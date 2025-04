El mundo occidental quiere mantener débil a Israel

Tengan cuidado del discurso diplomático occidental que se está desarrollando en Nueva York, París y en otros lugares, que ve a Israel como un problema global porque se ha vuelto demasiado fuerte, demasiado "hegemónico" en sus ambiciones, demasiado "agresivo" en sus acciones militares, demasiado "dominante" al reajustar la situación estratégica regional. Demasiado exitoso en su defensa.

En cambio, Israel debería ser "considerado" por Occidente, es decir, restringido, limitado, cercado, humillado. Todo esto para corregir la "actual asimetría de poder" en Medio Oriente (una vez más, refiriéndose a un exceso de poder israelí, en comparación con el poder iraní y turco, por ejemplo) - una situación que "tarde o temprano conducirá a más confrontaciones, violencia y terror".

En otras palabras, a Israel no se le debe permitir ganar tanto. Esto sería perjudicial para los intereses estadounidenses y occidentales.

El presidente Emmanuel Macron de Francia dijo de manera muy sucinta esta semana al afirmar que Israel "tiene derecho a defenderse, pero dentro de proporciones" (se asume que proporciones limitadas con las que se siente cómodo).

Sus funcionarios luego pasaron rápidamente a reafirmar la necesidad de fortalecer la Autoridad Palestina, reconstruir Gaza y avanzar hacia la creación de un estado palestino, mientras instaban a Israel a retirarse militarmente de Siria, Líbano y Gaza.

Y la Unión Europea anunció una financiación de $1.8 mil millones en los próximos tres años para la Autoridad Palestina. El presidente francés Emmanuel Macron visto en el Palacio del Elíseo en París, Francia, 14 de abril de 2025 (credit: REUTERS/GONZALO FUENTES)

El hecho de que Macron y la izquierda política en Occidente no hayan aprendido nada de los ataques a Israel del 7 de octubre de 2023 (y el apoyo de Mahmoud Abbas a los mismos) es decepcionante pero no sorprendente.

Lo que es más desalentador e incluso enfurecedor es el intento de deslegitimar la doctrina de defensa de Israel reafirmada de forma preventiva y preventiva al degradar las capacidades y amenazas del enemigo. Esto incluye operaciones de las FDI contra Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, varias fuerzas yihadistas e iraníes en Siria, y enclaves terroristas en Judea y Samaria, incluida una presencia militar israelí a largo plazo sobre las fronteras previas. También atacando a Irán.

Pero no, eso no es aceptable para Macron y otros tutores occidentales tan preocupados por la seguridad regional. Israel no puede ser tan poderoso y controlador, tan “provocador”. Debe ser sometido, bajo la "responsable" influencia occidental.

'Demasiado poder israelí'

El discurso peligroso que advierte sobre un exceso de poder israelí tuvo su expresión más destacada esta semana en un artículo de opinión del New York Times escrito por dos expertos del Medio Oriente de la era de Oslo que sirvieron en administraciones demócratas: Aaron David Miller y Steven Simon.

Estos expertos estadounidenses son bien conocidos en Israel y no están entre los críticos más feroces de Israel. Y sin embargo, ahora eligen desacreditar a Israel como un "hegemón" problemático en el Medio Oriente que debe ser “considerado”, que debe ser presionado por Washington para retroceder y ceder. Insinúan que Israel debe dejar de lado sus intereses estrechos para lograr un "equilibrio de intereses" estadounidense.

Para restaurar una "simetría de poder" saludable en el Medio Oriente (sea lo que sea eso), la presión debe centrarse "especialmente" en el primer ministro Benjamin Netanyahu "y su coalición de extrema derecha". Netanyahu (y Ben-Gvir, Smotrich, etc.) deben ser obligados a “negociar acuerdos” como volver a aceptar a la Autoridad Palestina y retirarse de todos los frentes de batalla, para “transformar la dominación militar israelí” en supuestamente "arreglos y acuerdos más estables".

Miller y Simon reconocen que la respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas de 2023 "ha alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en Oriente Medio de una manera no vista desde la Guerra árabe-israelí de 1967", y al principio, casi aprecian lo logrado.

"Los israelíes han roto el anillo de oposición de Hamas-Hezbollah y han revelado la vulnerabilidad y debilidad de su patrocinador en Teherán, al mismo tiempo que han degradado las defensas aéreas y la producción de misiles de Irán".

Pero luego proceden inmediatamente a explicar que tal "hegemonía" israelí (¡un término peyorativo!) es incómoda y choca con los intereses estadounidenses. Para hacerlo, culpan a Israel de todo lo malo que sucede en Oriente Medio, desde las rivalidades internas libanesas, sirias e iraquíes hasta las dificultades de Estados Unidos para llegar a grandes acuerdos con Arabia Saudita e Irán.

POR EJEMPLO, acusan a Israel de "favorecer a un Siria débil y dividida... permeada por fuerzas extranjeras con agendas conflictivas" en lugar de un gobierno sirio "estable, unido y efectivo" que se alineará con los intereses estadounidenses para contrarrestar a ISIS y deshacerse de las armas químicas.

Además de ser un completo disparate, Miller y Simon no dicen ni una palabra sobre poner fin a las amenazas iraníes y de otros países desde Siria contra Israel o sobre detener el contrabando de armas iraníes a Hezbollah a través de Siria.

Tampoco tienen nada que decir sobre las amenazas de destruir a Israel provenientes del líder radical islamista y abiertamente antisemita Tayyip Erdogan de Turquía, cuyas ambiciones incluyen devorar a Siria y lanzar ataques a Israel desde allí. ¿Alguien dijo "hegemónico"?

Tienes la sensación de que estos dos expertos priorizan el regreso de Siria a sus imponentes bases militares, en las alturas del Monte Hermón en la frontera previa con Israel, en lugar de preocuparse por la seguridad y la paz a largo plazo para Israel. Tienes la sensación de que prefieren una región liderada por "puentes Este-Oeste" como Turquía, Qatar y Egipto en lugar de una región estabilizada por el abrumador poder militar israelí y liderada por Israel y sus países socios del Acuerdo de Abraham.

El sentimiento común expresado por estos habitantes de la vieja guardia europea y estadounidense es un anhelo por volver a los "buenos viejos tiempos de estrategias sensatas como las diseñadas por el ex Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, para fomentar la seguridad, la gobernanza efectiva y la reconstrucción".

El olor que emana de estos viejos europeos y americanos es antipatía hacia Israel. Simplemente no pueden soportar a un Israel fuerte.

En lugar de abrazar a Israel, la única democracia en Oriente Medio, el único país que constantemente ha buscado compromisos para la paz en la región y el único verdadero aliado estadounidense en Oriente Medio, como una potencia regional positiva y proactiva que está remodelando Oriente Medio para mejorarlo, lo difaman como un alborotador, o peor aún.

AQUÍ ES el lugar para explicar por qué Israel ya no considera que un "gobierno efectivo y reconstrucción" (que incluye, por ejemplo, el despilfarro de miles de millones de dólares y euros adicionales en la AP) o acuerdos diplomáticos débiles (como acuerdos suaves con Siria e Irán o un acuerdo con Arabia Saudita sobre energía nuclear civil, que Miller y Simon respaldan) sean suficientes como política de seguridad.

Cuarenta años aproximadamente de arreglos al estilo de Oslo, en los que Occidente persuadió y presionó a Israel para que se retirara territorialmente y adoptara una política de contención frente a las amenazas enemigas emergentes, han demostrado ser un fracaso total. La política de "contención", que priorizaba la diplomacia sobre los triunfos militares decisivos, ha fracasado. Todo explotó en la cara de Israel, con terror e invasiones desde Cisjordania y Gaza, y Siria y Líbano, y el programa de la bomba nuclear de Irán casi terminado.

Esto estuvo acompañado de décadas de ceguera occidental voluntaria hacia la naturaleza yihadista de los enemigos de Israel, hacia la amenaza de los yihadistas para otros países de la región y hacia la infiltración de influencias yihadistas en – y poblaciones migrantes con mentalidad yihadista hacia – Occidente mismo.

Consecuentemente, en los últimos 18 meses, Israel ha tenido que moverse hacia un mejor equilibrio entre la diplomacia y el uso de la fuerza para prevenir y desbaratar amenazas enemigas. Israel debe y seguirá empleando ataques feroces, abrumadores y sorpresivos contra activos enemigos y bastiones. Necesita mantener a sus enemigos en jaque con explosiones y ataques aéreos de demolición de búnkeres, incluso en hospitales y escuelas donde el enemigo esconde sus arsenales de armas y cuarteles terroristas.

Israel quiere ser temido – y sí, militarmente “dominante” – no amado. Y también sabe que sus vecinos buscarán una verdadera asociación con Israel solo cuando sea fuerte.

Por lo tanto, Israel ya no puede aceptar políticas que enfaticen la “calma por calma” o la “restricción” porque esto permite al enemigo desarrollar sus capacidades de ataque bajo la cobertura de un tiempo diplomático de respiro; lo que Miller y Simon llaman erróneamente “estabilidad”.

En esta nueva era, Israel tiene la intención de proyectar su fuerza para neutralizar definitivamente a sus adversarios y, al hacerlo, liderar la región, reuniendo una coalición de naciones verdaderamente buscadoras de paz. Sí, para verdaderamente "estabilizar" la región, pero no a través de la dependencia en plantillas diplomáticas trilladas y fórmulas fallidas que destilan debilidad.

Es triste y destructivo que políticos como Macron y analistas como Miller y Simon piensen que el camino hacia la paz en Oriente Medio es, una vez más, presionar a Israel para que se contenga, "mostrar buena fe" en la diplomacia, ceder a las demandas árabes y aceptar retiradas que supuestamente "satisfarán" la sed de sangre del enemigo.

Es desagradable que recurran a demonizar a Israel como la amenaza, en lugar de considerarla como el mayor activo para Occidente, al restablecer la mesa estratégica y ayudar a ganar la guerra contra el eje Rusia-China-Irán.

El escritor es miembro investigador principal en el Instituto Misgav de Seguridad Nacional y Estrategia Sionista con sede en Jerusalén. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Sus columnas sobre el mundo diplomático, de defensa, político y judío en los últimos 28 años se encuentran en davidmweinberg.com.