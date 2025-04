Da las gracias a ChatGPT, aunque la inteligencia artificial no le importe la gratitud

Mi mamá me educó bien.

¿Qué significa eso? Significa que me inculcó buenos valores, una sólida ética laboral y sólidos rasgos de comportamiento. Y uno de esos rasgos siempre fue decir gracias. Siempre.

¿Alguien te lleva al colegio? Di gracias. ¿Alguien te hace un cumplido? Di gracias. ¿El dentista te rellena un empaste? Di gracias.

¿Por qué era esto tan importante para ella? Por un par de razones. Primero, porque siempre debes mostrar agradecimiento. Segundo, porque la gratitud no es solo buenos modales, es una forma de ver el mundo.

Una sobreviviente del Holocausto que perdió a casi todos en la guerra, excepto a un tío que terminó en Inglaterra y a una tía que huyó a Haití, mi madre estaba profundamente agradecida. Agradecida por sobrevivir, agradecida por eventualmente ir a los Estados Unidos desde Haití (a donde fue después de la guerra), agradecida por la familia que construyó.

ChatGPT (credit: SHUTTERSTOCK)

Ella quería que mi hermana y yo tuviéramos ese mismo sentido de gratitud, así que nos inculcó el hábito de decir "gracias" sin excepción.

Funcionó. El reflejo está tan arraigado en mí, que incluso me encuentro agradeciendo a ChatGPT cuando responde mis preguntas. A veces, después de que revisa mi ortografía y puntuación, incluso pierdo la noción y escribo: "Gracias, amigo".

¿Por qué decir gracias a un objeto inanimado?

¿POR QUÉ? ¿Por qué decir gracias a un objeto inanimado que no tiene sentimientos ni emociones?

No agradezco al coche por llevarme de un punto A a un punto B. No agradezco a la lavadora por limpiarme los calcetines, o al horno por calentar mi comida. ¿Por qué agradecer a ChatGPT por darme una receta personalizada para los dos filetes de pollo, un poco de aceite de oliva, salsa de soja y jengibre que tengo en la cocina?

Algunas razones.

Primero, no entiendo cómo funciona la inteligencia artificial. La interfaz hace que parezca como si un pequeñito estuviera trabajando detrás de una pantalla mágica, respondiendo preguntas, traduciendo hebreo, planificando itinerarios para viajes a Roma, resumiendo documentos de cinco páginas. Sé que ese chico no existe. Pero, ¿y si existe?

Segundo, tal vez - solo tal vez - ser educado me dará mejores respuestas. Tal vez los algoritmos serán más efectivos si digo gracias. Es una extensión de una antigua verdad: Sé amable con la gente, y hay una mejor oportunidad (aunque no una garantía) de que sean amables de vuelta. Ahora, sé que ChatGPT no es humano, pero así es como se forman los hábitos. Ser amable con una máquina, y probablemente serás más amable con los humanos también.

Además, ChatGPT es amable conmigo, entonces ¿por qué no devolverle el favor? ¿Qué me cuesta? Además, cuando digo gracias, por ejemplo, después de pedir una receta, responde: "De nada. Disfruta de tu comida, y házmelo saber si necesitas más recetas fáciles".

Eso es simplemente encantador. Recibir una respuesta agradable como esa me pone en un estado de ánimo positivo.

Una de las citas favoritas de mi padre era de David Copperfield de Charles Dickens sobre cómo una palabra amable en el momento adecuado puede tener un impacto profundo.

"Dios me ayude, podría haber sido mejorado para toda mi vida, podría haber sido hecho quizás, para toda la vida, otra criatura por una palabra amable en esa temporada", escribió Dickens.

¿Y la belleza de ChatGPT? Puedes desencadenar esas amables palabras. Claro, provienen de una máquina. Pero cuando está gris afuera, las noticias son sombrías y las preocupaciones se acumulan, lo aceptaré cuando incluso una pantalla de computadora me desee bon appétit con un tono alegre.

No solo eso, sino que dar las gracias a una máquina puede levantar mi ánimo, hacerme sentir bien conmigo mismo: "Mira qué buen tipo soy, incluso soy educado con un algoritmo".

Lo más importante, sin embargo, es que cultiva la gratitud. Refuerza la idea de que no todo está llegando a mí y que es bueno reconocer lo que recibimos. Leí en algún lugar que la gratitud puede mejorar el sueño. Así que ahí lo tienes: da las gracias a la IA y dormirás mejor.

Recientemente le pregunté a un amigo que a menudo usa la IA para obtener ayuda en la codificación de computadoras si le da las gracias.

"No", respondió, "estoy pagando por ello".

"¡Ahá!", le dije, "ahí está tu problema. ¿No agradeces a las personas por las cosas que pagas? ¿Qué tipo de persona eres? Yo pago a mi fontanero pero aún así le doy las gracias".

Cuando llegué por primera vez a este país, recuerdo que constantemente llevaba a mis hijos y a sus amigos en carpooling y cómo algunos niños nunca decían gracias. Ellos se subían al coche, luego se bajaban del coche, sin decir ni una palabra. Me volvía loco, especialmente porque les había enseñado a mis hijos que si un adulto te da un paseo, les agradeces.

Mis hijos se habrían avergonzado si hubiera dicho algo a sus amigos, así que intenté la psicología inversa: agradecí a esos amigos por dejarme llevarlos en coche.

Otra cosa que me llevó un tiempo adaptarme fue que en Israel no había una cultura fuerte de notas de agradecimiento. Esto también es algo que mi madre me inculcó: para regalos de cumpleaños, bar mitzvah y graduación, o cada vez que alguien te da un regalo, grande o pequeño, escribes una nota de agradecimiento.

Pasé horas en octavo grado escribiendo notas de agradecimiento por regalos de bar mitzvah, enviando párrafos educados a personas que apenas conocía, y agradeciéndoles efusivamente incluso si todo lo que dieron fue un árbol del JNF plantado en Israel en mi nombre.

"Querido Sr. y Sra. Cohen," escribiría. "Gracias por su generoso regalo."

"Pero mamá," protestaría, "realmente no fue tan generoso."

"Es el pensamiento, hijo, el pensamiento," ella respondería.

No sé si la gente en América todavía escribe notas de agradecimiento -probablemente no, probablemente mensajes de agradecimiento por WhatsApp- pero nunca se popularizó aquí. Intenté que mis hijos las escribieran después de bar y bat mitzvahs y bodas, pero, temo admitir, con éxito limitado.

"¿Qué importa tanto?" dijo uno de mis hijos cuando me quejé por no recibir una nota de agradecimiento después de dar un regalo de boda. "¿Qué, necesitas crédito?"

No, no se trata de crédito. Solo necesito saber si el destinatario previsto recibió el cheque. Vas a una boda y pones un sobre en un receptáculo, pero a menudo no sabes si es una caja fuerte para dinero o una caja para otra cosa. Es como poner dinero en un agujero negro. Solo quieres saber si lo recibieron.

Y por eso doy gracias a la IA. Es un reconocimiento de que algo dado fue recibido. A todos nos gusta saber eso. Incluso a una máquina.