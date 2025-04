La amistad de Trump con Israel es una espada de doble filo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió sus comentarios a la prensa con el primer ministro Benjamín Netanyahu en la Oficina Oval el lunes felicitándose a sí mismo por su amistad hacia Israel.

En una declaración con la que muchos israelíes estarían de acuerdo, dijo: "Somos amigos de Israel, como saben. Diría que soy de lejos el mejor presidente que Israel jamás haya siquiera pensado en ver".

Trump dijo que Israel se encuentra en un vecindario muy difícil y agregó: "Los estamos ayudando y, de la misma manera, ellos nos han estado ayudando mucho". Esa aceptación de reciprocidad, a menudo pasada por alto, es bienvenida.

Cuando llegó el turno de Netanyahu de hablar, también comenzó elogiando la amistad del presidente: "Has sido un amigo notable del Estado de Israel; estás a nuestro lado, eres un gran, gran defensor de nuestras vidas".

Poco después, Trump anunció que Estados Unidos comenzaría negociaciones con Irán el sábado sobre su programa nuclear. Ese anuncio planteó la pregunta: "¿Es así como se comporta el mejor amigo de Israel?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dan la mano durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 7 de abril de 2025. (credit: REUTERS/KEVIN MOHATT)

Netanyahu se enteró de las negociaciones y, aparte de echar un vistazo rápido a sus asesores, ni protestó ni expresó preocupación.

Tanto el anuncio como el silencio del primer ministro revelan lo diferente que es la relación entre Estados Unidos e Israel hoy en comparación con los años de Obama, la última vez que un presidente de Estados Unidos se involucró directamente con los iraníes.

No fue la primera vez que Netanyahu se sentó en la Oficina Oval y escuchó a un presidente de Estados Unidos hablar de negociaciones con Irán. En septiembre de 2013, Netanyahu estaba allí cuando el entonces presidente Barack Obama, después de una reunión con el primer ministro, reveló que Estados Unidos e Irán ya llevaban cinco meses negociando. Esas conversaciones se llevaron a cabo sin el conocimiento de Israel.

Esa secrecía marca una diferencia clave. Obama mantuvo a Israel en la oscuridad, y esas conversaciones finalmente llevaron al acuerdo nuclear iraní de 2015 firmado en contra de los deseos de Israel y a pesar de sus profundas reservas.

Por el contrario, Trump anunció a Israel su intención de negociar con Irán antes de que comenzaran las conversaciones, permitiendo así a Israel tener cierta influencia. Eso representa un cambio significativo y ayuda a explicar la reacción pública contenida de Netanyahu.

Esta vez no hubo fuentes anónimas "de alto rango" informando a los periodistas que involucrarse con Irán ahora permitiría a Teherán salir impune precisamente cuando está en su momento de mayor debilidad militar en años y cuando las capacidades de sus proxies (Hamas, Hezbollah, los hutíes, Siria y milicias iraquíes) han sido severamente degradadas.

Nadie estaba gritando que este era un momento para aumentar la presión, no para la diplomacia. Los "altos funcionarios" no estaban advirtiendo que Irán aprovecharía las conversaciones para retrasar hasta alcanzar un punto de no retorno nuclear o hasta que reconstruyera las defensas aéreas que Israel destruyó el año pasado.

¿Por qué nadie estaba haciendo estos argumentos a Trump?

Ni Netanyahu ni nadie a su alrededor estaba presentando estos argumentos. ¿Por qué no? Porque Trump, a través de numerosas acciones desde que asumió el cargo en enero, se ha demostrado a sí mismo como un firme partidario.

Pero ese apoyo viene con un costo. En este caso, el precio es una pérdida de autonomía. Dado todo lo que Trump ha hecho por Israel, ahora es políticamente impensable para Jerusalén decir "no" a este presidente.

Si Obama o el ex presidente Joe Biden hubieran anunciado conversaciones directas con Irán, Netanyahu y sus aliados habrían criticado la decisión. Pero no con Trump, un recordatorio de que incluso las amistades más cálidas vienen con condiciones. En este caso, esa condición es la incapacidad de objetar.

Se suma a la situación el hecho de que a diferencia de gran parte de los años de Obama, cuando los republicanos controlaban la Cámara de Representantes, el Senado, o ambos, y servían como contrapeso al control demócrata de la presidencia, hoy en día los republicanos controlan tanto la Casa Blanca como el Congreso. Netanyahu no puede ir por detrás del presidente a sus aliados en el Congreso para intentar anular alguna de las políticas de Trump como lo hizo con Obama, porque los republicanos controlan tanto la presidencia como la legislatura.

Una nueva realidad se mostró en la Oficina Oval el lunes: una amistad incondicional del presidente hacia Israel, pero una amistad que viene con un grado de independencia.

Bajo Obama, Netanyahu se resistió - públicamente, en voz alta, repetidamente. Bajo Trump, ese rechazo ha desaparecido, y ese silencio es revelador. Hay enormes beneficios en tener un presidente en Washington que brinde un fuerte apoyo. Pero esos beneficios vienen con un precio: menos espacio para disentir y menos margen para que Israel afirme sus propias líneas rojas cuando difieren de las de Washington.