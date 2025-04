Iraníes en el exilio: Un frente común por la libertad y contra el régimen del Ayatolá

No se equivoquen: el primer día de los últimos días del régimen bárbaro del ayatolá iraní comienza cuando el diverso tapiz que es la diáspora iraní se reúne bajo un mismo techo, y colectivamente interactúa con funcionarios de la administración de EE. UU.

Esta consolidación genuina es precisamente lo que el tirano islámico antiestadounidense Ali Khamenei y su banda de matones terroristas en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica temen más.

¿Cómo lo sabemos? Cuando la diáspora se unió durante las protestas de 2022 "Mujer, Vida, Libertad" en Irán, los operativos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declararon que el régimen "no debería permitir que los iraníes en el extranjero protesten constantemente y envíen mensajes en nuestra contra".

A partir de entonces, el ejército cibernético del régimen y sus peones en línea se esforzaron al máximo para fomentar la división visceral y la toxicidad, esfuerzos que finalmente lograron evitar que los iraníes se movilizaran juntos y se comunicaran coherentemente con los responsables políticos en el extranjero.

Lanzamiento de CPAC

En un artículo publicado el 26 de marzo en The Jerusalem Post, un miembro de la diáspora iraní observó que "durante décadas, los formuladores de políticas occidentales han luchado por interactuar efectivamente con la oposición iraní". No podríamos estar más de acuerdo. Y es precisamente por eso que se lanzó "CPAC para los iraníes en el exilio".

Esta iniciativa de la Coalición de Acción Política Conservadora proporcionará una plataforma inclusiva para que todos los iraníes interactúen entre sí, determinen su propio futuro e interactúen con los formuladores de políticas clave en sus propios términos y con su propia voz, por primera vez. Será como ninguna otra en Occidente: establecida sobre el principio de un absoluto respeto por la historia civilizatoria de Irán, sus fronteras y su estricta integridad territorial. Una mujer posa junto a una bandera iraní y una foto del sha persa Mohammad Reza Pahlavi, durante una protesta el día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania, 17 de febrero de 2023. (credit: REUTERS/WOLFGANG RATTAY)

El énfasis de CPAC para los iraníes en el exilio en la acción colectiva se resume en su principio fundacional de "respeto absoluto por todos esos diversos grupos dentro de la diáspora iraní, asegurando su tratamiento con dignidad y civilidad".

Como tal, aquellos que promuevan el separatismo, la ideología islamista y el terrorismo no serán bienvenidos. Pues es precisamente la coincidencia y armonía de la diáspora iraní, compuesta por opiniones, antecedentes y herencias diversas, lo que más temen el ayatolá tiránico y su régimen.

El príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del fallecido Shah de Irán, declaró en su reciente discurso de Norooz al pueblo iraní: "unámonos decididamente... para lograr esta audaz visión de un mundo sin la República Islámica".

Creemos que el CPAC para iraníes en el exilio marca el comienzo de una nueva era; una en la que la diáspora puede dejar de lado su hostilidad impulsada por el régimen entre sí, y reunirse, encontrarse y hablar, bajo el principio rector único que compartimos: es decir, hacer todo lo que esté en nuestro poder respectivo para poner fin al régimen despótico del ayatolá.

Construyendo Puentes para una Irán Libre

Nuestra esperanza es facilitar una plataforma que reúna a la oposición al régimen tiránico y brinde a los iraníes un espacio para discutir y colaborar, tanto entre sí como con funcionarios de la administración de Estados Unidos, en planes para una Irán post-República Islámica. Y creemos que líderes, figuras prominentes e influyentes como el príncipe heredero pueden, y deben, desempeñar un papel fuerte y productivo en este sentido.

Aquellas personas en la diáspora que dedican su tiempo y energía atacando a sus compatriotas, incluyendo a las valientes mujeres y hombres en Irán, deberían darse cuenta de que solo están haciendo el trabajo de los ayatolás. También deberían apreciar que son pocos en número.

Por otro lado, CPAC para los iraníes en el exilio ya ha recibido un apoyo abrumador de iraníes de todos los orígenes y creencias que reconocen que es el momento de unirse y movilizarse colectivamente contra los ayatolás, y hacerlo en conjunto con la administración del presidente Donald Trump.

El anuncio de la iniciativa de CPAC ya ha causado una gran angustia en la República Islámica, que se encuentra objetivamente en su posición más débil y vulnerable desde 1979. Una ventana de oportunidad única se está presentando para que todos nosotros la aprovechemos.

Como la verdaderamente grande Shahbanu, Emperatriz Farah Pahlavi, ha expresado tan elocuentemente: al final, la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Durante los últimos 46 años, la formidable nación iraní ha sido conducida por la opresión hacia la oscuridad por fuerzas islamistas ocupantes que buscaron impedir la iluminación de la extraordinaria historia, cultura e identidad de Irán.

Estamos seguros de que, en estos tiempos sombríos, la resistencia duradera del pueblo iraní -tanto en casa como en el extranjero- augura la caída de esta empresa cínica. Cuanto antes se una la diáspora iraní, antes se materializará un futuro tan brillante.

Matt Schlapp es el presidente de la Coalición de Acción Política Conservadora (CPAC). El embajador Mark D. Wallace es el director ejecutivo de United Against Nuclear Iran y un ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. El Dr. Thomas S. Kaplan es el presidente y director ejecutivo de The Electrum Group LLC y un empresario y ambientalista estadounidense.