Hmm... quizá el antisionismo es realmente antisemita - opinión

Los intelectuales judíos que persiguen contratos editoriales tienen un nuevo enfoque. Triunfalmente "prueban" que el anti-sionismo no es antisemitismo citando algún texto judío antiguo o judíos olvidados que alguna vez criticaron el sionismo. Luego afirman que los judíos que notan la evidente superposición entre el odio a los judíos y el anti-sionismo obsesivo "utilizan" el odio a los judíos "para evitar que critiquemos a Israel".

Por supuesto, que los judíos que denigran a los judíos para atraer a los "despiertos" son tan "novedosos" y "valientes" como los judíos que romantizan a los judíos hater palestinos que acosaban a sus compañeros estudiantes y que ahora están siendo deportados. Es posible apreciar el debido proceso sin convertir a personas que probablemente mintieron para obtener tarjetas verdes o violaron visas de estudiante en mártires de la libertad de expresión.

Pero intentemos ser de mente abierta.

Cuando los manifestantes de Princeton interrumpieron al ex primer ministro Naftali Bennett, gruñeron a los judíos, "Vuelvan a Europa", llamándolos "cerdos consanguíneos". Nuestros traidores sobre-educados probablemente decidieron que estos manifestantes sentían que sus compañeros de clase tenían pases de Eurail por caducar y malinterpretaron las instrucciones de Pascua de no comer pan sino beber vino.

Según esa lógica, cuando los manifestantes anti-Israel deslumbraron a los estudiantes ortodoxos en la Universidad de Pensilvania una noche de viernes, estos altruistas enmascarados estaban ayudando anónimamente a los estudiantes a regresar a casa de manera segura, sabiendo que evitan el uso de electricidad en Shabbat. Manifestantes participan en una concentración de emergencia: Stand with Palestinians Under Siege in Gaza en la Universidad de Harvard el 14 de octubre de 2023 (credit: BRIAN SNYDER/REUTERS)

Y de costa a costa, desde la Universidad de California, Santa Cruz hasta la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, los llamados a que las universidades "corten lazos" con Hillel International y Birthright deben ser intentos constructivos de rediseñar los viajes de identidad de los judíos, al igual que pintar con aerosol triángulos invertidos rojos -los signos de muerte de Hamas- en edificios judíos para aportar algo de color a exteriores monótonos.

Qué tonto fui. Pensé que los académicos realmente mostrarían originalidad y valentía. Los sociólogos podrían explicar cómo las universidades tan sensibles en la caza de "microagresiones" permiten macroagresiones contra los judíos. Los historiadores podrían ayudarnos a entender por qué, después de años de restringir la libertad de expresión en el campus, los académicos redescubrieron la libertad de expresión una vez que el odio hacia los judíos fue el objetivo. Los juristas deberían determinar si a otros grupos atacados se les dice que la carga de la prueba recae en ellos para verificar que están siendo chivos expiatorios, en lugar de en los agresores para distanciarse de los intolerantes.

Finalmente, los psicólogos podrían desentrañar cómo los judíos, especialmente los judíos estadounidenses bien educados, producen tantos anti-judíos que defienden descaradamente a los que odian a los judíos. Ellos racionalizan los ataques irracionales contra su propio pueblo, y tratan de deshacer el consenso central de los judíos que enfatiza que, desde el Holocausto y la fundación de Israel, la identidad judía moderna reintegra la visión bíblica del judaísmo, incorporando a Dios, la religión, la Tierra y el pueblo en el Estado de Israel, la sede del pueblo judío.

Sí, los judíos orgullosos pueden teóricamente oponerse al sionismo, pero tienen que "hacer el trabajo" para repudiar a los palestinos que odian a los judíos programados en el movimiento pro-palestino. La mayoría de los palestinos y sus seguidores entrelazan el antisemitismo en el anti-sionismo, no los judíos.

Ellos, no los judíos, atacan a las instituciones judías, desde escuelas hasta Hillels y sinagogas, cuando la violencia estalla en Medio Oriente, generalmente instigada por los palestinos. Dibujan esvásticas nazis, reciclan tropos que odian a los judíos sobre los judíos siendo ricos, supremamente poderosos, monstruos malvados, y unen a la extrema izquierda y la extrema derecha al acosar a judíos individuales por los supuestos pecados de Israel u otros judíos.

Y son quienes gritaron "Itbach al-Yahud", "matar al judío", en los kibbutzim tomados, encontraron la masacre del 7 de octubre "emocionante", o proclamaron: "Así es como se ve la descolonización".

Lo más perverso de esta conversación es su suposición rectora: que los gamberros que "solo" llaman a destruir el Estado de Israel, con una población de 9.757 millones, "Del río al mar" o amenazan a los sionistas con el asesinato en masa, están bien porque no son explícitamente antisemitas.

No necesitas gustar de Trump para reconocer sus esfuerzos contra el antisemitismo

Es verdad, es confuso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es polarizante. Su enfoque contundente para abordar problemas genuinos como el odio hacia los judíos en los campus corre el riesgo de salir mal. Las universidades están movilizándose con justificación para defender su autonomía del acoso presidencial y proteger la investigación científica crítica del chantaje gubernamental. Sin embargo, las universidades parecen estar mucho más apasionadas por defender sus prerrogativas que por proteger a sus estudiantes judíos después de permitir que el odio hacia los judíos crezca durante años.

A medida que los judíos anti-Trump rechazan el ataque gubernamental más audaz contra el odio hacia los judíos en la historia de Estados Unidos, en cambio deberían convertirse en sionistas fitzgeraldianos, sosteniendo "dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo" mientras aún retienen "la capacidad de funcionar".

Los liberales deberían unirse a los conservadores para agradecer al presidente Trump por lograr que las universidades hagan más contra el odio hacia los judíos en unas pocas semanas de lo que hicieron en años. Y todos deben admitir que el antisemitismo anti-sionista se ha vuelto tan central para el progresismo moderno que realmente no se puede luchar contra el odio hacia los judíos en los campus sin una reforma audaz y sistemática en los campus.

Lea cuidadosamente las declaraciones de Trump. Es bueno prohibir las máscaras, penalizar rápidamente los crímenes de los manifestantes, contratar en base al mérito, admitir en base al mérito y fomentar una cultura universitaria abierta y liberal que acoja puntos de vista diversos respaldados por un pensamiento sustantivo y reflexivo. Pero eso no es trabajo del gobierno. Las universidades deberían haber desarrollado tales iniciativas internamente, no haberlas recibido a la fuerza desde el exterior.

Al mismo tiempo, también es cierto: las universidades se fortalecen cuando son atacadas por personas externas, especialmente por presidentes impopulares, y más especialmente por Donald Trump. Por lo tanto, es posible condenar las tácticas de Trump mientras se aplaude gran parte de su visión y - advertencia de desencadenamiento - agradecerle por mostrar el camino, incluso para los críticos que repudian otros aspectos de su agenda.

Y a mis colegas judíos aparentemente valientes pero serviles que se unen a esta larga cadena de judíos no auténticos traicionando a su pueblo en la patética búsqueda de ser populares entre nuestros enemigos, les ofrezco una definición simple: el odio a los judíos es un odio obsesivo que exagera la centralidad y supuesta maldad de los judíos y todo lo judío: el pueblo judío, las tradiciones y valores judíos, las instituciones judías e Israel, el estado judío.

Este odio desproporcionado suele expresarse en la demonización, la deslegitimación y los dobles estándares: los "3 D" de Natan Sharansky.

Sé honesto. La mayoría de los manifestantes comparten ese odio obsesivo. Y lo están legitimando.

El escritor, investigador principal en pensamiento sionista en el Instituto de Política del Pueblo Judío, es un historiador presidencial estadounidense. Sus últimos libros, Para Resistir la Intifada Académica: Cartas a Mis Estudiantes sobre la Defensa del Sueño Sionista y La Guía Esencial del 7 de octubre y sus Consecuencias, acaban de ser publicados.