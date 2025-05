¿Normalización con Iraq? Exministro druso discute relaciones con los estados limítrofes de Israel

Mientras estaba en Abu Dabi, el exministro Ayoob Kara discutió la normalización de Israel con Iraq, la situación en Siria y las poblaciones drusas israelíes y sirias en una entrevista esta semana.

Kara, una figura importante en la comunidad drusa, ya no es político y no ocupa ningún cargo oficial en Israel.

Sin embargo, el día anterior, Kara se reunió con el Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, considerado una de las figuras más poderosas en el mundo cristiano, y le pidió ayuda para desescalara las tensiones entre el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente sirio Ahmed al-Sharaa. El objetivo: ayudar a prevenir el genocidio dirigido contra las minorías cristianas, drusas y alauitas en Siria.

Kara estaba recibiendo una delegación de Iraq, que buscaba promover la cooperación con Israel.

"Contrariamente a todos los que levantan una ceja, y a pesar de los comentarios de las personas de derecha, estamos logrando establecer contacto con casi todos los países árabes, incluidos estados con los que no tenemos relaciones formales, como Libia, Siria, Líbano e Iraq", explica Kara. "Nos sentamos con personas en los niveles más altos para promover la cooperación con Israel".

¿Una delegación real de Iraq?

"Sí. Quieren tener lazos con Israel. No quieren a Irán en su suelo y me están presionando para que inste al gobierno israelí y a las FDI a expulsar a Irán de Iraq".

¿Por qué Israel ayudaría a Iraq?

"La Guerra de Espadas de Hierro nos ha beneficiado. Después de 75 años en los que los países árabes nos odiaron, intentaron hacernos daño y nos negaron legitimidad, hoy en día somos buscados en muchos lugares y vistos como un estado legítimo. El desarrollo más significativo en este momento es el cambio en Iraq. Los kurdos, suníes y chiítas quieren una relación cercana con Israel. Algunos de ellos incluso lo piden abiertamente, no solo a través de conexiones encubiertas detrás de escena con representantes israelíes. Es asombroso, es importante y señala principalmente un cambio en la tendencia de las relaciones de Israel con países que antes se consideraban enemigos."

¿Cómo puede Israel ayudar a Iraq?

"Israel tiene tecnologías avanzadas de defensa que se han probado y se venden a países amigos. Estas tecnologías pueden ayudar a proteger a Iraq y a otros países que, al igual que nosotros, quieren eliminar la influencia iraní de Medio Oriente. Otra cosa que la delegación iraquí me pidió es el apoyo de Israel para influir en los Estados Unidos, para que Israel se movilice contra Irán y reduzca la amenaza, no solo para Israel, sino también para Iraq".

Israel ya está luchando contra Irán, ¿cuál es su interés específico en Iraq?

"Cuando Israel tiene éxito en luchar contra Irán, también debilita el control de Irán en Iraq. Hoy, los iraquíes también quieren ser parte del 'club' de países libres del control iraní, como Líbano y Siria. El interés de Israel es que el terrorismo no llegue a sus fronteras, y eso afecta a todo el Medio Oriente. El extremismo religioso que conduce al terror existe en todos los países musulmanes de la región, y cualquiera que quiera ser parte de la lucha contra él está ayudando a Israel no solo en sus fronteras, sino también en frentes adicionales. Este es un cambio dramático, como no hemos visto desde la fundación del Estado de Israel".

La delegación de Iraq, junto con delegaciones adicionales entre los drusos en Siria, minorías en Líbano y otros países que Kara no nombra, son recibidos con honores reales por el representante no oficial de Israel en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de la iniciativa "Puente hacia la Paz Económica". La iniciativa se estableció en cooperación con estadounidenses y europeos para continuar el impulso de los Acuerdos de Abraham.

“Hemos estado operando desde que dejé el gobierno y la Knesset, haciendo todo lo posible para crear una dinámica de cooperación económica, porque en última instancia, los intereses económicos impulsan las relaciones, borran el odio y suavizan el extremismo”, explica Kara.

Aunque el jefe de proyecto es israelí, la sede se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, con sucursales adicionales en Estados Unidos y Rumania. Su objetivo declarado es llevar compañías y tecnologías avanzadas al Medio Oriente para influir en los procesos geopolíticos a través de la economía. Su objetivo menos explícito, pero aún más importante, es promover procesos políticos dirigidos a reducir la violencia en la región.

La visión temprana de Kara para los Acuerdos de Abraham

Kara dice que fue el primero en creer en los Acuerdos de Abraham.

“Cuando inicié los Acuerdos de Abraham, la gente se reía de mí tanto desde la derecha como desde la izquierda”, recuerda. “Todos decían, ‘Está soñando’, que nada podría avanzar sin los palestinos. Pero seguí impulsando la idea incluso cuando era ministro de cooperación regional y ministro de comunicaciones y ciber. Desarrollé una fórmula: aquellos que están en contra de Irán están con nosotros. Gracias a eso, logramos acercarnos a casi todos los países árabes anti-Irán. Mi visión se basaba en la hostilidad hacia Irán en el mundo árabe, lo que finalmente llevaría a los Acuerdos de Abraham, y eso es exactamente lo que sucedió”.

"En una reunión en Washington con el equipo de Trump, aceptaron la idea de los Acuerdos de Abraham, incluido el nombre, y comenzaron a promocionarlo. Y cuando Trump llegó a Israel, pasó por delante de todos los demás ministros, se detuvo a mi lado y dijo: 'Vamos con tu idea'. Esto sucedió porque fui el primero en la historia del pueblo judío en representar a los drusos y servir como puente entre el Estado de Israel y el mundo árabe sensato."

Antes que tú, estaba el ministro druso Salah Tarif.

"Él fue ministro sin cartera por poco tiempo."

Tú también fuiste ministro sin cartera por un tiempo.

"Sí, pero Tarif era del Partido Laborista y yo soy del Likud."

El papel de Kara con los drusos en Siria

Ya sea Likud o Laborista, Kara ahora está trabajando para representar a los drusos en Siria, quienes están amenazados por un nuevo régimen. Su situación es especialmente desafiante, dado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente gira por Medio Oriente, pasó por alto a Israel pero se reunió con el líder sirio Ahmed al-Sharaa, también conocido como Abu Mohammed al-Julani, y al parecer quedó impresionado por él.

"Nuestra tragedia comenzó mucho antes de la caída del régimen de Assad en Siria", dice Kara. "Ya en los primeros años de Israel, cuando se tomó la decisión de establecer el estado, no se tuvo en cuenta a las minorías ni se ofreció una solución para los drusos que formaban parte de la tierra de Israel, quedaron fuera de sus fronteras".

Los drusos no siempre fueron considerados parte del pueblo de Israel.

"Los drusos creen en Jetro, suegro de Moisés. Ellos construyeron el Estado de Israel junto al pueblo judío. Durante la Guerra de Independencia, los drusos vinieron a luchar con Israel. Se quedaron aquí, dejaron a sus familias y lucharon con las FDI, que en ese momento todavía estaba en transición de la Haganá, Lehi y Etzel a un ejército formal. Desde entonces, la cooperación entre los drusos y el Estado de Israel se ha profundizado. Es cierto que hubo excepciones ocasionales, personas con sus propios intereses que dañaron las buenas relaciones, pero a lo largo de la historia, los drusos han pagado un alto precio para defender a Israel. Incluso en el caso del espía israelí Eli Cohen, hubo dos drusos que trabajaron con él, fueron capturados y ejecutados, y ni siquiera se habla de ellos".

Sin embargo, la mayor concentración de drusos no está en Israel.

"Hay drusos en Siria, también en Jordania y Líbano. Hay muchos más drusos en la diáspora, pero después de Siria y Líbano, la mayor concentración de la comunidad drusa está en Israel. En un momento, los drusos en Siria eran leales a Assad, y yo me oponía a ellos porque Assad estaba masacrando a su pueblo, y ellos estaban apoyando la masacre. Me odiaban por eso, me protestaban, porque insistía en traer a miles de sirios heridos a hospitales israelíes. Pero me oponía al genocidio sirio. En un momento, el presidente de Rusia, Putin, me invitó a cenar, y le dije: 'Lo siento, pero no voy a cenar con un líder que apoya la matanza de la población siria'".

¿Le dijiste que no a Putin?

"Sí. Cuando él vino en una visita oficial a Israel, organizaron una cena festiva para él. El Secretario del Gabinete me llamó para invitarme, y le dije: 'Dile a Putin que no voy, porque no estoy dispuesto a sentarme en la misma mesa con alguien que apoya el genocidio en Siria'".

Entonces, ¿los seguidores drusos de [Bashar al] Assad, están en contra de Irán?

"Hace dos años, los drusos decidieron abandonar a Assad y declararon la guerra a las fuerzas extranjeras en Siria, incluyendo a Hezbollah e Irán. Eso terminó mi conflicto con ellos. Nos alineamos y comenzó una relación entre mí y la comunidad drusa en Siria. Hoy, estoy conectado a ellos como un cordón umbilical. Siempre que hay reuniones internacionales, mi nombre surge para formar parte de sus delegaciones para reunirse con los estadounidenses, los turcos y los jordanos. Así es como me convertí en el enlace entre el liderazgo de las diversas sectas en Siria y nuestros propios funcionarios de seguridad y gobierno. Ha sido así desde la caída de Assad y todavía continúa hoy, ya que necesitan desesperadamente nuestra ayuda".

Una advertencia desatendida y una región en crisis

¿Predijiste la catástrofe drusa en Siria?

"Incluso antes de la caída del régimen de Assad, sabíamos que se avecinaba una catástrofe. Revelaré algo: Israel no se opuso a la caída del régimen en Siria. Turquía ya había recibido luz verde tanto de Estados Unidos como de Rusia, pero una delegación drusa vino a Israel incluso antes de la caída de Assad y se reunió con funcionarios israelíes y turcos. Esa delegación se quedó en mi casa, y a través de ellos supe que todo estaba coordinado, incluso con Israel, para la caída de Assad e Irán. Cuando el régimen de Assad colapsó, sabíamos que estábamos entrando en una situación riesgosa. Temíamos que los hombres de al-Sharaa comenzaran a masacrar civiles, pero al principio vimos que principalmente apuntaban a los alauitas".

"Poco a poco, comenzaron a hacerse declaraciones extremas en contra de los drusos también, porque son percibidos como pro-Israel y pro-judíos. En Siria, si dices que eres druso, inmediatamente te etiquetan como partidario de Israel y en la Siria de hoy, decir algo positivo sobre Israel significa que no existirás al día siguiente. Así que esperamos ansiosos y, de hecho, hace dos semanas, comenzó la masacre de los drusos. Sucedió cerca de Alepo, porque Sweida, la capital drusa, se ha convertido en el símbolo de resistencia al régimen de al-Sharaa, que reúne a ISIS y al-Qaeda. El problema es que Israel no puede proteger a los drusos en esas ciudades porque son comunidades mixtas con ciudadanos de todas las sectas y orígenes.

En la ciudad cerca de Jaramana en Siria, drusos y musulmanes lograron llegar a un entendimiento y establecer patrullas de defensa que guardan las entradas y evitan que entren terroristas y dañen a los residentes. Pero en otras ciudades, terroristas sirios entraron en cada hogar, decapitaron a personas, hirieron y mataron a muchos. Eso ocurrió hace dos semanas. Las mujeres, niños y todos los que lograron escapar huyeron al área de Khader, cerca de la frontera israelí bajo control de las FDI. Los sanos están a salvo allí y los heridos han sido llevados a hospitales en el norte."

"¿Y qué está sucediendo con todos los demás?

"Están en una gran angustia. Estamos en contacto constante con ellos y estamos presionando a las autoridades en Israel para protegerlos. No puedo dar detalles, pero puedo decir que Israel se aseguró de transferir equipos, ayuda humanitaria y otros tipos de asistencia después de la masacre, aunque no hay confirmación oficial por parte del ejército. Además, me reuní con alauitas en Abu Dhabi, que están siendo masacrados en las ciudades costeras de Siria, y me pidieron que transmita un mensaje claro a nuestro gobierno: 'Queremos tener relaciones con Israel'".

¿Qué significa un mensaje así?

"Están pidiendo que Israel sea su solución en Medio Oriente. No están especificando de qué manera, pero saben que Israel puede proporcionar apoyo aéreo y actuar en su nombre contra las organizaciones terroristas que los están masacrando. No están pidiendo soldados, ellos mismos serán los soldados. Simplemente están pidiendo que Israel sea el paraguas aéreo contra el enemigo común. Dicen que ISIS y el extremismo religioso en Siria no solo actuarán en su contra, sino también en contra de nosotros, todas las minorías en Siria e incluso la mayoría sunita moderada. Es por eso que todas las facciones en Siria hoy en día —kurdos, drusos, cristianos, ismaelitas y yazidíes— están de acuerdo en que hay un enemigo común compartido con Israel, y es por eso que buscan cooperación con las FDI".

¿Cómo se vería esa cooperación?

“Armas y defensa aérea. También, abrir la frontera a Israel para que puedan trabajar aquí y exportar verduras y frutas a buenos precios. No solo desde una perspectiva de seguridad, creo que también es una gran idea económica, porque la economía de Israel se beneficiaría de esa región, rica en agricultura, y esta cooperación alejaría el terrorismo aún más de nuestras fronteras sirias.”

Todavía habrá aldeas árabes en la zona cuya lealtad no está clara.

“Cierto, por eso hace unos días me reuní con el liderazgo árabe y con el anterior líder de Quneitra, quien ahora administra la zona de forma remota. Todos quieren cooperación con Israel. Están en contra de al-Sharaa, y aunque son suníes, no tienen interés en un liderazgo religioso extremista. Desafortunadamente, uno de sus líderes finalizó algunos acuerdos de cooperación con nosotros y desde entonces ha desaparecido. Es decir, lo hicieron desaparecer. Era visto como un oponente de al-Sharaa, y ahora están tratando de encontrar un reemplazo para él, porque la mayoría no quiere a al-Sharaa. Estas son personas que, en el pasado, si siquiera mencionabas la palabra 'Israel' frente a ellos, estarían listos para matarte, y hoy están dispuestos a matar a al-Sharaa y unirse a Israel porque ha convertido a Siria de un país de intelectuales en un estado terrorista.”

Aunque al-Sharaa haya dicho que ha cambiado y no tiene interés en enfrentarse a Israel?

"Puede decirlo hasta mañana. Arafat dijo cosas similares. ¿Cambió de terrorista a líder moderado? Un terrorista no cambia. El terror está en su ADN. Al-Sharaa estuvo en al-Qaeda, luego fundó su propio grupo terrorista que refleja a ISIS debido a luchas de poder por dinero, y ahora promete cambiar, pero no lo ha hecho. El hecho de que todavía mantenga su barba muestra que teme a todos los grupos religiosos fundamentalistas. Es simbólico.

"En segundo lugar, la constitución que está proponiendo está basada en el Corán en lugar de una buena constitución civil. No hay una representación adecuada para todas las sectas y minorías en Siria. Y al mismo tiempo, vemos a sus terroristas asesinando a cientos de civiles todos los días, decenas ejecutados, quemados, torturados, golpeados, ya sean alauitas, cristianos, drusos, kurdos o incluso suníes que se oponen a su régimen. Siria se ha convertido en un estado terrorista, donde todos hacen lo que quieren, y ahora incluso algunos de los propios seguidores de al-Sharaa están luchando contra él. La inestabilidad está comenzando en las mismas áreas que él estableció y nutrió."

La semana pasada, durante la histórica gira del Presidente de los Estados Unidos Trump por Medio Oriente, se reunió con al-Sharaa y levantó las sanciones de Siria. Esa es una muy mala noticia para la minoría drusa.

"Creo que Trump no traicionará a Israel ni a los drusos. En mi opinión, hay más cosas sucediendo detrás de escena en esas reuniones de las que sabemos. Si resulta que esta es una situación en la que Trump le dio la espalda tanto a los drusos como a Israel, eso sería una traición al público druso y a Israel, porque todos vemos los desarrollos en el sur de Siria de la misma manera. En ese caso, necesitaremos activar todo el lobby judío, especialmente el lobby republicano, contra esta reunión delirante. Ni siquiera tengo palabras para expresar lo profundamente negativo que me sentí cuando me enteré de esto."

Trump no solo se reunió con al-Sharaa, sino que quedó impresionado por él. Dijo que es un joven duro, un luchador.

"Quiero creer que Bin Salman, quien creo fue el mediador de esta reunión, hizo un trato con al-Sharaa para que todo el terrorismo y la violencia contra las minorías se detenga. Eso es lo básico; de lo contrario, Trump no se habría reunido con él. ¿Durará a largo plazo? No lo sé. Estoy escuchando hablar sobre el sur de Siria convirtiéndose en una zona desmilitarizada y autónoma, similar a la región kurda. Si eso es verdad, es realmente una buena noticia; tal vez se alcanzó un acuerdo incluso antes de que Trump llegara a la región. Tal vez ese sea el precio por permitir que alguien que una vez vistió uniformes de ISIS y al-Qaeda ahora dirija esa área. Si ese es el compromiso, lo aceptaré, porque significa que no habrá terroristas en la frontera de Israel."

Lazos drusos transfronterizos y perspectivas futuras

¿Cómo se puede ayudar a los drusos cerca de la frontera siria?

"Debe pavimentarse una carretera desde los Altos del Golán hasta la ciudad de Sweida y Jabal al-Druze en el sur de Siria. También se debe encontrar una solución para los suníes, ya que hay una importante área suní en el camino, pero una vez que eso se resuelva, la carretera ayudará mucho a los soldados de las FDI y las fuerzas de seguridad que operan en la zona. Sweida podría convertirse en una región autónoma próspera. Los residentes no están pidiendo ser ciudadanos israelíes; quieren comerciar con Israel y cooperar en los niveles de seguridad y económicos, como lo hacen los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania. No hay razón para que 6,000 trabajadores vengan diariamente de Aqaba a Eilat, mientras se les dice a los drusos del sur de Siria que no pueden cooperar con 'el enemigo'".

¿En el norte de Siria?

"El mismo modelo debería aplicarse allí. Al final, los intereses se alinean, e Israel obtendrá protección avanzada a través de aquellos que se espera estén de su lado, mientras que los drusos obtendrán defensa aérea contra cualquier amenaza. Si esto funciona y trae calma y seguridad, ni siquiera será necesario que los soldados de las FDI estén en esas áreas. Por lo que entiendo, esa también es la idea del Jefe de Estado Mayor".

¿Qué pasa con los drusos israelíes cuyos familiares están en peligro al otro lado de la frontera?

"Están indefensos. Si la frontera estuviera abierta y Israel lo permitiera, miles de drusos israelíes se pondrían uniformes y irían a defender a sus hermanos de la matanza en Siria. Ellos querían hacerlo. Muchos oficiales drusos firmaron solicitudes para unirse a la lucha en Siria, pero Israel, por supuesto, no lo permitió. Es profundamente desalentador para la comunidad drusa en Israel. Cientos van a la frontera del Golán, tratando de encontrar formas de ayudar a sus familiares. Envían alimentos y suministros de higiene, contenedores de alimentos etiquetados como 'kosher' en hebreo. Yo estuve allí mismo y me sentí impotente. Pasé la noche en la frontera porque se sentía mejor que regresar a casa impotente. Debido al frío, me desperté con gripe y todavía no me he recuperado".

En identidad, lealtad y promesas rotas

El camino de Ayoob Kara nunca ha sido fácil, simbolizando el estatus de la leal comunidad drusa ante la política israelí marcada por el sesgo y el racismo. Comenzó su carrera política en el Likud como un joven diputado, ocupando el lugar de la minoría no judía del partido. Como figura de derecha, afirma haber enfrentado acoso político.

"En lo que respecta al Knesset, se espera que los drusos estén en la izquierda, no en la derecha. Por lo tanto, el hecho de que estuviera en Likud se veía como una amenaza."

Kara nació en Daliyat al-Karmel, pero estudió en escuelas agrícolas y vivió con una pareja judía, sobrevivientes del Holocausto, que lo adoptaron.

"Al principio de mi carrera política, los medios ridiculizaban todo lo que decía o proponía. Existía esta idea de que toda la sabiduría nacía en el norte de Tel Aviv, pero también crecí con una pareja judío-alemana en el norte de Tel Aviv, y mi sabiduría no es solo de allí. La gente dice que los drusos solo saben hacer labneh y za'atar, pero somos más israelíes que cualquier patriota israelí autodenominado. Tenemos manos, cerebros y visión no menos que cualquier sabra nacido nativo."

De la política a la medicina: Construyendo un hospital de campaña

Kara ocupó numerosos cargos, incluyendo el de vicepresidente de la Knesset, ministro de comunicaciones y viceministro en la Oficina del Primer Ministro, hasta retirarse de la política en 2021. Durante la pandemia de COVID-19, promocionó un dispositivo de purificación de agua que obtuvo en Rusia, lo que llevó a burlas públicas, pero permanece sin disculparse.

"Llevé esto a Israel, y todos se abalanzaron sobre mí. Otra vez, dije que Israel ganaría guerras no por los soldados en el suelo, sino gracias a la tecnología y los robots. Durante meses se rieron, ¡y ahora miren! Nasrallah fue eliminado con la ayuda de la IA. Ni siquiera piensan en pedir disculpas."

Kara ahora está centrado en construir un hospital de campaña en la frontera siria para los drusos heridos. "Nos sentamos con el ministro de salud y líderes drusos senior y propusimos establecer el hospital. Tenemos la capacidad de ayudar a financiarlo a través de fundaciones extranjeras."

Él dice que el hospital sería más eficiente que traer heridos sirios a Israel. "No se necesitan permisos, y muchos voluntarios locales trabajarían de forma gratuita."

Reflexiones sobre liderazgo y guerra

Kara cree que el manejo del gobierno de la guerra y los ataques del 7 de octubre requiere una comisión de investigación. "Después del mayor desastre en la historia de Israel, ya no hay más partidos, solo el Estado de Israel. La lucha entre izquierda y derecha es el mayor peligro."

Pero el Likud se opone a una investigación.

"Al final, sucederá. Quizás no en el formato tradicional, pero a través del consenso. Si la Corte Suprema nombra la comisión, los resultados serán tendenciosos. Necesitamos un mecanismo conjunto con la oposición."

Kara cree que la guerra en Gaza debe terminar a través del surgimiento de un liderazgo alternativo y que Israel debería priorizar el regreso de los rehenes, "sin importar el costo".

¿Por qué Netanyahu no está dispuesto a asumir responsabilidad?

"Siente que están tratando de derrocarlo. Por eso es esencial una investigación neutral. Aquellos que tuvieron poder en los últimos cinco años, incluidos Netanyahu, Bennett y Lapid, no deberían permanecer en el liderazgo."

Kara sobre igualdad, reclutamiento y regreso a la política

Kara aboga por el reclutamiento universal y el fin de las exenciones para los Haredim. "Esta desigualdad me duele como hermano en duelo y veterano discapacitado de las FDI. Todos deberían servir."

También expresa desilusión con el estado de la Knéset. "Ha perdido su honor. El Likud se ha convertido en un mercado. Las personas decentes están afuera y los indignos están adentro."

¿Volverás a la política?

"Estoy bajo presión para regresar. Soy popular entre los drusos, árabes y judíos. Pero con el actual grupo en el Knesset, no es un honor. Si Likud limpia la casa y el país realmente me necesita, lo consideraré".