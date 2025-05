Excluido del nuevo Medio Oriente, la ventaja militar de Israel corre peligro - opinión

En 2008, el Congreso de los Estados Unidos codificó en ley el compromiso de larga data de América de mantener el borde militar cualitativo de Israel, requiriendo al presidente evaluar continuamente si esa superioridad se está preservando.

La legislación define al QME como "la capacidad de contrarrestar y derrotar cualquier amenaza militar convencional creíble de cualquier estado individual o posible coalición de estados o de actores no estatales, mientras se sostienen daños y bajas mínimas, mediante el uso de medios militares superiores, poseídos en cantidad suficiente".

A lo largo de los años, ha habido altibajos, pero en su mayor parte, el QME de Israel se ha mantenido. Cuando Arabia Saudita, por ejemplo, quiso comprar aviones de combate F-15 a fines de la década de 1970, recibió modelos ligeramente menos avanzados que los proporcionados a Israel. Cuando Egipto compró F-16, la historia fue la misma.

Esta política continuó durante años: Israel recibiría una versión de un sistema, mientras que sus vecinos recibirían una variante ligeramente degradada, quizás con un radar menos sofisticado o un conjunto de guerra electrónica menos avanzado. Algunos países compraron aviones que no podían equiparse con sistemas especializados, mientras que a Israel se le otorgó la aprobación para instalar sus propias modificaciones únicas.

Aunque no siempre fue fácil, el principio de QME se mantuvo en gran medida, hasta esta semana, que terminó con una creciente preocupación en Israel sobre las implicaciones de los nuevos acuerdos de armas masivos firmados por Estados Unidos con Arabia Saudita y, por separado, Turquía. Entre las armas avanzadas que supuestamente podrían incluirse en los paquetes se encuentra el F-35, un avión actualmente operado en Oriente Medio únicamente por la Fuerza Aérea de Israel.

El F-35 no es un avión de combate ordinario. Como un avión de combate multirol de quinta generación con capacidades de sigilo, funciona como un sistema en red, conectando a todas las aeronaves participantes y permitiendo una interoperabilidad sin precedentes. Esto se aplica no solo entre los aviones israelíes, sino también entre las fuerzas aliadas que operan en el mismo teatro. El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, y otros funcionarios en Riad, Arabia Saudí, en este folleto difundido el 14 de mayo de 2025. (credit: SAUDI PRESS AGENCY/HANDOUT VIA REUTERS)

Ahora, imagina a Turquía recibiendo el F-35. Sí, Turquía es miembro de la OTAN, pero también está dirigida por Recep Tayyip Erdogan, un líder que hace unas semanas llamó públicamente a la destrucción de Israel. ¿Se sentiría seguro Israel sabiendo que un país cuyo líder busca su aniquilación ahora está volando el avión de combate más avanzado del mundo?

¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera gestionado la guerra de Gaza de manera diferente?

ESTO NOS LLEVA a otro tema apremiante. El 30 de septiembre de 2027, en poco más de dos años, expirará el actual memorándum de entendimiento mediante el cual Israel recibe $3.8 mil millones anualmente en ayuda militar de EE. UU. El acuerdo de $38 mil millones a 10 años fue firmado en 2016 por el entonces presidente Barack Obama, aunque solo entró en vigor después de que Trump comenzara su primer mandato.

En ese momento, en Israel hubo un debate sobre si finalizar el MOU con Obama o esperar a ver si Trump o Hillary Clinton ganarían las elecciones. Netanyahu finalmente eligió a Obama por una simple razón: él sabía lo que estaba obteniendo.

Mientras estaba bastante seguro de que Clinton lograría un acuerdo, Trump era un enigma. Con su política de "América Primero", los funcionarios de defensa israelíes temían que asegurar un MOU generoso bajo Trump pudiera resultar más difícil. Avanzamos rápidamente a 2021, bajo el presidente Joe Biden. Aunque quedaban seis años en el MOU existente, algunos en el gobierno israelí presionaron para comenzar conversaciones sobre uno nuevo.

La razón era simple: Biden era una cantidad conocida, un partidario probado de Israel, y se podía contar con que ofreciera un acuerdo igual o incluso mejor que el de Obama.

El entonces ministro de Defensa, Benny Gantz, inició conversaciones discretas con el Pentágono y la administración Biden. Pero esos esfuerzos se vieron interrumpidos cuando el gobierno liderado por Bennett colapsó después de solo un año.

Cuando Netanyahu volvió al poder, su gobierno no priorizó la renovación del MOU. Para cuando estuvo listo para comenzar las negociaciones, había ocurrido el 7 de octubre.

Ahora, prácticamente hablando, cualquier nuevo MOU tendrá que negociarse con Trump. La pregunta es: ¿Podrá Israel lograrlo? Si es así, debe comenzar a trabajar en ello ahora.

Las opiniones dentro del gobierno israelí están divididas.

Algunos creen que Trump aceptará un nuevo MOU, y que, especialmente ahora, con la QME en peligro, esto presenta una oportunidad para asegurar un paquete de ayuda aún más grande por un período más largo. No hay duda de que existe apoyo en el Congreso. El principal obstáculo será la propia administración Trump.

Pero otros son escépticos. Trump es transaccional. Favorece a países que invierten en los EE. UU., como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que acaban de firmar acuerdos lucrativos esta semana. Prefiere socios que lleven dinero a América sobre aquellos que buscan financiamiento estadounidense.

Eso podría explicar por qué Netanyahu le dijo al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset esta semana que podría ser hora de que Israel comience a independizarse de la ayuda militar estadounidense.

Si Netanyahu estuviera seguro de que la ayuda continuaría, ¿por qué sugerir alejarse de ella, especialmente en un momento en que las necesidades de defensa de Israel están creciendo? Sin embargo, si sospecha que la ayuda no se renovará, sería políticamente inteligente afirmar que la decisión fue suya en lugar de admitir que Trump la negó.

Existen argumentos legítimos para eliminar la ayuda militar estadounidense: diversificar proveedores de armas, impulsar la fabricación de defensa nacional y mejorar la independencia estratégica. Pero dicho cambio debe ser parte de una estrategia integral y deliberada. No es algo para decidir impulsivamente, especialmente en medio del caos actual.

Israel sigue en guerra. Está trabajando para traer de regreso a los rehenes restantes. Está siendo marginado en la diplomacia regional. Y ahora enfrenta una amenaza genuina a su Equilibrio Militar Cualitativo.

Y si eso no fuera suficiente, el miércoles presenciamos la histórica reunión en Riad entre Trump y el ex yihadista convertido en estadista de Siria, Ahmed al-Sharaa. Al ver las imágenes, era difícil no preguntarse: ¿Y si? ¿Y si Israel hubiera manejado la guerra de Gaza de manera diferente: asegurando un acuerdo de rehenes cuando era posible, terminando el conflicto antes y avanzando en una resolución política que instaurara una nueva entidad gobernante en Gaza? ¿Habría estado Netanyahu en esa sala con Trump, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y Sharaa (con Erdogan uniéndose por video)?

¿Podría Israel haber sido parte de una histórica normalización con Arabia Saudita y, quizás, incluso el comienzo de un proceso diplomático con Siria? ¿Habrían sido las empresas israelíes algunas de las beneficiadas de los trillones en acuerdos comerciales que se están firmando ahora entre Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar?

En cambio, Israel estuvo ausente. Observó cómo un ex yihadista era abrazado por Trump, cómo se levantaban las sanciones sobre Siria y cómo Erdogan, quien hace poco llamaba a la destrucción de Israel, presidía el momento.

Aquí está la trágica ironía: Si Israel no hubiera derrotado a Hezbolá y debilitado la influencia regional de Irán, es probable que Sharaa no hubiera podido tomar control de Siria. Israel ayudó a dar forma a este nuevo Medio Oriente. Pero ahora ni siquiera está en la sala.

El escritor es coautor de un próximo libro, Mientras Israel Dormía, sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre, miembro senior del JPPI y ex editor en jefe del Jerusalem Post.