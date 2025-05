Un estado palestino desmilitarizado es una ilusión peligrosa - opinión

El 6 de mayo de 2025, el líder de la Unidad Nacional, Benny Gantz, reafirmó lo obvio: el establecimiento de un estado palestino socavaría seriamente la seguridad de Israel. Gantz concluyó correctamente que, "... cualquiera que hable de un estado palestino o [retirada de Gaza] simplemente está delirando". Lo que se debe agregar es que no habría una mayor seguridad para Israel al aceptar la "desmilitarización" palestina.

En 1995 y 1998, Zalman Shoval (ex embajador de Israel en dos ocasiones en los Estados Unidos) y yo publicamos varios artículos de revistas de derecho aclarando la trampa de la desmilitarización. En esencia, argumentamos que incluso si un número impresionante de estados pudiera argumentar de manera convincente para el reconocimiento de "Palestina", estos argumentos no satisfarían las expectativas autorizadas del derecho internacional.

Entre otras cosas, la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados (1934) - el tratado que define los requisitos legales de la condición de estado - identifica explícitamente todos los criterios pertinentes. Estos estándares vinculantes no incluyen el reconocimiento. En principio, al menos, las declaraciones nacionales de apoyo a la "autodeterminación" palestina podrían ser razonables si la parte palestina estuviera auténticamente comprometida con una "solución de dos estados".

Sin embargo, la Autoridad Palestina (AP), Hamás y otros "movimientos de liberación" regionales siguen insistiendo en que solo debería existir un estado legítimo en la zona y que este estado debe ser "Palestina". Reflejando los fundamentos yihadistas de su estado esperado, los líderes palestinos en Cisjordania (Judea/Samaria), Gaza y en otros lugares continúan apoyando la idea de que Israel representa una abominación irremediable del Dar al-Islam (el mundo del Islam).

EN ESTA visión no negociable y de aniquilación, todo Israel sigue siendo nada más que "Palestina Ocupada". Como resultado, cualquier persona que aún busque una "Solución de Dos Estados" estaría instando a la creación de un estado agresor criminal, para el cual la barbarie del 7 de octubre de 2023 representa un modelo adecuado para futuras violencias contra no combatientes israelíes.

Anteriormente, esta instigación manipulativa se derivaba de un marco diplomático conocido como "Un Plan de Puesta en Marcha para una Solución de Dos Estados Permanente al Conflicto Israelí-Palestino", propuesto en 2003 por el Cuarteto para Oriente Medio: EE.UU., UE, ONU y Rusia.

Junto con el rechazo palestino de rechazar el genocida "Plan Faseado" (El Cairo) de junio de 1974 y la correspondiente yihad palestina para "liberar Palestina ocupada" por etapas, el plan de ruta reveló un peligro en gran parte imprevisto. Incluso ciertos estados bien intencionados que favorecían la soberanía palestina estaban siendo engañados por promesas fabricadas de "desmilitarización". Banderas palestina e israelí frente a la Cúpula de la Roca y el Muro de las Lamentaciones (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

El 14 de junio de 2009, el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó aceptar otro presunto estado enemigo, pero condicionó dicho acuerdo a una desmilitarización palestina verificable. En la actualidad, el Sr. Netanyahu, una vez más primer ministro, se opone a la autonomía palestina en cualquier forma, incluso si va acompañada de desmilitarización. Esta es la única posición correcta y racional porque la supervivencia de Israel no podría coincidir plausiblemente con tal otorgamiento de soberanía árabe.

En derecho, funcionando como un estado soberano, Palestina no estaría vinculada por ningún pacto preindependencia. ¿Podría ser diferente si el nuevo estado árabe estuviera de alguna manera dispuesto a considerarse vinculado por acuerdos pertinentes pre-estatales? En absoluto. Incluso en tales circunstancias relativamente favorables, el nuevo gobierno de un estado terrorista palestino irredentista retendría motivos para implementar terminaciones legales de tratados.

Los detalles relevantes no están ocultos. Palestina podría retirarse de los acuerdos debido a una "violación material" - una presunta infracción por parte de Israel que socavó de manera creíble el objeto y/o propósito del pacto. Alternativamente, podría hacer referencia a lo que el derecho internacional llama rebus sic stantibus, un "cambio fundamental de circunstancias". En este caso, si un estado palestino se declarara vulnerable a peligros previamente no previstos, incluso por fuerzas de otros ejércitos árabes o islamistas, podría terminar legalmente sus compromisos anteriormente "garantizados" de permanecer desmilitarizado.

Elaborando un acuerdo integral post-Guerra de Gaza

HAY otro método por el cual un acuerdo similar a un tratado que obliga a un nuevo estado palestino a aceptar la desmilitarización podría ser legalmente invalidado. Aquí, los fundamentos habituales que pueden invocarse según el derecho interno para invalidar contratos también se aplicarían a tratados y acuerdos similares a tratados en el derecho internacional. Esto significa que un nuevo estado de Palestina podría hacer referencia a presuntos "errores de hecho" o "coacción" como motivos adecuados para terminar cualquier pacto negociado con Israel.

Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), cualquier tratado o acuerdo similar a un tratado es nulo si, en el momento de su celebración, entra en conflicto con una regla "imperativa" del derecho internacional general. Esto significa una regla aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados como aquella de la cual "no se permite derogación". Dado que el derecho de todos los estados soberanos a mantener fuerzas militares esenciales para la "auto-defensa" es precisamente una regla de este tipo, Palestina, dependiendo de la forma particular de su autoridad institucionalizada, podría estar en su derecho de anular cualquier acuerdo previo para aceptar la desmilitarización.

THOMAS JEFFERSON, el tercer presidente de los Estados Unidos, escribió con perspicacia sobre la obligación y el derecho internacional. Mientras afirmaba que "Los pactos entre nación y nación son obligatorios para ellos por la misma ley moral que obliga a los individuos a cumplir sus pactos...", también reconoció que: "Existen circunstancias que a veces excusan el incumplimiento de contratos entre hombre y hombre; de la misma manera entre nación y nación." Específicamente, Jefferson continuó, "...la ley de la auto-preservación siempre prevalece sobre la ley de obligación hacia otros."

En la elaboración de un acuerdo integral post Guerra de Gaza, Israel no debería encontrar consuelo en anteriores promesas palestinas de desmilitarización. Si el gobierno de un nuevo estado de Palestina llegara a invitar ejércitos extranjeros o terroristas a su territorio (posiblemente después de que la autoridad gubernamental original fuera desplazada u derrocada por fuerzas islamistas más militantes), podría hacerlo sin dificultades prácticas y sin violar la ley internacional.

En concepto, cualquier plan para la creación de un estado palestino seguiría basándose en los moribundos Acuerdos de Oslo: acuerdos mal fundamentados destruidos por persistentes violaciones árabes. Para los palestinos, las expectativas mandadas por Oslo nunca fueron más que un método económicamente eficiente para desmantelar a Israel. Para los israelíes, estas expectativas fueron consideradas como una forma más o menos inevitable de evitar futuros crímenes de terror y agresiones a nivel de guerra.

¿QUÉ SIGNIFICA todo esto en última instancia para cualquier "remedio" de desmilitarización palestina y la seguridad nacional de Israel? A primera vista, el mundo árabe e Irán todavía solo tienen una "solución de un estado" para el Medio Oriente. Esta "solución" elimina a Israel por completo. Incuestionablemente, es una "solución final". Incluso hoy, los mapas oficiales de "Palestina" muestran un nuevo estado yihadista que abarca toda Cisjordania (Judea/Samaria), toda Gaza y todo el Estado de Israel.

El 1 de septiembre de 1993, Yasser Arafat afirmó que los Acuerdos de Oslo seguirían siendo parte integral del Plan Faseado de 1974 de la OLP para la destrucción de Israel: "El acuerdo será la base para la creación de un Estado Palestino independiente, de acuerdo con la Resolución del Consejo Nacional Palestino emitida en 1974". Esta Resolución del CNP pide "el establecimiento de una autoridad nacional en cualquier parte del territorio palestino de la que Israel se retire o sea liberada".

Más tarde, el 29 de mayo de 1994, Rashid Abu Shbak, entonces alto funcionario de seguridad de la AP, dijo sin rodeos: "La luz que ha brillado sobre Gaza y Jericó también llegará al Negev y a Galilea".

Desde estas declaraciones iniciales, nada ha cambiado en las definiciones palestinas autorizadas de Israel y "Palestina". Esto es cierto para el liderazgo tanto de Hamas como de la AP. No hay una diferencia tangible si un grupo terrorista yihadista u otro está en el poder. Ambos intentarían un Estado de Palestina irredentista y centrado en la violencia. Sin duda, los atroces crímenes del 7 de octubre de 2023 seguirían siendo un símbolo orgulloso de la "autodeterminación" palestina.

Quienes todavía consideren aceptar la existencia de un estado palestino en alguna forma deben recordar lo siguiente: El mundo islámico contiene 50 estados con más de mil millones de habitantes. Los estados islámicos abarcan un área 672 veces mayor que la de Israel. Israel, junto con Judea/Samaria, es menor a la mitad del tamaño del Condado de San Bernardino en California. El Desierto del Sinaí, transferido por Israel a Egipto en el Tratado de 1979, es tres veces más grande que el Estado de Israel. Israel es menor a la mitad del tamaño del Lago Michigan.

Hay un último punto a considerar. La amenaza de la existencia de un estado palestino es parte de una amenaza enemiga mucho más grande y significativa.

Esto sugiere, ipso facto, que cualquier estado yihadista basado en el crimen se convertiría en un "multiplicador de fuerzas" significativo para los adversarios de Israel, tanto estatales como no estatales. En un escenario de peor caso pero completamente realista, la creación de "Palestina" incrementaría la probabilidad de una guerra internacional con muchas bajas en la región. En algún punto no muy lejano en el tiempo, esto podría significar un conflicto sin restricciones y no convencional.

El escritor es profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Purdue y autor de muchos libros y artículos académicos sobre derecho internacional, estrategia nuclear, guerra nuclear y terrorismo. Su 12º y último libro es Sobreviviendo en Medio del Caos: Estrategia Nuclear de Israel (Rowman & Littlefield, 2016; segunda edición, 2018).