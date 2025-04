La verdadera libertad esta Pascua significa traer a los rehenes a casa - opinión

Esta Pascua no es solo un recuerdo histórico, es un llamado de atención nacional.

Mientras nos hemos reunido alrededor de la mesa del Seder en la misma noche en que celebramos nuestra libertad, debemos recordar que no somos verdaderamente libres mientras docenas de nuestros hermanos y hermanas, civiles y soldados, permanezcan cautivos en manos de terroristas de Hamas.

Este año, una vez más, la fiesta de la libertad se convierte en una prueba moral, nacional y humana. Pasando la fiesta en la oscuridad, profundos en los túneles de Hamas, se encuentran nuestros héroes secuestrados del 7 de octubre. Mientras recitábamos la bendición shehechiyanu por la fiesta, ellos seguirán privados de luz del día, sometidos a abusos y separados de sus familias. Hamas les niega atención médica, condiciones de vida básicas e incluso el derecho a un signo de vida. Nos impiden saber quién está vivo y en qué condiciones se encuentran.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó el tema durante su reciente reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu, diciendo: "El pueblo israelí quiere, más que nada, traer a casa a los rehenes". Continuó describiendo la fuerte impresión que le dejaron los rehenes que conoció en la Casa Blanca:

"Les pregunté si alguien en Hamas les mostró compasión. Ellos dijeron, 'No, nos golpearon'. Su [de Hamas] odio es inimaginable. Ellos [los rehenes] vivieron el infierno, y aun así, no parecían quebrados. Nunca he visto algo así".

En un año típico, nos preguntamos, "¿Por qué esta noche es diferente?" como parte de una tradición centenaria.

Las fallas de seguridad que permitieron el desastre del 7 de octubre serán investigadas y debatidas. Pero por ahora, nuestra responsabilidad es simple y clara: traer a los rehenes a casa sin demora. Multitudes se reunieron esta tarde en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para conmemorar juntos el Seder de Pascua y mostrar su apoyo a las familias de los rehenes. (credit: Dana Reany)

Nuestra libertad es incompleta mientras un solo rehén esté sentado en la oscuridad de Gaza. La Pascua, la fiesta de la libertad, será vacía si no incluye un firme compromiso con su liberación.

Hamas, una organización terrorista islamista que llama abiertamente a la destrucción de Israel, tiene en sus manos la prueba viva de los arreglos diplomáticos fallidos y la debilidad de la respuesta del mundo libre.

El silencio de la comunidad internacional es una vergüenza. Y las palabras vacías no traen a casa a los rehenes. Solo la acción decisiva, la presión sostenida y la unidad interna lograrán resultados.

Incitación dentro de la academia israelí

Se habla mucho sobre la importancia de la unidad nacional, sin embargo, incluso en medio de la guerra, seguimos escuchando a académicos israelíes incitando contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

La Universidad Ben-Gurion suspendió recientemente al Dr. Sebastian Ben-Daniel hasta nuevo aviso debido a una serie de publicaciones en redes sociales atacando a los soldados de las IDF. En los últimos años, ha publicado numerosas publicaciones anti-Israel bajo el seudónimo "John Brown".

La controversia estalló después de que Ben-Daniel escribiera que los soldados de las IDF están "entrenados para matar". Los estudiantes exigieron su despido en respuesta.

La Universidad Ben-Gurion emitió la siguiente declaración: "La universidad condena y rechaza firmemente los comentarios difamatorios hechos por 'John Brown' contra los soldados de las IDF, especialmente dado que muchos dentro de nuestra comunidad son soldados ellos mismos. Sin embargo, por inquietantes que sean sus declaraciones, no se hicieron en el curso de sus deberes académicos".

Ben-Daniel posteriormente publicó una carta de disculpa a los estudiantes tras una reunión con el rector de la universidad, declarando: "Lamento que la controversia en torno a lo que publiqué en las redes sociales esté afectándolos y haya entrado en el aula en contra de nuestra voluntad".

El movimiento Im Tirtzu respondió: "El profesor no ha retractado sus palabras y solo emitió una disculpa vergonzosa. La suspensión no es suficiente, debería ser despedido".

Mientras tanto, algunos en el ámbito académico continúan apoyando a profesores israelíes que abogan por sanciones contra el estado.

Un ejemplo de esto se dio esta semana, cuando la administración de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en un movimiento inusual, anunció que otorgaría un premio por logros vitalicios a la Prof. Eva Illouz, a pesar de lo que llamó "una interferencia inaceptable" del Ministro de Educación Yoav Kisch en las decisiones del comité de selección del Premio de Israel. Hace dos semanas, Kisch descalificó a Illouz para recibir el Premio de Israel debido a su apoyo en 2021 a una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya en contra de Israel. La universidad enfatizó que la Prof. Illouz, del Departamento de Sociología y Antropología, es un modelo de investigación académica y contribución.

¡Ay de la universidad cuyos miembros del cuerpo docente se comportan de esta manera!

Los rehenes y la Hagadá

El Foro de Familias de Rehenes publicó recientemente un informe detallado de mapeo médico que detalla la deteriorada condición de 24 rehenes retenidos por Hamas en Gaza, resaltando el peligro real e inmediato para sus vidas. El informe incluye un análisis detallado de su salud física y mental al marzo de 2025, basado en testimonios de antiguos rehenes y videos liberados por Hamas. Los autores enfatizaron que la información disponible es solo parcial y no refleja completamente el alcance del sufrimiento y las lesiones sufridas por los cautivos.

También conmovedora es la recién publicada Hagadá de la Libertad, emitida por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Este es el segundo año que el foro lanza una edición especial de la Hagadá de Pascua, llena de historias, testimonios e ilustraciones que transmiten la terrible realidad y angustia de las familias destrozadas por la masacre del 7 de octubre de 2023.

Unas palabras de la conmovedora descripción del Seder del año pasado por Liri Elbeg, que vivió con Agam Berger mientras estaban en cautiverio de Hamas: "Unos días antes de la fiesta, tomé un cuaderno y un bolígrafo e improvisé una Hagadá. Recopilé versículos del libro de oraciones que teníamos, dibujé ilustraciones y añadí canciones de Pascua. En la noche de la fiesta, nos sentamos juntos para una 'cena festiva', hojeamos la Hagadá que había hecho y leímos de ella. Fue un momento de unidad y esperanza entre Agam y yo. A pesar de la dificultad, era importante para nosotros marcar la fiesta y aferrarnos a la creencia de que nuestra libertad llegaría. Esperábamos que la fiesta de la libertad trajera las buenas nuevas de nuestra liberación. Oramos y deseamos el bien. La redención no llegó entonces, pero ese momento nos dio la fuerza para seguir adelante".

Esta semana de Pascua debe convertirse en un evento nacional de protesta moral: No lo olvidaremos. No nos rendiremos. No nos daremos por vencidos. Una nación que abandona a sus hijos e hijas se abandona a sí misma y a su libertad. El pueblo de Israel siempre ha tenido la asombrosa capacidad de resurgir de la destrucción.

Sin embargo, la fe sola no es suficiente. Se requiere acción: un impulso coordinado para ejercer una verdadera presión internacional, sanciones severas contra los partidarios de Hamas y el uso de todos los mecanismos legítimos de poder, diplomáticos, económicos y militares.

Esta Pascua será una verdadera prueba de nuestra resistencia nacional. Este no es el momento para declaraciones vacías. Esto es un llamado a despertar.

Este año, no nos conformaremos con decir, "El próximo año en la Jerusalén reconstruida".

Este año, exigimos la libertad para los rehenes.

El escritor es el CEO de Radios 100FM, cónsul general honorario, vice decano del Cuerpo Consular, presidente de la Asociación de Comunicaciones de Radio de Israel y ex corresponsal de televisión de NBC.