Trump traiciona a Netanyahu: Cambio de prioridades entre Arabia Saudí e Irán

Apenas el presidente Donald Trump presumió que líderes mundiales estaban haciendo fila para "besarle el trasero" por un acuerdo de aranceles, el primer ministro Benjamin Netanyahu subió a un avión y voló de Budapest a Washington para ser el primero en anunciar que Israel levantaba todos los aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos.

En lugar de eliminar los aranceles sobre Israel (que son más altos que los de Irán; sin aranceles sobre Rusia o Corea del Norte) y tener una sesión estratégica en la Oficina Oval para destruir las instalaciones nucleares de Irán, el líder israelí recibió un golpe sorpresa. Había sido convocado para ser informado de que Estados Unidos e Irán estaban a punto de comenzar negociaciones sobre un acuerdo nuclear sin él.

La última vez que un presidente celebró negociaciones nucleares con Irán, Netanyahu enloqueció. Esta vez, se mantuvo en silencio. Sabía lo que había sucedido en febrero cuando otro líder extranjero judío había estado en la Casa Blanca y no se había humillado.

Trump entregó su impactante noticia con Bibi sentado junto a él, donde no podía objetar; fue una advertencia de no intentar hacerle a este presidente lo que Netanyahu había hecho al presidente Barack Obama cuando ese presidente demócrata mantenía conversaciones con Teherán.

Debe haberse sentido traicionado, sabiendo cómo él y Trump habían atacado ferozmente a Obama por su acuerdo iraní de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto. Trump lo desechó tres años después, en gran parte por instigación de Netanyahu. Ahora, en la semana antes de Semana Santa, parece ser tiempo de resurrección.

En 2015, Netanyahu movilizó a las fuerzas anti-Obama - el Presidente de la Cámara, sus tropas republicanas y el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC) - y lideró personalmente el cabildeo en contra del JCPOA. La peligrosamente profunda inmersión de Netanyahu en la política partidista estadounidense causó un daño duradero al apoyo de Israel entre los demócratas y muchos judíos estadounidenses. El PRESIDENTE de EEUU, Donald Trump, habla mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu mira en la Casa Blanca el lunes. (credit: KEVIN MOHATT/REUTERS)

Esta escisión solo ha empeorado, dejando pocas esperanzas de que intenten ayudar a Netanyahu a bloquear un acuerdo entre Trump e Irán.

AIPAC ha sido durante años el fiel socio de Netanyahu en liderar la lucha contra Irán. ¿Estará dispuesto el lobby republicano a enfrentarse a una administración MAGA si el próximo acuerdo no cumple con sus demandas de larga data? Se espera una segunda ronda de conversaciones con Irán este fin de semana en Roma. Los objetivos de Trump siguen cambiando y están garantizados a desagradar al maximalista Netanyahu.

Steve Witkoff, el enviado especial de EE. UU. para el Medio Oriente, parece estar modificando constantemente los parámetros estadounidenses sobre un posible acuerdo. A veces se trata del desmantelamiento total de todas las actividades nucleares, de misiles estratégicos y de terrorismo de Irán; luego es algo pero no todo. Va y viene en cuanto al enriquecimiento de uranio, insiste en que no haya armamentismo, pero no está claro sobre los misiles. Su objetivo, dice, es un "marco para la paz, estabilidad y prosperidad en el Medio Oriente", lo que sea que eso signifique.

Witkoff está llevando a cabo un acto de equilibrio

Irán es solo una parte del portafolio de Witkoff; él también es el hombre de Trump para resolver las guerras entre Ucrania-Rusia e Israel-Hamas. No tiene experiencia diplomática; su principal calificación, al parecer, es casi 40 años como amigo de Trump, compañero multimillonario desarrollador de bienes raíces y compañero de golf.

Trump tiene sus propias prioridades. Está apurado, menos preocupado por el contenido que por los derechos de alarde. Necesita una victoria en política exterior tras sus desastrosas guerras comerciales y su fracaso en cumplir sus promesas de poner fin a las guerras en Ucrania y Gaza en el primer día y traer a casa a los rehenes israelíes.

Puedes apostar que cualquier acuerdo que firme con su omnipresente marcador Sharpie, independientemente del contenido, lo declarará como el mayor logro diplomático de la historia humana. También es personal porque está obsesionado con tratar de superar a Obama, quien negoció el acuerdo ahora suspendido.

El momento parece adecuado para Irán y Estados Unidos, gracias a la política interna de Teherán. La economía de Irán está en serios aprietos, las protestas públicas se están extendiendo, y hay temor de que el régimen pueda ser derrocado. Los principales clientes de Teherán ya no son una amenaza significativa para Israel, que dañó gravemente sus defensas aéreas y otros activos.

Pero los iraníes tendrán muchos problemas para confiar en el hombre que rompió su último acuerdo con Estados Unidos y apretó el tornillo de las sanciones.

Trump ve las vulnerabilidades de Irán como una apertura para hacer un trato y pasar a otra cosa; la atención prolongada no es la fortaleza de este presidente. Netanyahu ve un momento para dar un golpe fatal, preferiblemente con ayuda estadounidense.

Esa no fue la única mala noticia para Bibi. También se enteró de que Trump está preparando para firmar un acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita que no estará vinculado a la normalización de relaciones con Israel, una de las prioridades más altas del primer ministro.

Bajo negociaciones iniciadas por la administración Biden, el deseo de los sauditas de obtener ayuda para desarrollar una industria nuclear civil y adquirir garantías de seguridad estadounidenses estuvo vinculado a relaciones diplomáticas con Israel. También se consideró necesario para obtener la aprobación del Senado para cualquier tratado de defensa formal.

Todo esto se desmoronó después del 7 de octubre, cuando los sauditas agregaron demandas inaceptables para Netanyahu, comenzando con la creación del Estado palestino.

Esperen que Trump anuncie ese acuerdo nuclear el próximo mes cuando vaya a Arabia Saudita en el primer viaje al extranjero de su segundo mandato (como lo fue en su primer mandato). Puede que haga una parada en Israel de camino a casa, pero eso aún no se ha anunciado.

Trump probablemente querría hacer una parada en Teherán en un movimiento dramático no muy diferente a su histórico, pero poco productivo, viaje a Corea del Norte. Pero es poco probable que sea bienvenido allí, y sin duda ningún acuerdo nuclear sustantivo estaría listo para su rotulador para entonces. Irán juega un juego largo; Trump tiene prisa por tuitear.

El escritor es un periodista con sede en Washington, consultor, lobista, y ex director legislativo del Comité de Asuntos Públicos de Israel-Americano.