover a Bar. Entonces, ¿estaba mintiendo entonces o está mintiendo ahora? Lo más probable es que ambos. Netanyahu miente tan fácilmente como respira, siempre adaptando su narrativa para encajar en el momento.

Netanyahu afirma que la decisión del fiscal general de abrir una investigación sobre el caso Qatargate el 27 de febrero demuestra que no fueron "despidos destinados a evitar una investigación, sino una investigación destinada a evitar los despidos". Sin embargo, la cronología contradice esto.

El 10 de febrero, Netanyahu exigió formalmente a Bar que presentara sus investigaciones. Coincidentemente, este fue el mismo día en que Ofir Haddad de Channel 12 reveló que Eli Feldstein, asesor de asuntos de guerra de Netanyahu, había recibido fondos de Qatar. La afirmación de Netanyahu de que sus acciones no estaban relacionadas con el caso Qatargate se desmorona bajo escrutinio.

Más revelaciones muestran que el 9 de febrero, Haddad ya había enviado una consulta a la Oficina del Primer Ministro sobre el financiamiento qatarí de Feldstein. En otras palabras, Netanyahu estaba al tanto del informe explosivo que vinculaba a sus asesores más cercanos con dinero de Qatar antes de emitir su ultimátum a Bar.

Además, para el 15 de febrero, el Shin Bet confirmó públicamente que había comenzado una revisión sobre el caso Qatargate, días antes de que se autorizara oficialmente la investigación. Todo el argumento de Netanyahu se desmorona cuando se compara con esta cronología.

Al final del día, los hechos importan. Catar financió a los asesores de Netanyahu. El dinero fue transferido. El intermediario lo admitió. Feldstein, a través de sus abogados, lo confirmó. El hombre que se desempeñó como portavoz de guerra de Netanyahu durante la guerra fue pagado por Catar.

Mientras tanto, Netanyahu se obsesiona con fechas y teorías de conspiración, ignorando el problema real: ¿Existe algún escenario en el que esto no deba ser investigado? ¿Realmente espera que el público crea que la Fiscal General Gali Baharav-Miara y Ronen Bar conspiraron con el Emir de Catar hace un año para financiar a Feldstein, solo para luego usarlo como palanca para bloquear sus propias destituciones?

La verdad es mucho más condenatoria: la persona que realmente pidió a Catar que financiara operaciones en Medio Oriente no fue otro que Netanyahu mismo. No para financiar a Feldstein, sino para financiar a Hamás. Y esa es la investigación que realmente está desesperado por evitar.