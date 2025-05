La historia juzgará a Netanyahu y Trump sobre si pueden mantener los lazos entre EE.UU. e Israel

La próxima gira del presidente Donald Trump por Riad, Doha y Abu Dhabi llega en medio de rumores, muchos de ellos anónimos, de que Estados Unidos e Israel se están distanciando en cuanto a la estrategia en Gaza, la diplomacia con Irán y la arquitectura regional.

Los israelíes bajo constante fuego de cohetes, y los estadounidenses que aún recuerdan el 7 de octubre, no tienen paciencia para teatros de rumores. Esperan que los dos líderes que hicieron lo "imposible" una vez antes -reconociendo a Jerusalén, asegurando los Altos del Golán y dando a luz a los Acuerdos de Abraham- se eleven por encima del ego, alineen sus relojes y terminen el trabajo que la historia les encomendó: derrotar al eje yihadista y estabilizar Oriente Medio.

NBC News, citando a un grupo de oficiales anónimos, informó el domingo que el primer ministro Benjamin Netanyahu está furioso por las negociaciones de Trump con Teherán y que el presidente se molesta por las operaciones ampliadas de las FDI en Gaza. Esa historia se propagó por todo el mundo, alimentando una narrativa de distanciamiento.

Sin embargo, en cuestión de horas, tres voces con cercanía real a ambos hombres emitieron contundentes rechazos. El ex embajador de Estados Unidos David Friedman declaró en X: "NO hay RIF entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Quienes digan lo contrario están difundiendo versiones falsas". El presentador conservador Mark R. Levin advirtió que "aislacionistas y medios" en ambos países estaban filtrando mentiras para dividir a los aliados. Y el nuevo enviado de Trump en Jerusalén, Mike Huckabee, desestimó el asunto como "tonterías de fuentes que no ponen su nombre en ello", agregando: "La sociedad es FUERTE". El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump se reúnen en el Despacho Oval el mes pasado. (credit: KEVIN MOHATT/REUTERS)

¿A quién creer: a los funcionarios que firman o a los fantasmas susurrando a través de cerraduras? Israelíes y estadounidenses pueden encontrar consuelo en el historial: desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, los canales militares e de inteligencia bilaterales no han estado más ocupados, los enviados de alto rango viajan semanalmente y la planificación conjunta se ha extendido desde Rafah hasta el Mar Rojo. Los desacuerdos privados inevitablemente surgen; la medida de una alianza es cómo se gestionan, no si existen.

Los próximos días pondrán a prueba a esa gestión en tres frentes interconectados: 1. Derrotar a Hamas y rescatar a los rehenes; 2. Detener la carrera de Irán hacia la bomba; 3. Expandir la normalización regional.

Los escépticos olvidan cuántas veces los expertos dijeron que algo "nunca podría suceder" hasta que sucedió. ¿Mover la embajada de EE.UU. a Jerusalén? Imposible. ¿Reconocer el Golán? Temerario. ¿Asegurar la normalización árabe sin resolver el conflicto palestino? Delirante. Los tres ocurrieron porque Trump y Netanyahu fusionaron la voluntad política con la creatividad en política. El mismo enfoque puede funcionar de nuevo, siempre que cada lado resista las tentaciones domésticas de anotar puntos a expensas del otro.

Los socios de coalición de Netanyahu disfrutan de la retórica dura; la base populista de Trump disfruta de los adornos de "América Primero". Sin embargo, ambos públicos respetan más la fuerza y los resultados que el juego teatral al borde del abismo.

Los pasos prácticos son importantes. El primer ministro debería mantener los debates del gabinete de guerra tras puertas cerradas y abstenerse de filtrar frustraciones sobre propuestas de alto al fuego a columnistas simpáticos. El presidente debería evitar declaraciones de prensa sorpresa que dejen a los funcionarios israelíes luchando por conciliar realidades sobre el terreno con titulares de Washington. Sobre todo, ambos líderes deben empoderar a sus enviados para finalizar planes conjuntos de contingencia para Gaza, Líbano y el Golfo. Cuando los profesionales resuelven problemas, los políticos comparten el crédito.

Las encuestas muestran un abrumador apoyo bipartidista en los Estados Unidos a favor del derecho de Israel de eliminar a Hamas, junto con la impaciencia por un plan coherente para el día siguiente. Las encuestas en Israel reflejan esa doble demanda: terminar la guerra de manera decisiva y luego asegurar una arquitectura regional sostenible. Esas expectativas no contienen contradicciones, a menos que los líderes permitan que el orgullo personal las genere.

Israel y Estados Unidos están unidos no solo por intereses, sino también por valores: democracia, innovación y la convicción de que los pueblos libres deben derrotar a los totalitarios que glorifican la muerte. A Trump le gusta presumir de romper normas diplomáticas; Netanyahu se enorgullece de desafiar el fatalismo estratégico. Aquí tienen la oportunidad de canalizar esa compartida tendencia contraria en una asociación renovada.

Señor Presidente, Señor Primer Ministro: el mundo libre ya tiene suficientes adversarios. No les entreguen una victoria propagandística. Avancen en esta visita como compañeros de equipo, salgan con un camino más claro para terminar con Hamas, congelar el programa nuclear de Irán y expandir la paz en la región. Sus propios ciudadanos los juzgarán según si aprovecharon este momento para mantener la unión entre Estados Unidos e Israel sólida como el hierro.