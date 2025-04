El caos en la nominación del jefe del Shin Bet es un síntoma de un problema mayor - editorial

Bueno, hay un nombramiento que no ha envejecido bien.

Aproximadamente 24 horas después de que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu anunciara que el ex comandante de la Marina, VA (retirado) Eli Sharvit, sucedería a Ronen Bar como jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), Netanyahu retiró abruptamente la nominación.

El anuncio del primer ministro revocando la nominación se puede resumir de la siguiente manera: "Gracias, Eli, eres un tipo patriótico, pero he tenido segundas ideas".

¿Y cuáles fueron esas segundas ideas? ¿Qué cambió en un solo día?

Netanyahu no ofreció ninguna explicación, pero las pruebas circunstanciales son reveladoras. Sharvit, como ciudadano privado, firmó una carta abierta a la judicatura poco después de que el gobierno de Netanyahu llegara al poder, instándola a permanecer vigilante. También participó en manifestaciones en 2023 contra el plan de reforma judicial del gobierno.

No era un líder en las protestas, no era un orador, ni llevaba pancartas inflamatorias, simplemente se presentó para manifestarse.

Eso, aparentemente, fue demasiado para algunos dentro de la coalición de Netanyahu. La diputada de Likud, Tally Gotliv, criticó la nominación, preguntándole en un video ampliamente difundido si no había candidatos de derecha que pudieran ocupar el cargo. Y el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu (Otzma Yehudit), dijo que no se gana nada reemplazando a un jefe del Shin Bet con una visión "kapanista" - en referencia al movimiento de protesta anti-Netanyahu - con alguien más con opiniones similares.

Entonces, ¿qué hizo Netanyahu ante este tipo de críticas? ¿Se mantuvo firme con su nominado, a quien caracterizó un día antes como la "persona adecuada para liderar el Shin Bet en un camino que continuará su orgullosa tradición"? BENJAMIN NETANYAHU es muy consciente de la historia y de su lugar en ella. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

No, cedió y retrocedió, un paso preocupante en varios niveles.

Primero, revela un proceso de selección y evaluación profundamente defectuoso. Nombrar al jefe de una de las organizaciones de seguridad más críticas de Israel no es algo trivial, no es algo que se pueda hacer de manera descuidada. ¿La Oficina del Primer Ministro no hizo su debida diligencia? ¿Eran desconocidas sus declaraciones políticas y afiliaciones anteriores? ¿La oficina no examinó completamente el historial de Sharvit?

Entonces vino el giro. A solo horas después del nombramiento, comenzó a filtrarse el "remordimiento del comprador", fuentes cercanas al primer ministro le dijeron a los reporteros que Washington había expresado preocupación por un artículo de opinión que Sharvit, el CEO de una empresa de energía alternativa, había escrito en el diario financiero Calcalist. En ese artículo, criticó duramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por sus políticas energéticas. Se les dijo a los reporteros que Washington estaba descontento con el nombramiento.

Dejando de lado si Estados Unidos debería tener algún tipo de opinión sobre la elección del jefe de seguridad interna de Israel. Y ignorando la improbabilidad de que los funcionarios estadounidenses siquiera notaran este artículo de opinión, a menos que alguien en Jerusalén se lo señalara. ¿No es este artículo precisamente el tipo de cosa que alguien debería haber notado, dadas las estrechas relaciones de Israel con Trump?

Más fundamentalmente, si Netanyahu realmente creía que Sharvit era el mejor candidato, que la seguridad del país estaría bien servida por su liderazgo, entonces ceder ante la presión política es profundamente preocupante. El jefe del Shin Bet es un funcionario público, no un político. No debería tener que superar una prueba de pureza política para servir.

La oposición, también, no se hizo ningún favor en la forma en que manejó toda la saga. El líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, lo criticó de manera reflexiva. Yair Golan, jefe de los Demócratas, elogió a Sharvit en su primera reacción, cambiando de opinión dos horas después y yendo tras Netanyahu por despedir a Bar en primer lugar.

"Una persona bajo investigación", dijo en referencia a Netanyahu y el escándalo Qatargate, "no despide al investigador".

Todo esto es sintomático de un problema más grande: la oposición está tan cegada por la antipatía hacia Netanyahu que, no importa lo que haga o a quién designe, incluso si los intereses del país son genuinamente servidos, ellos se opondrán de manera reflexiva y vehementemente.

Política de pequeño calibre

La forma en que Sharvit fue nominado y luego tuvo su nominación revocada habla de un gobierno consumido por la política a corto plazo. Envía un mensaje de que incluso los nombramientos más sensibles y vitales están sujetos a la política de pequeño calibre y pruebas ideológicas. Y revela una preocupante falla en el funcionamiento de la Oficina del Primer Ministro, una disfuncionalidad institucional acentuada solo por el escándalo en desarrollo de Qatargate.

En un momento en que Israel enfrenta desafíos de seguridad complejos y creciente incertidumbre regional, tal desorden en la oficina del primer ministro es más que lamentable, es imprudente.