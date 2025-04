El renacimiento de Birthright: cómo se ha adaptado el programa tras el 7 de octubre - opinión

Por supuesto, Birthright (conocido en Israel como "Taglit") - el famoso viaje gratuito de 10 días a Israel para jóvenes judíos - nunca "murió" como tal, y por lo tanto no necesita resurrección. Sin embargo, ¡este año - ¡el 25 de Birthright! - marca un tipo de "renacimiento", no obstante.

Desde 1999, Birthright ha estado realizando viajes gratuitos de 10 días, ofreciendo una introducción a Israel y la vida judía. Hasta el momento, más de 900,000 exalumnos de 68 países, además de más de 138,000 israelíes, han participado en sus programas.

Desde ser ridiculizado (demasiado caro, no realista, etc., etc.) cuando fue concebido por el entonces viceministro de Relaciones Exteriores Yossi Beilin en 1994, el impacto en la juventud judía ha sido claro y basado en evidencia. Por un tiempo, el programa parecía tan exitoso que muchos se preguntaban dónde encontrarían estudiantes que aún no hubieran hecho el viaje.

El derecho de nacimiento supera muchos desafíos

Luego llegó el COVID-19. Durante dos veranos, los viajes eran casi imposibles. El impacto duró aún más; en lugar de tener 40,000 exalumnos aún en la universidad para "correr la voz" y "dar fe" de la experiencia, eran muchos menos.

Y luego, cuando las cosas empezaron a reconstruirse, llegó la masacre del 7 de octubre en Israel por parte de terroristas de Hamás. La temporada de invierno 2023-24, que siempre es más pequeña, fue cancelada; la temporada de verano 2024, en medio de la guerra, también fue extremadamente pequeña, por razones obvias.

Mientras asistía a un seminario de preparación de dos días esta semana para guías de Birthright, me sorprendió gratamente saber que a pesar de la guerra y del "matzav" (la situación), más de 9,000 participantes vinieron a Israel en 2024. No está mal dadas las circunstancias. Los números para 2025 parecen aún más altos.

¿Por qué los estudiantes están empezando a regresar a los programas de Birthright? Hay muchas razones. El 7 de octubre y sus consecuencias encendieron la identidad de miles de judíos en todo el mundo y venir a Israel es un resultado natural de ese proceso. Participantes en Birthright Israel (credit: Courtesy Birthright Israel)

Además, desde el debilitamiento de Hamas y Hezbollah, y la destrucción de las capacidades militares de Siria, las cosas en Israel parecen mucho más seguras para los estudiantes judíos - y sus padres.

Una de las mayores razones del regreso de los estudiantes judíos y otros jóvenes es que Birthright en sí mismo ha cambiado. No sorprende, dado que la creación de Birthright en sí misma fue un cambio.

El Dr. Spencer Johnson enseñó al mundo esto en su famoso libro de negocios ¿Quién se ha llevado mi queso? (publicado en 1998, curiosamente, el año antes de que Birthright se lanzara). Sus personajes principales son dos ratones, Sniff y Scurry, que están tan acostumbrados a encontrar queso en el mismo lugar que les cuesta adaptarse cuando ya no aparece.

El mensaje principal del libro es que el cambio es inevitable, y aquellos que se adaptan rápidamente y proactivamente prosperarán; aquellos que se resisten o temen lucharán.

La idea de que el cambio es inevitable y la adaptación es una necesidad se aplica a todas las áreas de la vida, incluida la educación judía. Por esta razón, los viajes de Birthright han cambiado. Ahora incluyen un componente del 7 de octubre, ya que los eventos desgarradores de ese día no pueden ser ignorados.

Además, se están ofreciendo nuevos programas. Los nuevos y crecientes programas de voluntariado de Birthright ahora están atrayendo aproximadamente la misma cantidad de participantes que sus clásicas experiencias de recorrido de 10 días.

El mensaje de Birthright ha cambiado

Lo más importante es que el mensaje mismo de Birthright ha comenzado a cambiar. Por supuesto, nunca hubo un único mensaje de Birthright. Cientos de guías diferentes y miles de grupos diferentes tenían su propia "visión" particular de las cosas. En las numerosas discusiones grupales en los viajes, los participantes compartirían opiniones muy diferentes. Eso es bueno y saludable.

Sin embargo, históricamente, en la mayoría de los grupos, había ciertos temas que aparecían regularmente. Israel como la Nación Start-Up. Israel como la respuesta definitiva al antisemitismo y al Holocausto. Israel como el centro del pueblo judío y de la historia judía.

Tampoco se trataba solamente de Israel. Un tema central era que el judaísmo (y la judaísmo) pertenecen a todos los judíos. Estos temas aún aparecen en los componentes educativos de Birthright, como deberían.

Sin embargo, esta semana me alegré al enterarme de que se ha añadido un nuevo tema al repertorio de enseñanza de Birthright: la resiliencia. El mensaje se centra no solo en la barbarie de Hamas del 7 de octubre, sino en la respuesta heroica de cientos de "israelíes promedio" ese día, y cientos de miles desde entonces. Una nación de ciudadanos resilientes. Una nación de héroes. Una historia de 3,700 años de resiliencia. Un pueblo fuerte, inquebrantable e idealista.

Este mensaje es nacional, histórico, religioso, personal, inspirador y empoderador: el pueblo judío a lo largo de la historia, y en su estado-nación actual, son los maestros, ejemplos y modelos a seguir de resiliencia en el mundo. Nos recuperamos.

Como lo expresó recientemente el Dr. Zohar Raviv, VP de Estrategia Educativa de Birthright: "Debemos ir más allá de la mentalidad de 'Nunca Más' como un mecanismo fundamental de formación de identidad y abrazar un ethos más empoderador y progresista de 'Volver de Nuevo'".

El atractivo de este enfoque es amplio y prometedor. Reconoce el sufrimiento judío pero no está motivado únicamente por él. Sus modelos a seguir no son simplemente víctimas, sino individuos a lo largo de la historia, y hoy en día, que superaron la tragedia para dar a sus familias, comunidades, nación y al mundo.

Es un mensaje que el mundo judío necesita desesperadamente ante el odio abierto, y que los individuos necesitan en sus propias luchas en sus vidas personales.

Demasiado a menudo, la educación judía se ha centrado en la victimización. Directa e indirectamente, la historia estaba sobre la muerte. Con rehenes aún en manos de Hamas en Gaza y Israel aún tambaleándose y sufriendo mucho por la masacre del 7 de octubre, parece difícil, y quizás incluso insensible, ofrecer una narrativa simplista de "todo está genial, Israel es el lugar para estar".

Con el mensaje de resiliencia, tema del seminario Birthright de esta semana, los educadores judíos tienen un nuevo acceso a un tema profundo, auténtico, doloroso, pero inspirador: No solo somos el Pueblo del Libro, sino el Pueblo Que Regresa. Es un mensaje inspirador y empoderador, y solo podemos esperar que, al igual que Am Yisrael e Israel mismo, el Birthright (Re-Nacido) alcance nuevamente sus números previos a la pandemia.

El escritor es un conferencista internacional, autor de ¿Por qué ser judío? y Cómo criar a los niños para AMAR ser judíos, cofundador de Mosaica Press y guía turístico licenciado en Israel.