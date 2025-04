Arabia Saudita y los Acuerdos de Abraham: la normalización con Israel es del mejor interés de Riad

El presidente francés Charles de Gaulle afirmó famosamente que "los países no tienen amigos, los países tienen intereses". Ahora parece plausible que Arabia Saudita e Israel tengan intereses mutuamente beneficiosos que eran inimaginables en el pasado. Analicemos la historia reciente y la situación actual con respecto a Arabia Saudita.

A partir de 1902, Abdul Aziz bin Saud, conocido como Abdulaziz, y sus seguidores capturaron Riad, y luego comenzaron a conquistar clanes y tribus en toda Arabia. Su modus operandi era casarse con una joven de cada tribu que conquistaba. De esta manera, unió a las tribus conquistadas en la Casa de Saud. Terminó casándose con 22 mujeres y tuvo 45 hijos y un número desconocido de hijas. De acuerdo con las leyes del Corán, nunca tuvo más de cuatro esposas al mismo tiempo.

En septiembre de 1932, Abdulaziz cambió oficialmente el nombre de Arabia por el de Reino de Arabia Saudita y se declaró a sí mismo rey. El reino es oficialmente un Estado islámico sunita con el Corán como su constitución. Permanece como una monarquía absoluta sin elecciones.

En 1932, el país tenía una población de aproximadamente 2.8 millones de habitantes y era uno de los países más pobres de la Tierra. La mayor parte del país era un desierto estéril. La esperanza de vida estaba en los 40 años y la mayoría de la población era analfabeta. El país enfrentaba una grave crisis financiera, exacerbada por la Gran Depresión que comenzó en 1929 y resultó en que menos del 10% del número normal de musulmanes realizaran el Hajj en los años siguientes. Para 1932, el Reino de Arabia Saudita estaba prácticamente quebrado. Jack Philby propuso una solución.

Cómo Arabia Saudita se convirtió en una nación próspera

Philby nació en 1885. Era brillante en idiomas y estudió lenguas orientales en la Universidad de Cambridge. En noviembre de 1917, fue enviado a Riad como jefe de una delegación británica de cuatro personas para encontrarse con Abdulaziz. Llegó a Riad cruzando el desierto árabe en camello. Philby conoció a Abdulaziz y quedó muy impresionado con él. Regresó a Inglaterra y se sintió desilusionado con el cristianismo y su vida. Se divorció de su esposa, se convirtió al islam y se fue a vivir a Arabia. Hablaba árabe con fluidez y cambió su nombre a Sheik Abdullah. Se casó con una mujer saudí y se convirtió en asesor de Abdulaziz. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, habla con el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, durante la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Riad, Arabia Saudí 9 de diciembre de 2018. (credit: BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT/HANDOUT VIA REUTERS)

En 1932, aconsejó a Abdulaziz que la mejor manera de resolver el problema financiero de Arabia Saudita era vender los derechos para explorar petróleo en Arabia Saudita a los estadounidenses, siempre y cuando los pagos se hicieran por adelantado para sostener el reino. Aconsejó a Abdulaziz que ofreciera a Standard Oil of California, conocida como SOCAL, los derechos para explorar petróleo en Arabia Saudita. El acuerdo le pareció atractivo a Abdulaziz y fue debidamente firmado.

Lo que el Sheik Abdullah no reveló fue que estaba empleado por SOCAL y se le había prometido un bono si lograba cerrar el trato. Resultó ser un acuerdo épico tanto para el reino como para SOCAL. En 1938, se descubrieron las mayores reservas de petróleo del mundo bajo el vasto desierto de Arabia Saudita. Fue el comienzo de grandes inversiones estadounidenses en Medio Oriente. Varias décadas después, los enormes ingresos por la venta de petróleo transformarían a Arabia Saudita en uno de los países más ricos del mundo.

En 1953, Abdulaziz, el fundador de Arabia Saudita, murió. En su testamento, estipuló que el hijo sobreviviente de mayor edad en el momento de su muerte le sucedería y se convertiría en rey, y eso continuaría hasta que todos sus hijos estuvieran fallecidos. El rey Salman, el actual rey de Arabia Saudita, es el último hijo sobreviviente de Abdulaziz. Él tiene 89 años. Hace cinco años, nombró a su séptimo hijo, Mohammed bin Salman, como el gobernante de facto del Reino de Arabia Saudita. Es conocido como MBS y ahora tiene 39 años.

A menos que ocurran circunstancias imprevistas, es muy probable que MBS sea el próximo rey de Arabia Saudita y lo sea durante décadas. Ha indicado que quiere trazar un futuro diferente para Arabia Saudita que sus predecesores. Él comprende que el mundo está cambiando rápidamente y que depender únicamente del petróleo para mantener un futuro próspero para Arabia Saudita no es sabio ni sostenible a largo plazo.

Los ciudadanos saudíes no pagan impuestos sobre la renta, reciben servicios médicos gratuitos, educación primaria y universitaria gratuita, y reciben asignaciones mensuales del gobierno.

¿Qué podría salir mal? Vamos a analizar más de cerca la situación.

Cambio climático y energía verde: Por qué la prosperidad continua de Arabia Saudita es incierta

El mundo se ha dado cuenta del efecto devastador del cambio climático y está promoviendo formas alternativas de energía para reducir las emisiones de carbono. Reino Unido ha prohibido la venta de nuevos automóviles de gasolina y diésel a partir de 2030, y la Unión Europea ha hecho lo mismo a partir de 2035. En Noruega, el 88.9% de los automóviles nuevos vendidos en 2024 eran vehículos eléctricos. Está claro que el movimiento lejos de los combustibles fósiles está ganando impulso en todo el mundo.

El crecimiento de la energía solar, la energía eólica y otras formas de energía ahora son ubicuas en el mundo. La mayor fuente de electricidad en Francia proviene de 18 plantas nucleares. Mini centrales nucleares que se consideran más seguras están en etapas de planificación. El presidente Donald Trump está promoviendo un aumento en la producción local de petróleo mediante perforación y fracturación hidráulica. Esto tiene el potencial de convertir a Estados Unidos de un importador de petróleo en un exportador de petróleo. Se han descubierto nuevos yacimientos de petróleo y gas en varias áreas del mundo. Si la demanda de petróleo disminuye y la oferta aumenta, es claro que el precio del petróleo disminuirá.

MBS se ha dado cuenta de que Arabia Saudita, con 38 millones de habitantes, no puede seguir confiando únicamente en la producción de petróleo para un futuro próspero. Está promoviendo lo que se llama Visión 2030 para Arabia Saudita. La Visión 2030 tiene como objetivo diversificar económicamente, socialmente y culturalmente a Arabia Saudita para tener un mejor futuro a largo plazo para el país. Israel puede desempeñar un papel importante en cumplir esa visión.

Cómo Israel puede ayudar a Arabia Saudita a lograr un futuro más brillante

Israel es conocido como la Nación de las Start-Ups. Pensar de forma innovadora está en el ADN de los israelíes y ha sido el corazón del excepcional crecimiento y éxito de Israel. Israel es un poderoso centro de innovación, propiedad intelectual e ideas. Ha hecho florecer el desierto. Ha revolucionado la producción agrícola con riego por goteo y reciclaje de aguas residuales. Tiene experiencia en proporcionar agua potable a través de la desalinización e incluso de extraer agua potable del aire. Además, Israel es un líder innovador en ciberseguridad, alta tecnología, el campo médico y muchas otras áreas.

Israel está idealmente ubicado geográficamente para proporcionar a Arabia Saudita una ruta alternativa para exportar petróleo mediante el uso de un oleoducto desde Eilat hasta un puerto israelí en el Mar Mediterráneo. Desde allí, el petróleo puede ser enviado a su destino final. Esto podría evitar el control iraní de las actuales rutas marítimas utilizadas por Arabia Saudita. Israel ha producido soluciones innovadoras a problemas similares a los que enfrenta Arabia Saudita.

Israel también es una formidable potencia militar con capacidades militares probadas en batalla que se extienden mucho más allá de sus fronteras. Un factor importante es que Israel no tiene disputa fronteriza con Arabia Saudita. Israel puede ser un excelente socio para Arabia Saudita, y Arabia Saudita puede ser un socio que cambie el juego para Israel. En resumen, los dos países pueden beneficiarse enormemente el uno del otro.

La gran pregunta es si MBS está dispuesto a trazar un futuro que incluya unirse a los Acuerdos de Abraham. Ha indicado que la formación de un estado palestino es un requisito previo para que esto suceda. Israel es poco probable que esté de acuerdo con esto. Sin embargo, la política es el arte de acordar compromisos. Todo es posible cuando participan personas con visión y coraje. Arabia Saudita es el guardián de las ciudades sagradas musulmanas de La Meca y Medina y necesita ser considerado digno de esa posición. Unirse a los Acuerdos de Abraham tendría que ser negociado habilidosamente para ser aceptado por el mundo musulmán.

Es hora de que Arabia Saudita informe a los palestinos que no pueden ser un impedimento para el progreso para siempre, y que necesitan internalizar que la resolución de la Liga Árabe aprobada en 1967 en Jartum, conocida como la Resolución de los Tres Noes - "No paz con Israel. No negociación con Israel. No reconocimiento de Israel" - terminó cuando el presidente egipcio Anwar Sadat firmó un tratado de paz con Israel en 1979 y ya no es aplicable.

Si Arabia Saudita se une a los Acuerdos de Abraham, sería una señal de un nuevo y valiente Medio Oriente, donde la paz y la prosperidad entre judíos y árabes pueden convertirse en la nueva norma. Sería un hito notable en la historia y el avance de la humanidad, y un futuro mejor para todo el Medio Oriente.