Trump salvará al mundo de la expansión del islamismo radical

Si todavía crees que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es impulsivo, errático e impredecible, es hora de reconsiderar.

Trump probablemente sea un genio, sí, tiene sus momentos espontáneos como todos los demás, pero en el fondo, sus palabras y acciones, incluida su solución bien calculada para los residentes de Gaza, están meticulosamente pensadas. Él ve la realidad con claridad, sin azúcar ni pretensión.

Él no duda en distinguir entre el bien y el mal, y a diferencia de la mayoría de los líderes mundiales, elige un bando. En nuestro caso, ha elegido el bien, lo justo, lo moral, aquellos que valoran la vida, no aquellos que glorifican el derramamiento de sangre, el asesinato y el terror.

Durante años, gran parte de Europa ha sido consumida por la hipocresía, mirando para otro lado mientras oleadas de migrantes musulmanes han dado forma a sus ciudades. Lo que comenzó como una política de tolerancia se ha transformado en rendición, con muchos gobiernos europeos siendo reacios o incapaces de enfrentar la radicalización en sus fronteras.

En lugar de defender los valores que una vez definieron sus sociedades - pluralismo, democracia y libertades individuales - han cedido a cálculos políticos que premian el apaciguamiento sobre el principio. Al hacerlo, le han entregado un megáfono a quienes incitan contra los cimientos mismos de la civilización occidental, todo a cambio de votos.

Palestinos desplazados regresan a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza a través de la calle Rashid en el mar, en el oeste de la Franja de Gaza, el 5 de febrero de 2025. (credit: Ali Hassan/Flash90)

Al mismo tiempo, Israel se ha convertido en un chivo expiatorio fácil para un mundo que no está dispuesto a enfrentar las verdaderas amenazas a su seguridad. El creciente desdén por Israel no se trata del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich o el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir. Es puro antisemitismo. No se trata de asentamientos u operaciones militares, se trata de la ambición del islam radical de aniquilar tanto a judíos como a cristianos.

La claridad de Trump

Afortunadamente para Israel, y a la larga, para el mundo libre, Trump está de vuelta en la Casa Blanca. Mientras gran parte de Europa sigue cegada por la propaganda palestina, que ha logrado presentar a los terroristas como luchadores por la libertad y ha transformado al ejército más moral del mundo en una supuesta fuerza genocida, Trump reconoce la verdad. Él entiende que Israel no es el problema, es la defensa en primera línea contra el terrorismo islámico radical.

La administración anterior sucumbió a la presión y críticas contra Israel. Mientras que el Presidente Joe Biden proporcionó una ayuda militar sustancial, también retuvo asistencia crítica en momentos clave, ayuda que Trump ha restablecido ahora. Al adoptar una postura conciliatoria en la batalla entre la civilización y el barbarismo, Biden inadvertidamente empoderó narrativas a favor del terrorismo. ¿El resultado? Un aumento del antisemitismo en los campus universitarios de Estados Unidos, un gobierno sudafricano acusando descaradamente a Israel de genocidio, y un presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que prefiere emitir órdenes de arresto para líderes israelíes en lugar de procesar terroristas de Hamas y sus aliados iraníes.

Bajo la mirada de Biden, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de Irlanda, Michael Higgins, ambos conocidos por su hostilidad hacia Israel, se sintieron fortalecidos para atacar al estado judío. Los disturbios violentos contra los fanáticos del Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam fueron otro síntoma de este cambio global. Cuando el alcalde de Ámsterdam respalda protestas semanales que piden la destrucción de Israel, no es sorprendente que los fanáticos judíos del fútbol se conviertan en objetivos de pogromos. Lo mismo se aplica al Secretario General de la ONU, António Guterres, cuyas acciones sugieren que se alinea más con Hamas que con Israel.

Para comprender los vientos cambiantes en un edificio que hace mucho tiempo perdió su rumbo y brújula moral, solo era necesario seguir el destacado trabajo del saliente embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan. Desde el 7 de octubre, ha luchado valientemente y con sabiduría, casi en solitario, contra un mundo incitado contra Israel.

Pero ¿Trump? Él ve a través de las mentiras. Él entiende que lo que sucedió en Gaza no fue un genocidio por parte de Israel, sino más bien un genocidio perpetrado por Hamás contra su propio pueblo. Reconoce que los terroristas de Hamás, que acaparan la ayuda humanitaria para sí mismos mientras dejan que los civiles se mueran de hambre, son los únicos responsables del sufrimiento en Gaza. Si Israel hubiera cortado completamente la ayuda solo por unos días, Hamás se habría derrumbado bajo la presión interna, acelerando tanto la liberación de los rehenes israelíes como el colapso del régimen de terror. Desafortunadamente, Netanyahu carecía de la determinación para tomar las acciones decisivas necesarias, acciones que recuerdan la decisión de Golda Meir en 1973 de rodear y cortar el acceso al Tercer Ejército de Egipto.

Una guerra por la supervivencia

Occidente, especialmente Europa, ha comenzado a aceptar la noción distorsionada de que el asesinato en masa de judíos en sus hogares, en un festival de música y frente a sus propios hijos es una forma legítima de "resistencia". Los actos bárbaros cometidos el 7 de octubre, como violaciones, secuestros y ejecuciones, no fueron actos de guerra. Fueron actos de genocidio, dirigidos a judíos simplemente por existir.

Hamas y sus propagandistas, incluidos funcionarios de la ONU y jueces de la CPI, han invertido la realidad. El mundo simpatizó brevemente con Israel el 7 de octubre, pero tan pronto como quedó claro que Israel no se derrumbaría, que su gente lucharía, la narrativa cambió. Cada vez que Israel logra ventaja sobre los terroristas, las acusaciones de "genocidio" resurgen.

Hamas inició esta guerra en nombre de Alá. Gran parte del mundo islámico se unió a él, esperando la destrucción de Israel. Pero una vez que Hamas y Hezbollah sufrieron derrotas militares significativas, sus líderes renombraron su guerra como una lucha contra la opresión en lugar de una cruzada religiosa. Las víctimas civiles en Gaza son, por supuesto, trágicas, como en cualquier guerra, pero la culpa recae únicamente en Hamas. El mundo ha caído en la decepción de Hamas, pintando a los terroristas como víctimas mientras condena a Israel por defenderse.

Trump no tiene miedo de decir lo obvio: no hay equivalencia moral entre Israel y sus enemigos. Ilustró famosamente la absurda escrutinio del mundo sobre Israel con una simple analogía: "Mi escritorio es el Medio Oriente, y la punta de mi bolígrafo es Israel. Esa es una analogía bastante precisa. Es una pequeña porción de tierra, y es sorprendente lo que han logrado hacer".

Rodeado por 22 estados árabes y 57 países de mayoría musulmana, Israel es un faro de democracia e innovación. Considera esto: solo la península del Sinaí es casi tres veces el tamaño de Israel y 164 veces el tamaño de Gaza, sin embargo, su población es solo una fracción de la de Gaza. Dadas estas realidades, la propuesta de Trump de reubicar a los gazatíes en el desierto del Sinaí es totalmente lógica. Antes de 1967, Gaza fue parte de Egipto durante casi dos décadas. En lugar de presionar a Israel, Egipto debería asumir la responsabilidad de la enclave que una vez controló.

Soberanía y fortaleza

El mundo debe reconocer una verdad innegable: entre el río Jordán y el Mar Mediterráneo, hay espacio solo para un estado. No habrá solución de dos estados. Israel debe afirmar plena soberanía sobre su tierra y brindar a los palestinos la oportunidad de una vida mejor en otro lugar.

Irán, el patrocinador global del terror, debe ser castigado. Su programa nuclear debe ser desmantelado. Su régimen tiránico, que oprime a sus propios ciudadanos antes de exportar violencia al extranjero, debe caer. La guerra islámica radical contra Israel no comenzó el 7 de octubre, ha estado ocurriendo desde 1948. La premisa misma de esta guerra es la negativa a reconocer el derecho histórico y moral del pueblo judío a su tierra natal. No importa cuánto el mundo intente reescribir la historia, la verdad permanece inalterada: la conexión judía con Israel precede al propio Islam.

Memy Peer es consultor de comunicaciones estratégicas en Peer Levin Communications.