El gobierno oculta información a las familias de los rehenes injustamente

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas el martes que de los 59 rehenes aún retenidos en Gaza, se cree que solo 21 están vivos. Esto fue inmediatamente desafiado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que recordó a Trump que, actualmente, los registros muestran que 24 de los 59 rehenes están vivos, mientras que 35 se sabe que están fallecidos.

El foro agregó que si esta declaración y anteriores hechas por el gobierno israelí indican que las familias de los rehenes no han sido informadas sobre el estado de sus seres queridos, es una grave falla por parte del gobierno.

"Una vez más, exigimos que el gobierno israelí comparta con nosotros de inmediato si hay nueva información que se nos ha ocultado", dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos tras el comentario del presidente de EE. UU.

Las familias de los rehenes han estado sentadas junto a Trump desde su celebración postinaugural. Han estado en contacto continuo, especialmente los ciudadanos estadounidenses entre ellos, con el gobierno estadounidense desde el 7 de octubre de 2023. Si esto no fue un desliz, revela una verdadera traición a las familias de los rehenes, ya sea por parte del gobierno israelí o estadounidense.

Dado los eventos recientes, la opinión pública se inclina hacia culpar a los anteriores.

En un evento destinado a presentar al primer ministro y su esposa a los portadores de la antorcha del Día de la Independencia de este año, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu mencionó a los 24 rehenes vivos, a lo que su esposa, Sara, respondió en un susurro, "menos". El primer ministro Benjamín Netanyahu y su esposa Sara en una ceremonia de Estado que marca el aniversario del calendario hebreo del ataque de Hamás el 7 de octubre del año pasado que desencadenó la guerra en curso en Gaza, en el cementerio militar de Monte Herzl en Jerusalén (credit: Chaim Goldberg FLASH90)

Esto provocó indignación en todo Israel y en el mundo judío. No solo fue una sugerencia de que las familias de los rehenes no han sido informadas sobre la muerte de sus propios esposos, esposas o hijos, quitando efectivamente cualquier esperanza de su regreso a sus vidas, sino que fue susurrado, agregando un sentimiento de brutalidad al comentario.

"¿Qué quisiste decir con 'menos'? ¿Sabes algo que nosotros no sabemos?" preguntó el foro después del comentario, que fue compartido en grupos de prensa por la Oficina del Primer Ministro y posteriormente eliminado. También acusaron a Sara de crear un "horror indescriptible" para las familias de los rehenes, "que ya se encuentran en un estado de incertidumbre tortuosa".

Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker, uno de los rehenes que se asume está vivo y aún está en cautiverio, escribió en un post en X/Twitter: "Si la esposa del primer ministro tiene nueva información sobre rehenes que fueron asesinados, le exijo que me informe si mi Matan aún está vivo o si fue asesinado en cautiverio porque su esposo se niega a terminar la guerra".

Fuentes en la Oficina del Primer Ministro posteriormente informaron a los medios israelíes que el número 24 es, de hecho, preciso, pero la preocupación seguía siendo relevante, siendo la principal que Sara pudo haber sido expuesta a información confidencial y haber hecho el comentario como respuesta.

Sin embargo, múltiples fuentes mediáticas, incluyendo el diario de izquierda Haaretz y el canal de derecha Channel 14, han reportado en el pasado el número 21, indicando que los tres no están muertos sino en condiciones inciertas.

Entonces, si ese es el caso, ¿por qué los medios israelíes han sido informados mientras las familias de los rehenes no lo han sido? A pesar de la negación de la Oficina del Primer Ministro, todas las señales apuntan a que las familias han sido dejadas fuera del circuito.

Esto no está bien.

No está bien que las familias de los rehenes se enteren de posibles actualizaciones sobre el destino de sus seres queridos a través de un comentario improvisado de un líder extranjero o un susurro de la esposa del primer ministro. No está bien que el número de rehenes vivos se convierta en un juego político de adivinanzas o que a los padres afligidos se les obligue a reconstruir la verdad a partir de titulares y redes sociales.

Debe haber transparencia, de inmediato y sin condiciones. Si el gobierno israelí posee nueva inteligencia, está moral y estratégicamente obligado a compartirla con las familias, no solo con funcionarios extranjeros, no solo con periodistas seleccionados y ciertamente no solo con cónyuges tras bambalinas.

El Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien se ha convertido en un actor clave en las negociaciones internacionales y sirve como confidente de confianza del primer ministro, se ha negado a hablar con los medios durante meses. Ese silencio ya no es aceptable. El público israelí merece respuestas, al igual que las familias de los rehenes.

Dermer no puede actuar en la oscuridad mientras las personas a las que sirve quedan en ella.

Esto no es solo una cuestión de política; es una cuestión de dignidad humana.

El gobierno israelí debe decidir qué valora más: el control sobre la información o la confianza de sus ciudadanos. Porque en este momento, no puede tener ambos.