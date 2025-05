Clanes palestinos buscan unirse a los Acuerdos de Abraham después del 7 de octubre

Todo comenzó con una frase que sonaba menos como el comienzo de una charla diplomática y más como el inicio de una presentación en un demo day de aceleradoras. El Ministro de Economía Nir Barkat, cuyo currículum lista dos salidas exitosas en tecnología antes de mencionar "alcalde de Jerusalén", subió al escenario de la Conferencia del Jerusalem Post en Nueva York y dijo estar cansado de escuchar que la solución para Cisjordania era imposible.

Si un producto falla, les dijo a los presentes, o sacas uno mejor o el mercado se va. Su "producto" era la Autoridad Palestina; su versión mejorada era un capítulo palestino de los Acuerdos de Abraham. "Algún día, espero que pronto, los árabes en Judea y Samaria decidirán que ya han tenido suficiente de la Autoridad Palestina y pedirán unirse a los acuerdos", dijo.

"Si trabajan con Israel, les ayudaremos a construir Dubai. Si luchan contra Israel, terminarán pareciéndose a Gaza".

Los teléfonos aparecieron como periscopios. La charla rutinaria sobre la eventual normalización de Arabia Saudita desapareció. Barkat hablaba de Rawabi, Abu Dis, quizás incluso Jenin, no de Riad o Yakarta.

En su modelo, los conglomerados de ciudades de Cisjordania pasarían por alto Ramallah, conectándose directamente con la seguridad israelí y el capital del Golfo, y comerciando bajo anexos comerciales adaptados del manual de juego de los EAU-Israel. Sin diplomacia de lanzadera a medianoche, sin banderas izadas sobre los céspedes del Rose Garden, solo identificaciones de contenedores, instrucciones de fideicomiso y hojas de pérdidas y ganancias.

FIRMA DE LOS ACUERDOS DE ABRAHAM (de izquierda a derecha): El ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al-Zayan; el primer ministro Benjamin Netanyahu; el presidente de EE.UU., Donald Trump; y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los EAU (credit: Avi Ohayon/GPO)

Los líderes árabes consideran unirse a los Acuerdos de Abraham

Se negó a nombrar qué ciudades o ancianos de clanes ya le estaban susurrando, citando la regla de inicio de que "se construye fuera del sistema y se invita al sistema solo cuando el prototipo funciona". Pero cualquiera que pase una tarde en las zonas industriales de Binyamin escucha la misma aritmética que Barkat escucha: el dinero del Golfo fluye por todas partes excepto aquí; las tarifas de la AP sangran a los fabricantes locales; los puestos de control israelíes, aunque son resentidos, al menos mantienen la carretera abierta.

MÁS TARDE, TRAS bambalinas, Barkat me mostró pruebas claras: muchos líderes locales palestinos considerarían firmar los Acuerdos de Abraham.

Su audacia tuvo impacto porque los israelíes han perdido la paciencia con los eufemismos. La encuesta reciente del Centro de Jerusalén para Seguridad y Asuntos Extranjeros que publicamos en nuestro sitio web la mañana de la conferencia muestra por qué: aproximadamente el 81% de los israelíes judíos temen una repetición en Cisjordania del 7 de octubre, el 85% se niega a dejar a Hamas en control de Gaza en cualquier forma – militar o civil – y el 78% se opone a un estado palestino a lo largo de las líneas de 1967 incluso si Riad ondea una bandera de normalización.

Los encuestadores pueden analizar los números toda la semana, pero se suman a una línea de código: de ahora en adelante, cada propuesta se juzgará en términos de esperanza de vida, no de pedigrí diplomático. La propuesta binaria de Barkat – Dubái o Gaza – encaja en ese nuevo cálculo.

Ideas tan audaces necesitan socios. Aparece Yisrael Gantz, jefe del Consejo Regional de Binyamin, quien debatió en el escenario con nuestro editor de noticias Alex Winston unas horas después. Cuando Alex citó amenazas de sanciones por asentamientos hechas por el Reino Unido, Francia y Canadá, Gantz primero corrigió el mapa – “Es Judea y Samaria” – luego volvió la reprimenda diplomática contra Israel mismo.

El verdadero fracaso, dijo, no es su retórica sino nuestra indecisión. "Si alguna vez permitimos un estado palestino en el centro de Israel, estamos invitando a Gaza a saltar la cerca en Kfar Saba". Describió a la Autoridad Palestina como un ejército de 45,000 fuertes estacionado a un tiro de piedra de la Autopista 6.

Su prescripción se superpone con la de Barkat pero está formulada en la jerga de un soldado: aplicar la ley israelí, desmantelar lo que él llama el ejército de la Autoridad Palestina, reemplazarlo con consejos locales del tamaño de un condado que patrullen sus propias calles pero acepten un perímetro de seguridad israelí, y ofrecer parques industriales financiados por el Golfo como antídoto a los estipendios por terror. "Sin Hamás, sin yihad - entonces construimos las clínicas y fábricas", dijo. Los aplausos sugirieron que en una política post-7 de octubre, las zanahorias empresariales y los palos estratégicos ya no son conceptos rivales.

Otros líderes destacados de la conferencia suministraron los engranajes faltantes. El ex jefe del IDF, Benny Gantz, hoy en día líder del Partido de Unidad Nacional, compartiendo ese mismo escenario, presentó el crudo cronograma detrás de los titulares. Borrar a Hamás de Gaza, nos recordó, tomará al menos una década; desintoxicar sus planes de estudios, una generación. Un próspero centro logístico palestino en Samaria, argumentó, podría convertirse en prueba de concepto y palanca: tener éxito aquí convertiría la miseria de Gaza en una advertencia en lugar de un modelo.

Adam Boehler, ex enviado de rehenes de Donald Trump, ofreció el mecanismo de influencia: "Hamas negocia solo cuando las FDI se están moviendo". Seguridad primero, hojas de cálculo en segundo lugar: una secuencia que todo inversor del Golfo entiende instintivamente. El congresista Brian Mast, veterano de combate doble amputado que una vez lavó platos en una base de las FDI, desnudó el lenguaje a su capa base: "No tenemos tiempo para tonterías. Es Judea y Samaria". La legitimidad comienza con los nombres, dijo, y la legitimidad atrae el capital.

Luego llegó Dan Diker del Centro de Jerusalén para Asuntos de Seguridad y Asuntos Exteriores para recordar a todos por qué los israelíes están buscando un plan diferente en primer lugar. Oslo, dijo, fue "la mayor catástrofe estratégica desde la fundación del estado". Otorgar a Yasser Arafat un Premio Nobel giró el telescopio moral hacia atrás: el jefe del terrorismo se convirtió en el pacificador, la víctima se convirtió en el obstáculo.

Tres décadas más tarde, la idea de que el simbolismo pueda preceder a la seguridad todavía se filtra en nuestros titulares. La anexión de capital de riesgo de Barkat, la anexión legal de Gantz y la precisión verbal de Mast laten con fatiga post-Oslo: si un marco limita la autodefensa israelí, desechen el marco y mantengan lo que funciona.

Nadie fingió que los riesgos de ejecución son pequeños. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, tachará de traidor a cualquier alcalde de Cisjordania que firme un acuerdo del Golfo. Hamás convertirá el primer memorándum de entendimiento en una lista literal de objetivos.

Los progresistas en Tel Aviv temen que una vía de paz económica consolide la ocupación; los nacionalistas fruncen el ceño ante la idea de que miles de millones del Golfo puedan financiar sigilosamente un protoestado palestino. Los diplomáticos europeos, comprometidos con la plantilla de dos estados que han financiado desde 1993, ya están preparando sus ceños fruncidos.

Sin embargo, el dinero es obstinado. En el pasillo después de la charla de Barkat, tres fabricantes palestinos intercambiaron números de WhatsApp con un ejecutivo logístico emiratí, sin séquito, sin selfies, solo costos de envío y plazos de entrega. Los espejismos no llenan los libros de pedidos.

BARKAT TAMBIÉN presentó una segunda startup, esta vez dirigida a Doha. Qatar, dijo, ha comprado un billón de dólares de influencia desde dotaciones universitarias hasta paneles de grupos de expertos al tiempo que alberga a líderes de Hamás en suites de cinco estrellas. La taxonomía legal existente no puede seguir el ritmo, por lo que quiere legislar una nueva categoría - "estado que apoya al enemigo" - para sancionar a Doha de la misma manera en que se corta el oxígeno a un fondo terrorista. Solo un fundador tecnológico, pensé, propondría escribir una clase legal personalizada cuando el código heredado ya no detecta el error.

¿Se lanzará el primer anexo palestino de los Acuerdos de Abraham el próximo año? Probablemente no. ¿Podría llegar a mi escritorio un contrato marcado como "Cluster Industrial de Jenin - Fase de Inversión del Golfo 1" antes de fin de año? No apostaría en contra. La ANP no puede vender la autonomía si no puede mantener las luces encendidas; Hamas no puede vender la resistencia si sus túneles están inundados y sus patrocinadores congelados; Israel ahora ofrece dividendos solo después de obtener resultados. Dubái o Gaza ya no es un eslogan; es la prueba de mercado.

Dejé el salón de baile pensando en la frase de Ben-Gurion de que en Israel, para ser realista, debes creer en milagros. El milagro de hoy no sería un apretón de manos en el Jardín de las Rosas: sería un manifiesto de carga sellado en hebreo, árabe y árabe emiratí que pasa por un puesto de control actualizado que solía ser un punto conflictivo.

Si ese documento alguna vez aparece, recuerda que escuchaste por primera vez la propuesta en un hotel de Midtown, de un fundador tecnológico convertido en ministro que miró a Cisjordania y no vio nada más místico que un mercado roto que pedía a gritos una actualización disruptiva. La región puede rechazar su oferta, pero nadie en la sala de ese día dudaba de que le había dado un plan de negocio.