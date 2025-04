¿Quién mató a Jesús? No fueron los judíos

¿Otra vez esto?

Habiendo crecido en los años después de Nostra Aetate - el documento del Vaticano que rechaza la acusación tradicional de que los Judíos fueron responsables de la muerte de Jesús - asumí que era un asunto resuelto.

Pero apenas este mes, un importante organismo que establece el calendario litúrgico para varias iglesias mayormente protestantes dijo que una "interpretación errónea común de la historia del Evangelio" fomentaba un sesgo anti-judío.

La Consulta sobre Textos Comunes, o CCT, recomendó modificaciones al ciclo de lecturas que disiparían la nociva noción de que "Jesús murió debido al comportamiento de personas judías no cristianas, en lugar de debido a las decisiones de los funcionarios romanos o a la pecaminosidad de toda la humanidad".

Aparentemente, la acusación de que los Judíos mataron a Jesús es en sí misma la difamación que no morirá. A principios de este mes, un columnista de un periódico en el norte de Nueva York se refirió casualmente a los "Líderes Judíos" que persiguieron a Jesús en un artículo criticando a los críticos del Presidente Trump. El año pasado, la republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene intentó sabotear un proyecto de ley contra el antisemitismo que pensaba que impediría la enseñanza del "evangelio" de que "los Judíos" entregaron a Jesús a sus crucificadores. Un mes después, el jugador de la NFL Harrison Butker dio un discurso de graduación en el que se quejó, "El Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley en el que afirmar algo tan básico como la enseñanza bíblica de quién mató a Jesús podría llevarte a la cárcel".

Tal insistencia en el cargo de "deicidio" - que durante siglos convirtió el período de Pascua y Pascua en temporada abierta contra los judíos - ha mantenido ocupados a los académicos. Este mes, el historiador Nathanael Andrade aporta con un nuevo libro, "Matando al Mesías: El Juicio y Crucifixión de Jesús de Nazaret". En él, Andrade, un estudioso del mundo greco-romano, argumenta que los autores de los Evangelios reescribieron la historia para eximir a los romanos de culpa, y trasladaron la culpa de la ejecución de su mesías a las autoridades judías a cargo del Templo en Jerusalén. Ilustración de Jesucristo saliendo de su tumba en Jerusalén. (credit: PIXABAY)

En el Nuevo Testamento, me dijo Andrade, Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea que sentencia a Jesús a muerte, "es más o menos retratado como creyendo en la inocencia de Jesús, mientras que el sumo sacerdote (Kohen haGadol en hebreo) lo lleva a él por celos, envidia u hostilidad". Para cuando llegas al Evangelio de Juan, los verdugos de Jesús son presentados como "los judíos", mientras Pilato carece de la determinación para enfrentarse a la multitud y "básicamente ejecuta a un hombre inocente".

Un profesor de historia en la Universidad de Binghamton, Andrade se basa en el trabajo de académicos que han utilizado las herramientas del historiador para interrogar una historia que combina tanto la historia como la creación mítica religiosa. Incluyen a Paul Winter en "En el juicio de Jesús" (1961), a Paula Fredriksen en "Cuando los cristianos eran judíos" (2018) y a Helen Bond en "El juicio y la muerte de Jesús" (2024).

Andrade fundamenta su relato correctivo en su conocimiento del derecho romano y los precedentes, señalando que sería muy inusual para un gobernador en la época de Pilato considerar a un sospechoso inocente y, sin embargo, condenarlo a una forma particularmente cruel y humillante de castigo capital.

Tanto los judíos como los romanos ciertamente veían a Jesús como un alborotador. Los Evangelios representan a Herodes Antipas, el agente judío de Roma en Galilea, como un crítico furioso de este rabino renegado. En cuanto a los romanos, es posible que no creyeran que Jesús estuviera involucrado en una insurrección armada, pero aún lo consideraban una amenaza.

"Está imaginando realmente un reinado de Dios que va a subvertir el orden gobernante y la jerarquía socioeconómica", dijo Andrade. "Y cuando está predicando en el Templo, hay un potencial para que sus palabras sean lo suficientemente incendiarias como para provocar un estallido de violencia".

Entendiendo a los Romanos

Para entender cómo las autoridades romanas habrían tratado a un disidente como Jesús, Andrade recurrió a un relato histórico de un juicio que tuvo lugar unos 30 años después de que Jesús fuera ejecutado. En ese episodio, los sacerdotes del Templo entregan a un hombre que ha estado agitando contra el liderazgo del Templo y los romanos. Los romanos lo encuentran culpable, pero en lugar de ejecutarlo lo azotan severamente y lo dejan ir.

Para Andrade, eso sugiere que los romanos tomaban en serio los crímenes de sedición, y hace más plausible que Pilato considerara a Jesús igualmente culpable. Si bien la sentencia de muerte para Jesús fue severa, eso podría sugerir que Pilato era duro, no un títere de los judíos.

En cuanto a por qué los Evangelios, escritos entre los años 70 d.C. y 110 d.C., culparían a los judíos e insistirían en que Pilato creía que Jesús era inocente, Andrade postula que los autores no solo eran hostiles hacia los judíos que no aceptaron a Jesús como su mesías, sino que también esperaban ganarse el favor de las autoridades romanas que aún estaban a cargo de Judea.

"Andrade dijo: 'Están argumentando que los seguidores de Jesús realmente no son sediciosos, no deberían ser procesados, cumplen con la ley'. Los Evangelios posteriores se vuelven 'cada vez más vocales sobre la inocencia de Jesús', insistiendo en que Pilato también pensaba así.

Andrade reconoce que es un erudito de la antigüedad romana, y no un experto en los siglos posteriores en los que la iglesia original y sus muchas ramas usaban la acusación de deicidio para justificar la persecución de los judíos. 'Pero creo que sirve varios propósitos en la iglesia primitiva, que tienen un Nuevo Testamento que supera a la Biblia hebrea, y que aunque hay un origen compartido, Jesús como un salvador divino no fue aceptado por la gente de su propia comunidad y los ojos de la iglesia primitiva', dijo.

Esa interpretación de la historia de Jesús persiguió a los judíos durante casi dos milenios, como admitió el Vaticano en Nostra Aetate, y la CCT explicó este mes. 'Esta mala interpretación ha sido utilizada a su vez para apoyar la discriminación y la violencia contra los judíos. Aún inspira acciones antisemitas hasta el día de hoy', dijeron los autores de la consulta. 'Esto es algo por lo que los cristianos deben arrepentirse. Debemos reconocer cómo nosotros y los miembros de la iglesia antes que nosotros hemos discriminado y maltratado a los judíos. Necesitamos buscar formas de enmendar nuestra comprensión personal y comunitaria de las Escrituras que moldea nuestras actitudes y comportamientos hacia el pueblo judío.'"

Andrade, quien fue criado católico, espera que su libro se convierta en parte del proceso de arrepentimiento.

"Ciertamente quiero que el libro niegue esa percepción muy dañina," dijo. "Puede que no sea tanto parte del discurso principal como solía ser, pero existe de una manera que genera mucha preocupación. Me gusta pensar que si mi trabajo tiene un impacto, es para argumentar en contra del odio motivado étnica o religiosamente en general, y en particular en lo que se refiere a cristianos y judíos."

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de JTA o de su empresa matriz, 70 Faces Media.