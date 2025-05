El bombazo del Shin Bet exige una investigación penal - opinión

Israel ha cruzado otra línea roja impactante. La declaración jurada prestada ante la Corte Suprema el 21 de abril por el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, aparentemente como parte del desafío legal contra su propio despido, es nada menos que un histórico acta de acusación del primer ministro Benjamin Netanyahu. Debería desencadenar una investigación criminal inmediata.

La declaración de Bar, la más condenatoria jamás hecha por un jefe de seguridad en funciones en Israel, detalla cómo Netanyahu lo presionó repetidamente para abusar de su posición y de los inmensos poderes del Shin Bet para servir a los intereses personales, políticos y legales del primer ministro.

Bar describe cómo Netanyahu exigió que el Shin Bet interviniera para retrasar u obstaculizar su juicio criminal, incluso presionando a Bar para emitir una "opinión profesional" —escrita por los aliados del Primer Ministro— que haría imposibles las comparecencias de Netanyahu en la corte. Bar se negó.

El primer ministro le ordenó vigilar y actuar en contra de manifestantes pacíficos y opositores políticos, incluyendo identificar a "financiadores de protestas". Bar se negó nuevamente, citando límites legales y éticos.

Netanyahu también esperaba que el Shin Bet monitoreara a periodistas, lo que incluía, según informes, un deseo de censurar los movimientos del primer ministro, una escalofriante violación a la libertad de prensa.

Además, insistía en que Bar jurara lealtad personal a él en caso de una crisis constitucional, instruyéndole explícitamente a obedecer al primer ministro, no a la Corte Suprema. La implicación es impactante: Netanyahu se estaba preparando para un momento en el que los servicios de seguridad se pondrían del lado del ejecutivo en contra del poder judicial.

Esto es totalmente ilegal, razón por la cual, según Bar, Netanyahu ordenó a sus ayudantes y estenógrafos salir de la sala en un intento transparente de evitar la documentación. Y no se trata de una conjetura o de un intento político, sino del testimonio jurado del director del servicio de seguridad interna de Israel, alguien con acceso sin precedentes a información clasificada, sin agenda política y con mucho que perder. (I-D) El director del Shin Bet, Ronen Bar, y el primer ministro Benjamin Netanyahu (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90, YONATAN SINDEL/FLASH90)

Y aún así, no ha habido ninguna investigación policial.

En cualquier país normal, las acusaciones en este documento desencadenarían una investigación criminal inmediata. Pero la fuerza policial de Israel está controlada por el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, un ideólogo de extrema derecha y criminal condenado que no tiene interés en investigar a su patrón político. La Fiscal General, Gali Baharav-Miara, está ella misma bajo un proceso de destitución y puede comprensiblemente temer actuar bajo tanta presión. Aun así, la ley es la ley, y la evidencia presentada por Bar es más que suficiente para justificar una acción policial.

La Fiscal General debe abrir una investigación

Lo que debe suceder ahora es simple. Baharav-Miara debe dirigir a la policía a abrir una investigación, públicamente y sin ambigüedades. Esto no es un juicio sobre culpabilidad. Es un acto básico de higiene democrática. Se ha acusado de manera creíble a un primer ministro en funciones, por el jefe del Shin Bet, de intentar secuestrar los poderes de seguridad del estado para su protección legal personal. Eso no es meramente antiético. Potencialmente es criminal.

Pero esto no puede dejarse solo en manos del fiscal general. Toda la oposición debe actuar en conjunto. Cada partido que afirme representar la democracia debe realizar una conferencia de prensa conjunta exigiendo una investigación completa, y deben estar acompañados por todos los ex jefes vivos del Shin Bet y del Mossad, declarando a una voz: esto nunca ha sucedido antes. No bajo Begin, no bajo Rabin, ni siquiera en el caos de la segunda intifada o durante los asesinatos políticos. Este momento es sin precedentes.

El testimonio de Bar también destaca las apuestas más amplias. Detalla cómo el Shin Bet emitió repetidas advertencias sobre las crecientes capacidades de Hamas y el punto ciego del gobierno en los días previos al 7 de octubre. Narra cómo fue retirado del equipo de negociaciones de rehenes sin motivo, justo cuando estaba por comenzar una nueva fase de conversaciones. Destaca las explosivas acusaciones en torno a los asistentes de Netanyahu y sus vínculos con Qatar, un estado que Netanyahu mismo calificó como un patrocinador del terrorismo. Bar deja claro: no fue despedido por fracaso. Fue despedido por desafío.

Esta es una campana de alarma nacional, escrita en el lenguaje más claro y tranquilo por un hombre que ha pasado 35 años protegiendo a este país de amenazas tanto extranjeras como domésticas. Que ahora considere al primer ministro actual una amenaza al estado de derecho debería horrorizar a cada ciudadano. Netanyahu debe ser investigado.

Cada momento que pasa sin acción es otro clavo en el ataúd de la democracia. Y si eso no le importa a algunos, deberían saber que la mutación de Israel que Netanyahu está tramando crearía una emigración masiva y pobreza, y lo haría extremadamente vulnerable a los ataques.

El escritor es el exeditor en jefe de The Associated Press en Europa, África y Oriente Medio, el ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén y autor de dos libros sobre Israel. Sigan su boletín informativo, "Haz Preguntas Después", en danperry.substack.com.